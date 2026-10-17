Moto G47 Power : une certification européenne révèle une batterie de 6 790 mAh

Une batterie plus grande se dessine pour le Moto G47 Power, à travers un document européen. Une fiche de certification attribuée à la référence XT2625-15 indique une batterie nominale de 6 790 mAh. Ce chiffre donne une information concrète sur le futur appareil, sans encore confirmer son prix, sa date de commercialisation en France ni son autonomie en usage réel.

La fiche indique 6 790 mAh nominaux, sans confirmer les 7 000 mAh

Xpertpick a publié le 16 octobre une reproduction de la fiche issue du dispositif européen d’étiquetage énergétique et d’EPREL. Elle associe le nom Moto G47 Power à la référence XT2625-15. La date initiale d’enregistrement du document n’est pas établie dans ce signalement.

Le média envisage une capacité typique proche de 7 000 mAh. Cette estimation doit rester séparée de la valeur nominale indiquée dans le document. Les deux nombres n’ont pas le même statut : le premier est une hypothèse sur la présentation commerciale, le second est celui relevé sur la fiche.

La variante Power se distinguerait ainsi du G47 standard. La fiche officielle du G47 distingue 5 200 mAh typiques et 5 100 mAh nominaux. Comparée à cette dernière valeur, la capacité relevée pour le Power est nettement supérieure. L’autonomie dépendra aussi de l’équipement du nouveau modèle et des usages.

La capture affiche aussi 78 h 19 min d’endurance par cycle selon le protocole de l’étiquette européenne. Ce résultat déclaré ne correspond pas à une mesure réalisée par Menow et ne prédit pas votre durée entre deux recharges. Pour le chargeur, le document indique une puissance requise de 33 W ; il mentionne également un indice IP64.

Le G47 classique ne fournit pas pour autant la fiche technique du Power. Son écran, son processeur et ses configurations mémoire devront être confirmés pour cette référence. Le nom de famille commun ne suffit pas à établir que tous les composants sont repris.

La présence dans un cadre européen rend cette piste plus pertinente pour le lectorat français qu’une certification limitée à un autre marché. Elle ne vaut cependant pas annonce de disponibilité en France. Pour comparer ce modèle à un téléphone déjà vendu chez nous, il faudra connaître la configuration commercialisée et disposer d’une autonomie mesurée dans des conditions comparables.