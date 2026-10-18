Xiaomi : le patch d’octobre repéré en Europe ne signifie pas le passage à HyperOS 4

Un patch de sécurité peut arriver sur votre Xiaomi sans apporter HyperOS 4. C’est ce que montre le relevé publié le 17 octobre : trois références européennes POCO et Redmi y figurent toujours sous HyperOS 3, avec le niveau de sécurité d’octobre. Le tableau permet de reconnaître des versions logicielles. Il ne donne pas une date de réception commune à tous les téléphones français.

POCO M7 Plus, M8s et Redmi 15 figurent sur la branche européenne

Le tracker de correctifs MemeOS Updates associe les POCO M7 Plus, POCO M8s et Redmi 15 à la version OS3.0.303.0.WOUEUXM, dans la région EEA. Le même tableau contient des versions chinoises de modèles plus haut de gamme déjà identifiées sous HyperOS 4.

La différence compte pour les utilisateurs qui attendent la grande mise à jour d’interface. Un correctif mensuel peut arriver sur la branche actuelle du téléphone. Recevoir un niveau de sécurité plus récent ne signifie donc pas obtenir les fonctions ou le design de la génération suivante d’HyperOS.

Menow avait déjà suivi les correctifs d’HyperOS 3 avant HyperOS 4. Le relevé d’octobre ajoute ici des références précises pour la branche européenne, plutôt qu’une date de migration commune à toute la gamme.

Les entrées du tableau portent la date du 1er octobre. Le récapitulatif de XimiTime est, lui, daté du 17 octobre. Cette publication plus récente ne transforme pas toutes les versions citées en déploiements commencés ce jour-là.

Sans calendrier OTA détaillé, on ne peut pas déduire le jour où un appareil français recevra son paquet. Deux téléphones comparables peuvent recevoir une distribution progressive à des moments différents. Le tableau aide à identifier ce qui existe dans le suivi ; seule la mise à jour effectivement proposée à l’appareil confirme son accès.

Le même numéro ne permet pas d’interchanger les fichiers

Les trois références EEA affichent ici le même numéro de version. Cela ne suffit pas à établir que chaque fichier d’installation convient à chaque variante matérielle. Pour vérifier une mise à jour, partez de la référence exacte de votre téléphone et de la région de son logiciel.

Ne choisissez pas un paquet chinois parce qu’il affiche HyperOS 4. Le tableau mélange plusieurs marchés et plusieurs générations logicielles. Pour un appareil utilisé en France, l’information utile reste la version proposée au téléphone lui-même, et non le numéro le plus élevé aperçu dans la liste.

Le relevé établit donc l’existence d’entrées européennes sous HyperOS 3 avec le niveau de sécurité d’octobre. Il ne fournit pas le détail des failles corrigées pour chacune : attribuer au paquet une réparation de batterie, de caméra ou de réseau ajouterait une information absente de ces données.