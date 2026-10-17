La coque de l’iPhone Duo utilise de l’adhésif : ce que révèlent les premiers exemplaires

La coque de l’iPhone Duo se colle en partie au téléphone. Les premiers accessoires récupérés avant les livraisons révèlent des bandes adhésives sur leurs bords intérieurs. Les exemplaires observés le 16 octobre montrent une construction en deux parties. Le folio avec support vendu séparément adopte, lui, une fixation magnétique.

La coque se fixe en deux parties, avec des bandes adhésives

Les observations et les instructions de pose rapportées par MacRumors décrivent une coque en polycarbonate. Des bandes adhésives sont placées le long des bords intérieurs. L’utilisateur doit retirer leur film de protection, positionner les éléments sur l’appareil, puis appuyer pour assurer leur fixation.

Le montage mérite donc autant d’attention que le choix de l’accessoire. La pose prévoit de retirer un film, d’aligner les éléments et de les presser : des gestes à connaître avant de supposer que la coque se fixe comme celle d’un iPhone monobloc. Ces premiers retours ne permettent pas encore de juger sa tenue après plusieurs mois ni les effets de démontages répétés.

La protection couvre le dos, autour du bloc photo, et le pourtour de l’écran extérieur. L’écran interne n’est pas recouvert lorsque le téléphone est déplié. Le mot « coque » ne désigne donc pas une protection intégrale de toutes les surfaces, dans toutes les positions.

Le folio magnétique n’offre pas la même protection

L’autre accessoire, le Folio avec support, se fixe avec des aimants et ne reprend pas cette pose adhésive. Il couvre l’écran extérieur lorsqu’il est fermé et peut se rabattre pour le laisser accessible. En revanche, les premiers descriptifs ne lui attribuent pas la même couverture des côtés de l’appareil.

Les deux solutions répondent ainsi à des priorités différentes : protéger certaines bordures avec la coque, ou disposer d’un rabat et d’un support avec le folio. Choisir uniquement sur la couleur ou l’apparence masquerait cette différence très concrète. Elle s’ajoute aux compromis déjà détaillés dans notre comparaison entre iPhone Duo et iPhone 18 Pro.

Pour un achat en France, les illustrations et les instructions de la référence exacte seront donc plus utiles qu’une simple mention « compatible iPhone Duo ». Un rabat magnétique avec support et une coque adhésive ne protègent pas les mêmes zones. Le choix dépend aussi de la façon dont vous voulez garder l’écran extérieur accessible.