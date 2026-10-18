iPhone et MagSafe : pourquoi la recharge ralentit malgré les 25 W annoncés

Votre iPhone recharge plus lentement que prévu malgré les 25 W inscrits sur l’accessoire ? Ce chiffre est une puissance maximale, pas une cadence maintenue jusqu’à 100 %. Le modèle du téléphone, l’alimentation, les accessoires branchés et la chaleur peuvent modifier ce qu’il reçoit. Le test d’une batterie UGREEN à refroidissement liquide, publié le 17 octobre, rappelle même qu’un accessoire conçu pour mieux se refroidir peut rester tiède.

Les 25 W sont une puissance de pointe, pas une moyenne garantie

Dans son guide du chargeur MagSafe, Apple décrit une puissance allant jusqu’à 25 W et précise que l’énergie réellement transmise dépend du modèle d’iPhone, de l’adaptateur secteur et des conditions du système. Le chiffre maximal ne suffit donc pas à prédire la durée complète d’une recharge.

La puissance annoncée appartient à une chaîne de compatibilité. Un chargeur capable de délivrer un maximum donné ne force pas le téléphone à l’accepter en permanence. La gestion de la batterie adapte également le courant au cours de la charge.

Pour son chargeur MagSafe compatible, Apple indique par exemple jusqu’à 25 W pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Les iPhone 16 et 16 Pro sont indiqués à 22,5 W, et l’iPhone Air à 20 W. Ces valeurs concernent les associations décrites par Apple ; elles ne constituent pas une certification automatique de n’importe quelle batterie tierce.

Des écouteurs branchés peuvent réduire la puissance sans fil

Apple demande un adaptateur de 30 W ou plus, avec les caractéristiques compatibles, pour les configurations MagSafe les plus rapides. Un bloc sous-dimensionné peut devenir le maillon limitant, même si le socle porte une mention de puissance supérieure. La référence du chargeur MagSafe compte également.

Un détail moins visible intervient lorsque des accessoires sont branchés au téléphone. La documentation indique notamment une limitation à 16 W pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque des accessoires USB-C ou Lightning, tels que des écouteurs, sont connectés pendant la recharge sans fil. Pour d’autres générations, la limite annoncée diffère.

Le branchement d’un accessoire peut donc modifier la recharge sans panne du chargeur. Avant de comparer deux séances, vérifiez que vous utilisez le même téléphone, le même bloc et les mêmes accessoires. Sinon, la différence observée ne vient pas forcément du socle ou de la batterie magnétique.

Une batterie trop chaude peut faire ralentir ou suspendre la charge

Apple explique dans sa fiche sur les problèmes de recharge que le logiciel peut limiter la charge à 80 % lorsque la batterie devient trop chaude. La recharge reprend lorsque la température redescend. Une légère chaleur pendant l’utilisation d’un chargeur sans fil peut, en revanche, être normale.

Un arrêt autour de 80 % n’a pas une seule cause possible. Il faut aussi regarder si une limite de recharge a été volontairement définie sur l’iPhone. Si une limite volontaire explique l’arrêt, le réglage permet de le comprendre. Si la chaleur est en cause, relever cette limite ne fait pas refroidir l’appareil.

Le guide Apple sur la température recommande notamment de sortir l’appareil d’un environnement trop chaud et de le laisser revenir à une température normale. Si une alerte de surchauffe apparaît, ses instructions priment sur l’envie d’atteindre immédiatement la puissance maximale.

La batterie UGREEN reste tiède dans l’essai de 9to5Mac

Dans son essai publié le 17 octobre, Michael Burkhardt décrit une batterie UGREEN MagFlow de 10 000 mAh avec recharge magnétique à 25 W et refroidissement liquide. Le produit avait été présenté le mois précédent : la publication récente apporte un retour d’usage, pas une nouvelle date de lancement.

Le journaliste relève que l’accessoire reste chaud au toucher, malgré son système de refroidissement. Il mentionne aussi une certaine épaisseur et la présence d’un câble USB-C intégré. Menow n’a pas réalisé cet essai et ne reprend pas les promesses thermiques du fabricant comme une mesure indépendante.

Mieux évacuer la chaleur et maintenir constamment 25 W sont deux résultats différents. Un système de refroidissement peut contribuer à gérer la température sans annuler les limites du téléphone, la progression normale de sa charge ou les conditions ambiantes.

Pour comprendre un ralentissement, comparez les bonnes conditions

Regardez d’abord le niveau de batterie, la température de l’appareil, le modèle de chargeur et les accessoires connectés. Vérifiez ensuite l’alignement du téléphone sur le chargeur et l’absence d’objet interposé. Apple recommande aussi de brancher son chargeur MagSafe avant d’y poser l’iPhone.

Pour un utilisateur français, le test UGREEN éclaire les compromis de recharge ; il ne confirme ici ni prix local ni date de vente. Pour comparer des accessoires, regardez le temps nécessaire dans des conditions proches et la régularité de la charge. Le maximum de 25 W ne donne pas ce résultat à lui seul.