Galaxy A57 bloqué après One UI 9 : le mode sécurisé peut contourner l’erreur XML

Votre Galaxy A57 affiche une page « Access Denied » au lieu de terminer la présentation de One UI 9 ? Ce blocage a été signalé sur des appareils européens à partir du 12 octobre. Des utilisateurs ont retrouvé l’accès au téléphone en passant par le mode sécurisé, une méthode qui n’efface pas leurs données. Voici comment essayer ce contournement, et surtout comment reconnaître le problème auquel il s’applique.

L’erreur apparaît pendant l’accueil de One UI 9

Les témoignages recueillis par GalaxyClub décrivent un scénario précis : après la mise à jour, le téléphone affiche les écrans de présentation des nouveautés. En avançant dans ces pages, certains propriétaires tombent sur du texte XML accompagné du message « Access Denied ». Un redémarrage ordinaire peut les renvoyer au même endroit.

Le reportage concerne notamment le firmware européen A576BXXU6BZIE, qui apporte Android 17 et One UI 9 au Galaxy A57. Le fichier relevé pesait environ 2,3 Go. La version conservait un niveau de correctif de sécurité au 5 septembre : l’arrivée d’une nouvelle interface et celle du patch mensuel ne se confondent donc pas.

Ce dépannage vise l’écran XML de présentation. Un appareil qui ne s’allume plus du tout, reste noir ou redémarre en boucle avant les écrans d’accueil demande un diagnostic différent. Les signalements disponibles ne permettent pas non plus de conclure que tous les Galaxy A57 mis à jour rencontrent cette erreur.

Essayer le mode sécurisé sans réinitialiser le téléphone

Le contournement rapporté par GalaxyClub, puis par SammyGuru, consiste à démarrer en mode sécurisé pour franchir l’étape qui bloque. La procédure reprend les commandes générales documentées par Samsung pour le mode sécurisé.

Ouvrez le menu d’alimentation en maintenant simultanément la touche latérale et Volume bas, puis relâchez lorsque le menu apparaît. Maintenez le doigt sur l’option Éteindre, au lieu de la toucher brièvement. Quand l’option Mode sécurisé apparaît, sélectionnez-la et laissez le téléphone redémarrer. Vérifiez si vous pouvez terminer l’accueil de One UI 9 et retrouver l’écran principal.

Samsung décrit aussi une autre entrée dans ce mode : éteindre l’appareil, le rallumer, puis maintenir Volume bas lorsque le logo Samsung apparaît seul. La mention du mode sécurisé doit ensuite être visible en bas de l’écran. Cette seconde méthode peut servir si le menu d’alimentation reste difficile à atteindre.

Ce mode est un contournement, pas un correctif du firmware

En mode sécurisé, le téléphone utilise une interface de base et met temporairement de côté la plupart des applications tierces. C’est un outil de diagnostic. Son activation ne revient ni à réinstaller Android ni à demander une restauration des réglages d’usine.

Les retours d’utilisateurs indiquent qu’il peut permettre de dépasser la page XML. La cause exacte du blocage n’est cependant pas établie, et les sources consultées ne confirment pas un correctif officiel de Samsung pour cette erreur. Il serait donc prématuré de désinstaller au hasard plusieurs applications en leur attribuant la panne.

Si vous retrouvez l’accueil, un redémarrage normal permet de quitter le mode sécurisé. Vérifiez ensuite que le téléphone démarre toujours correctement. Cette séquence suffit à distinguer un accès retrouvé temporairement d’un contournement qui tient après le retour au fonctionnement habituel.

Si le blocage revient, gardez les éléments utiles au support

Avant une manipulation plus lourde, photographiez le message exact avec un autre appareil. Notez également la version du logiciel, si les réglages sont accessibles, et l’étape de la présentation où l’erreur surgit. Ces détails permettent au support Samsung de distinguer ce cas d’un autre problème de démarrage.

Une fois l’accès récupéré, prenez aussi le temps de vérifier vos sauvegardes. Une réinitialisation d’usine effacerait des données sans que les témoignages cités démontrent qu’elle soit nécessaire pour ce blocage. Pour retrouver le contexte de cette version, notre article sur l’arrivée de One UI 9 sur le Galaxy A57 détaille le passage à Android 17 ; ici, la priorité reste de retrouver un démarrage normal sans effacement prématuré.