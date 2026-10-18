WhatsApp sur iPhone réorganise ses réglages : certaines options passent derrière une roue dentée

Vous cherchez la confidentialité ou les notifications dans WhatsApp sur iPhone ? La bêta commence à les regrouper derrière une roue dentée, tandis que la page personnelle garde les raccourcis les plus utilisés. WABetaInfo a observé cette distribution le 13 octobre dans la version 26.40.10.76. Les options restent présentes : c’est le chemin pour les retrouver qui change.

Appareils connectés et messages importants restent sur la première page

Le panneau décrit par WABetaInfo conserve la photo de profil, le nom et le message de statut dans sa partie supérieure. Des boutons permettent de modifier ou de partager le profil. En dessous figurent notamment les listes, les messages diffusés, les événements, les messages importants et les appareils connectés.

WhatsApp répartit ainsi ses options entre deux niveaux. L’onglet personnel, désigné « You » dans la version présentée, sert d’accès rapide aux fonctions retenues pour le premier écran. Une note indique que le reste des réglages est accessible par l’icône située en haut.

La nouvelle page ne correspond pas à la disparition des paramètres. Elle change leur organisation. C’est utile à savoir si un compte testeur reçoit le nouveau panneau et que son propriétaire cherche une commande à l’endroit où elle figurait auparavant.

Confidentialité et notifications passent dans la seconde page

La roue dentée ouvre une page qui conserve une barre de recherche. Elle regroupe notamment les paramètres du compte, la confidentialité, les discussions, l’apparence, les notifications et le stockage. WABetaInfo y signale également d’autres rubriques, dont les contrôles parentaux et le centre de comptes Meta.

Pour retrouver un réglage de confidentialité dans cette présentation, il faut donc regarder du côté de cette seconde page. Pour les appareils connectés ou les messages importants, le premier écran conserve au contraire un raccourci direct. Le changement documenté porte sur la place des commandes. WABetaInfo n’annonce pas, à travers cette réorganisation, une modification des choix de confidentialité déjà enregistrés.

La version de WhatsApp et celle d’iOS sont deux numéros différents

La référence 26.40.10.76 est celle de l’application bêta diffusée par TestFlight. Elle ne désigne pas une mise à jour du système de l’iPhone. Le changement décrit ici ne doit pas non plus être confondu avec les précédentes évolutions visuelles de WhatsApp sur iPhone.

La distribution se limite encore à certains testeurs et aucune date générale n’est annoncée. Si votre application française conserve l’ancienne page, vous pouvez continuer à l’utiliser : la nouvelle organisation n’est pas une mise à jour obligatoire que vous auriez manquée.