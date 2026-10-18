MagicOS 11 : Honor confirme les modèles concernés, mais l’attente peut durer jusqu’en mars

Honor donne enfin une fenêtre mondiale pour MagicOS 11 : la version stable doit être distribuée entre octobre 2026 et mars 2027. La liste relayée par Honor UK le 15 octobre comprend plusieurs générations de Magic et de modèles numérotés. Pour un propriétaire français, elle répond à la question de l’éligibilité internationale, mais laisse encore ouverte celle du jour de réception sur son appareil.

Les deux articles de GSMArena et de YugaTech, parues le 17 octobre, reprennent cette feuille de route internationale. Elles apportent une visibilité bienvenue après la présentation du système, mais ne constituent pas une annonce d’arrivée simultanée sur tous les téléphones.

La fenêtre octobre 2026–mars 2027 concerne l’ensemble du programme. On ne peut pas en déduire que tous les Magic seront servis en octobre, ni qu’un modèle plus ancien devra forcément attendre mars. Le tableau partagé ne fournit pas ce niveau de détail.

Pour les propriétaires français, l’information utile est donc double : vérifier la présence de leur référence dans le programme mondial, puis attendre la confirmation du déploiement qui correspond à leur appareil. Une liste internationale est plus pertinente qu’un calendrier uniquement chinois, mais elle ne remplace pas une notification de mise à jour locale.

Des Magic récents et plus anciens figurent dans la liste

Parmi les smartphones cités figurent notamment les Magic8 Pro et Magic8 Lite, les Magic7 Pro et Magic7 Lite, ainsi que les Magic6 Pro, Magic5 Pro et Magic5. Les pliants Magic V6, V5, V3 et V2 font également partie des références annoncées. La présence du V2 et de la génération Magic5 montre que la feuille de route dépasse les seuls lancements les plus récents.

Les séries numérotées sont aussi représentées. La liste mentionne les Honor 400, 400 Pro et 400 Lite, mais également les Honor 200, 200 Pro et 200 Smart. Dans la famille 600, elle inclut entre autres les modèles 600, 600 Pro et 600 Lite. Ces noms doivent être lus individuellement : la présence d’un 400 Lite ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’éligibilité de toute variante portant le nombre 400.

Les tablettes ne sont pas oubliées, avec notamment les MagicPad4 et MagicPad3. Le calendrier mondial comprend aussi des déclinaisons dont la commercialisation varie selon les pays. Pour un achat en France, mieux vaut partir de la référence exacte vendue chez nous que d’un nom proche aperçu dans une liste étrangère.

Le tableau distingue ainsi les smartphones pliants, les Magic classiques et les tablettes. Si vous possédez plusieurs appareils Honor, vérifiez chacun séparément : l’éligibilité de votre téléphone ne donne pas celle de votre tablette, même lorsque les deux portent le nom Magic.

La bêta et la version stable suivent deux circuits différents

Le programme de test est annoncé entre septembre et novembre, dans certains pays, avec un passage par My HONOR Club lorsque le recrutement est proposé. L’inscription à une bêta dépend donc de l’ouverture du programme et des conditions propres à l’appareil.

Cette période de test ne donne pas la date de réception de la version stable. Un utilisateur qui ne voit aucun recrutement dans son application ne peut pas en déduire que son téléphone est exclu du calendrier mondial. Inversement, la présence d’une bêta ailleurs ne confirme pas son ouverture en France.

Un Honor importé peut suivre un autre calendrier

Avant de comparer votre téléphone au tableau, relevez son nom complet et sa référence dans les informations de l’appareil. Gardez également en tête son marché d’origine si vous l’avez acheté en importation. Un modèle chinois et son équivalent international peuvent suivre des calendriers logiciels différents.

Menow avait déjà détaillé la présentation et les fonctions annoncées de MagicOS 11. L’apport de cette feuille de route porte sur les appareils concernés et l’étendue du déploiement. Pour décider d’un achat ou patienter avec son Honor actuel, c’est désormais la date locale de distribution qui manque, pas une nouvelle liste de promesses sur l’interface.