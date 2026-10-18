Android Auto 18 arrive en bêta, mais le nouveau tableau de bord reste caché

Vous avez Android Auto 18 et l’écran de la voiture n’a pas changé ? C’est cohérent avec les observations de la bêta : les analyses du 13 octobre relèvent un nouvel élément du projet Cielo, mais aucune nouvelle fonction visible. Le futur tableau de bord avance dans le code. Ni les widgets ni sa nouvelle disposition ne sont débloqués par le seul passage au numéro 18.

Le code ajoute « cielo_launcher », après des mois de préparation

Dans son analyse d’Android Auto 18.0, 9to5Google relève une ressource nommée cielo_launcher . Elle constitue un indice supplémentaire sur le travail de Google autour de la prochaine navigation de l’interface. Android Sage a également documenté cette ressource dans son examen du paquet.

Le nom Cielo, lui, n’est pas nouveau : 9to5Google indique en avoir vu des références dès Android Auto 15.7, en novembre 2025. La nouveauté du paquet 18.0 porte sur l’élément « launcher », pas sur la découverte soudaine du projet entier.

Le précédent grand tableau de bord utilisait le nom de développement Coolwalk. Le parallèle avec Coolwalk éclaire la fonction possible de ce nouvel élément. Il ne fournit aucun bouton Cielo à activer dans les réglages du téléphone.

Installer la bêta ne fait pas apparaître les futurs widgets

Google avait présenté plus tôt dans l’année une évolution de l’expérience en voiture, avec une interface plus adaptable et des widgets. Menow avait notamment détaillé les changements annoncés pour Android Auto. La bêta actuelle s’inscrit dans ce travail de préparation.

9to5Google ne constate aucune nouvelle fonction visible dans cette version. Son analyse ne trouve pas non plus d’élément permettant d’affirmer que la bascule est imminente. Le numéro d’une application et l’ouverture effective de ses fonctions ne suivent pas nécessairement le même calendrier.

Pour un conducteur français, cela évite une fausse attente : une voiture compatible avec Android Auto ne reçoit pas automatiquement tous les éléments montrés dans les démonstrations de Google dès qu’un paquet plus récent est installé sur le téléphone.

La bêta reste un test, pas une méthode pour débloquer la refonte

La distribution décrite concerne le canal bêta. Les références analysées ne fournissent ni date française de lancement de Cielo ni liste définitive des écrans automobiles concernés. Elles ne donnent pas davantage une procédure fiable permettant de forcer la nouvelle interface.

Le travail d’Android Sage signale que des tentatives d’activation locale peuvent revenir à Coolwalk ou provoquer des erreurs. Pour un système utilisé en conduite, le simple intérêt de voir une future disposition ne justifie pas de considérer ces essais comme une installation prête pour les trajets quotidiens.

Le paquet 18.0 confirme un travail supplémentaire autour de Cielo. Pour voir changer le tableau de bord, il faudra encore une ouverture effective de l’interface ; les indices actuels ne permettent pas de la dater.