Windows 11 prépare de nouveaux accès aux messages et commandes de votre téléphone

Un message à lire, une photo à récupérer, un téléphone à faire sonner : Windows 11 veut rapprocher ces petits gestes des commandes habituelles du PC. Microsoft a montré le 15 octobre de nouveaux accès depuis le menu Démarrer et les réglages rapides. Ces intégrations prolongent les fonctions de liaison existantes, avec des possibilités qui varient entre Android et l’iPhone. Leur présentation ne vaut pas annonce de disponibilité immédiate sur tous les PC français.

Les messages du téléphone se rapprochent du menu Démarrer

Dans sa présentation des nouvelles expériences Windows 11, Microsoft montre des messages et notifications accessibles à proximité du menu Démarrer. Android et l’iPhone sont tous deux mentionnés. Une fenêtre de conversation dédiée doit permettre de poursuivre l’échange sans revenir constamment au smartphone.

Pour quelqu’un qui travaille sur un écran de PC, le gain attendu tient à l’accès : voir une notification, ouvrir l’échange et répondre depuis le clavier. Les fonctions de liaison avec le téléphone existent déjà dans Windows. La nouveauté mise en avant ici porte sur leur intégration et sur les points d’entrée, pas sur l’invention de la messagerie depuis un ordinateur.

Microsoft présente cet ensemble comme une expérience en préparation. Le billet associe des fonctions qui commencent à être distribuées à d’autres qui arriveront plus tard. Il ne fournit pas une date française unique qui permettrait de considérer chaque démonstration comme immédiatement accessible à tous.

Faire sonner le téléphone depuis les réglages rapides

Autre changement montré : des commandes du smartphone dans les réglages rapides de Windows. Microsoft cite notamment la possibilité de couper sa sonnerie ou de le faire sonner lorsqu’on ne sait plus où il se trouve. Le raccourci évite d’interrompre son travail pour chercher le téléphone dans la pièce.

Ce raccourci ne remplace pas un service de localisation à distance. Faire sonner un téléphone relié au PC et retrouver un appareil perdu hors du domicile répondent à des situations différentes. La démonstration ne permet pas non plus de promettre que la commande fonctionnera lorsque le téléphone est éteint ou déconnecté.

Ce type d’intégration prend surtout son sens quand la liaison entre les deux appareils est déjà en place. Avant d’attendre un nouveau bouton, vérifiez que votre smartphone est bien associé au PC et que les fonctions actuelles de liaison fonctionnent normalement. Une mise à jour d’interface ne corrige pas, à elle seule, une association absente.

Android conserve des possibilités qui dépendent du modèle

Microsoft évoque également des applications Android dans des fenêtres redimensionnables, l’accès à des fichiers du téléphone depuis l’Explorateur et une notification lorsqu’une nouvelle photo peut être ouverte sur le PC. L’entreprise parle d’appareils Android compatibles pour certaines de ces possibilités.

Il serait donc trompeur de transformer la présentation en liste de fonctions garanties pour tous les smartphones. La présence de l’iPhone dans la partie consacrée aux messages ne signifie pas qu’iOS donne accès aux mêmes intégrations que les modèles Android pris en charge. Le type de téléphone reste une condition aussi importante que la version de Windows.

Pour les photos, l’intérêt est de réduire le passage entre la prise de vue et le travail sur ordinateur. Pour les applications, il s’agit de garder à portée de souris une activité mobile compatible. Ces deux usages sont proches à l’écran, mais ils ne reposent pas nécessairement sur les mêmes autorisations ou les mêmes appareils.

L’iPhone et Android ne donnent pas accès aux mêmes fonctions

La présentation regroupe aussi la reprise d’activités compatibles entre appareils. Là encore, il faut identifier l’activité et le service pris en charge, plutôt que supposer que toute application du téléphone continuera automatiquement sur Windows.

En France, le bon repère sera l’arrivée effective de chaque option dans votre environnement, accompagnée des conditions de compatibilité de Microsoft. Une capture du nouveau menu Démarrer vue sur Internet ne suffit pas à prouver que votre configuration peut l’afficher. L’évolution la plus concrète reste cette direction : les messages, les fichiers et quelques commandes du téléphone doivent devenir plus accessibles depuis les gestes habituels du PC.