Un iPhone 18 Pro sous iOS 27.0.1 conserve son jailbreak après redémarrage

Un iPhone 18 Pro redémarre, retrouve son écran habituel, puis laisse de nouveau les chercheurs accéder à ses privilèges les plus élevés. C’est le résultat présenté par Calif à Hexacon, à Paris, le 16 octobre, sur iOS 27.0.1. La persistance après redémarrage fait l’intérêt de cette démonstration ; elle ne s’accompagne pas encore d’un outil public à installer.

Le téléphone redémarre, puis l’accès privilégié revient

Le compte rendu de Decrypt, publié le 16 octobre, décrit un appareil déverrouillé avec son code habituel après le redémarrage. Les chercheurs montrent ensuite un accès distant par SSH avec les privilèges root. Ce niveau d’accès permet de sortir des restrictions normalement imposées aux applications ordinaires.

Le fait décisif est la persistance de cet accès après le redémarrage. Menow avait notamment décrit cette réactivation après redémarrage pour le jailbreak Dopamine 3 sur certains anciens iPhone sous iOS 26. Ici, la démonstration vise précisément à montrer que cette étape ne rétablit pas, à elle seule, les restrictions initiales.

L’observation porte sur un iPhone 18 Pro équipé d’iOS 27.0.1. Elle n’établit pas une compatibilité avec tous les iPhone, toutes les versions d’iOS ou tous les états de verrouillage. L’appareil montré dans une conférence de sécurité ne représente pas automatiquement chaque téléphone utilisé au quotidien.

Calif ne distribue pas encore de méthode publique

Sur sa page consacrée à la démonstration iPhone, Calif indique que des éléments seront publiés ultérieurement. Ni cette page ni le compte rendu ne donnent une procédure publique complète permettant de reproduire le jailbreak. Les vulnérabilités utilisées et les conditions exactes de la chaîne d’exploitation ne sont pas détaillées suffisamment pour cela.

Un site proposant déjà de télécharger « le jailbreak Calif pour iOS 27 » ne peut donc pas s’appuyer sur cette annonce pour prouver son authenticité. Il faut distinguer la démonstration de chercheurs identifiés d’un outil réellement publié par ces chercheurs. Entrer son identifiant Apple ou installer un profil à partir d’une promesse de téléchargement n’est pas nécessaire pour consulter leurs travaux.

Tous les iPhone ne sont pas déclarés vulnérables à distance

Les chercheurs démontrent un contournement des protections dans les conditions de leur présentation. Il ne prouve pas qu’un inconnu peut prendre le contrôle à distance de n’importe quel iPhone 18 Pro, sans interaction ni accès préalable. Le vecteur d’entrée et les prérequis restent déterminants pour apprécier le risque réel.

Pour un utilisateur français, il n’existe donc pas de manipulation particulière à reproduire à partir de cette seule présentation. Le réflexe utile reste de conserver les mises à jour de sécurité proposées par Apple. Les informations publiques ne permettent pas non plus d’attribuer à un correctif précis la fermeture de cette chaîne.

L’annonce prend sa valeur technique dans ce qu’elle montre réellement : un appareil récent, une version d’iOS identifiée et un accès privilégié qui survit au redémarrage. La disponibilité d’un outil public, ses appareils compatibles et ses éventuelles limites devront faire l’objet d’une annonce distincte.