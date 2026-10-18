Votre numéro peut être lié à tous vos comptes Google : voici les réglages à vérifier

Vous utilisez plusieurs comptes Google sur le même Android pour séparer vos activités ? Votre numéro peut pourtant se retrouver associé à chacun d’eux. Google documente une vérification activée par défaut, qui peut ajouter les numéros du téléphone aux comptes présents sur l’appareil. Deux vérifications permettent de faire le point : le réglage de l’appareil et les numéros conservés dans chaque profil.

Ajouter un compte Google peut aussi y associer votre numéro

La documentation Android précise que les numéros vérifiés sont ajoutés aux comptes Google connectés sur l’appareil. Le fonctionnement s’étend aux futurs comptes et aux nouveaux numéros. Avec plusieurs cartes SIM ou plusieurs comptes, regarder uniquement le profil principal ne suffit donc pas à faire le tour des associations.

Cette vérification automatique du numéro sert à confirmer que vous en êtes toujours le titulaire. Google et l’opérateur peuvent renouveler le contrôle périodiquement. Ce contrôle sert à différents usages de communication, de sécurité et de récupération. Une association découverte dans un compte ne prouve donc pas, à elle seule, que quelqu’un en a pris le contrôle.

Le sujet a été remis en lumière par Android Authority le 14 octobre. Le média relève toutefois que la documentation décrivait déjà ce comportement après une modification intervenue entre août et octobre 2025. Il s’agit donc d’un réglage à connaître, pas d’une fonction soudainement apparue cette semaine.

Commencez par la vérification automatique dans les paramètres Android

Google indique que cette option se gère depuis l’appareil. Le chemin documenté passe par les paramètres du téléphone, puis les services Google. Les libellés peuvent varier selon la présentation et la langue du système ; cherchez la rubrique correspondant à la vérification du numéro.

Ouvrez les Paramètres de votre appareil Android. Entrez dans Google, puis dans la rubrique qui regroupe tous les services. Dans Confidentialité et sécurité, ouvrez la vérification du numéro de téléphone. Contrôlez l’état de la vérification automatique et choisissez si vous souhaitez la conserver.

Désactiver ce réglage et retirer un numéro déjà enregistré sont deux opérations distinctes. Le premier agit sur le mécanisme de vérification ; pour savoir ce que vos comptes contiennent effectivement, passez ensuite à leurs informations personnelles. Une seule bascule ne remplace pas cet examen.

Inspectez le numéro enregistré dans chaque compte

Ouvrez votre compte Google, vérifiez l’adresse affichée, puis consultez Informations personnelles > Téléphone. La page permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer un numéro. Répétez ce contrôle sur les comptes secondaires où vous ne souhaitez pas retrouver votre ligne principale.

Google détaille ces opérations dans son aide sur l’utilisation du numéro. Une modification à cet endroit ne s’applique qu’à certains services. Des usages comme la validation en deux étapes peuvent avoir leurs propres réglages : retirer une entrée du profil ne revient pas à effacer le numéro de tous les services Google.

Avec plusieurs sessions ouvertes, le piège est de modifier le bon numéro dans le mauvais compte. Avant une suppression, vérifiez l’adresse affichée en haut du profil. Passez ensuite au compte suivant pour examiner ses informations, plutôt que de supposer qu’une modification se propage à tous les autres.

Préservez un moyen de récupérer votre compte

Avant de retirer votre numéro principal, regardez les options disponibles dans Sécurité et connexion. Un numéro de récupération peut aider en cas de mot de passe oublié ou d’accès bloqué. Une adresse de récupération doit, elle aussi, rester accessible ; Google recommande une adresse différente de celle utilisée pour se connecter au compte concerné.

Les consignes de récupération précisent que certains changements peuvent demander jusqu’à sept jours pour prendre effet. Les possibilités varient aussi selon le type de compte ; les profils gérés par une entreprise ou une école peuvent dépendre d’un administrateur.

Retirer un numéro de récupération n’efface pas nécessairement ses autres usages. À l’inverse, souhaiter limiter l’association entre plusieurs profils ne justifie pas de supprimer sans vérification le seul moyen encore disponible pour retrouver un compte. Le bon résultat se contrôle compte par compte : les associations souhaitées restent en place, les autres sont retirées, et les solutions de récupération sont toujours à jour.