Google Traduction change d’interface sur Android : le déploiement commence

Le champ où vous écrivez prend plus de place et les raccourcis changent de position : Google Traduction commence à déployer sa nouvelle interface Android. Repérée une première fois en juillet, elle apparaît désormais sur des téléphones en utilisation courante. Le changement observé le 16 octobre concerne surtout l’écran de saisie et l’accès à ses outils, avec un déploiement encore progressif.

La saisie s’agrandit et l’écriture manuscrite devient plus accessible

Android Authority a constaté la nouvelle présentation sur deux de ses téléphones, tous deux équipés de la version 10.39.34.99. Elle diffère du prototype aperçu cet été : le champ de texte occupe une place sensiblement plus grande entre le choix des langues et la barre inférieure.

Le bouton à trois points qui regroupait certains outils disparaît de cet emplacement. L’écriture manuscrite devient accessible directement dans la zone de saisie, à côté du microphone, tandis que la commande permettant de coller du texte passe à gauche. Écrire au clavier, dicter ou coller un extrait restent possibles, mais ces gestes passent par des repères visuels réorganisés.

L’espace supplémentaire a aussi un coût : certains raccourcis contextuels disposent de moins de place. Les autres écrans, dont Live, l’appareil photo et Practice, ne montrent pas de transformation majeure dans les observations publiées.

La nouvelle interface n’arrive pas sur tous les téléphones à la fois

Cette arrivée se distingue des développements autour de la correction des phrases à l’oral. Ici, le fait nouveau est visible dans l’organisation de l’application. Les éléments observés ne démontrent pas un gain de précision des traductions.

Le fonctionnement de base reste celui décrit dans l’aide officielle de Google : sélectionner la langue source et la langue cible, puis saisir le texte. Pour traduire un terme ambigu, Google recommande de l’intégrer dans une phrase complète afin de fournir du contexte. Le résultat peut ensuite être écouté grâce à la commande vocale prévue dans l’application.

Le déploiement progressif explique que deux téléphones à jour puissent encore présenter des écrans différents. Aucun calendrier propre à la France n’est établi dans ces observations. L’ancienne présentation peut donc rester visible sur une application à jour. L’arrivée se reconnaîtra surtout à la grande zone de texte et aux commandes déplacées, plutôt qu’à un nouveau bouton à activer.