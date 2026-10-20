WhatsApp développe sur iPhone un navigateur pour tous les liens des conversations. Option facultative, cookies et statut réel de cette nouveauté.

WhatsApp prépare un navigateur sur iPhone pour ouvrir tous les liens dans les discussions

Ouvrir un lien reçu sur WhatsApp pourrait se faire sans quitter la discussion. La messagerie développe sur iPhone un navigateur intégré compatible avec tous les liens, selon une découverte publiée par WABetaInfo le 19 octobre. L’option serait facultative, mais elle reste en préparation et n’est pas encore accessible aux bêta-testeurs.

WhatsApp connaît déjà ce principe pour certains liens professionnels sécurisés. Le changement repéré dans la version iOS 26.41.10.72 élargit le projet aux liens ordinaires échangés dans les conversations. C’est cette extension qui constitue le nouvel élément, plutôt que l’apparition d’un tout premier navigateur dans la messagerie.

L’utilisateur pourrait garder son navigateur habituel

Les captures et éléments examinés par WABetaInfo montrent une option dédiée dans les réglages des discussions. L’utilisateur pourrait choisir d’ouvrir les pages à l’intérieur de WhatsApp ou de conserver son navigateur par défaut. Un écran d’explication accompagnerait la première activation.

Ce choix compte sur iPhone : une personne peut préférer rester dans la conversation lorsqu’elle vérifie rapidement une adresse, puis ouvrir un article plus long dans son navigateur habituel. L’intégration annoncée vise ce passage d’une application à l’autre, sans obliger à changer ses habitudes pour tous les liens.

La possibilité de revenir au navigateur par défaut est également prévue. Le menu associé aux pages conserverait un moyen de les ouvrir à l’extérieur de WhatsApp.

Les cookies et le cache auraient leurs propres réglages

Cette fenêtre conserve aussi des données de navigation. Les réglages repérés comprennent ainsi des commandes pour effacer les cookies et le cache stockés par cette fonction.

Ce point sera utile lorsque l’utilisateur voudra nettoyer les données accumulées dans la messagerie. Il ne faut pas confondre ces données de sites avec les messages de la conversation : ouvrir une page et conserver un échange WhatsApp restent deux opérations différentes.

Pour l’instant, aucune manipulation publique ne permet d’activer cette nouveauté de façon fiable. L’équipe de WABetaInfo l’a découverte dans l’application de test, mais précise qu’elle est toujours en développement. Ni la date d’ouverture aux testeurs ni celle d’un lancement en France ne sont annoncées.

Ce chantier est distinct de la réorganisation des réglages sur iPhone déjà repérée : ici, c’est bien le comportement des liens qui pourrait changer.