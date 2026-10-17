Votre Pixel se fige ? Android 17 QPR2 Beta 7.1 corrige les blocages de l’interface

Des gestes sans réponse, puis un écran qui repart plusieurs secondes plus tard : Google s’attaque à ce défaut avec Android 17 QPR2 Beta 7.1 pour corriger de fortes saccades et des blocages de l’interface sur les Pixel. La mise à jour du 16 octobre vise les appareils inscrits à cette branche bêta : elle ne constitue pas un correctif destiné à tous les utilisateurs de la version stable.

Google corrige les gels de plusieurs secondes de l’interface

Le correctif décrit par 9to5Google concerne précisément les ralentissements sévères de l’interface et les gels de plusieurs secondes. Un seul correctif est recensé pour cette livraison. L’intérêt tient donc à la réactivité du téléphone, plutôt qu’à l’arrivée de nouveaux menus ou de fonctions supplémentaires.

Ce type de gel touche les manipulations les plus ordinaires : une commande semble ignorée avant que l’interface retrouve sa réactivité. Les utilisateurs de cette bêta ont donc un correctif logiciel précis à rechercher. Le symptôme seul ne permet pas d’accuser le matériel ; le numéro du système aide à identifier la livraison qui le traite.

Quels Pixel reçoivent le correctif CP41.260831.019 ?

La page officielle des images OTA de Google indique le numéro CP41.260831.019, avec une date de publication au 16 octobre. Le correctif de sécurité reste daté du 5 octobre. La liste de compatibilité comprend notamment les Pixel 6a, les familles Pixel 7 à Pixel 11, leurs variantes concernées, ainsi que plusieurs modèles pliants et la Pixel Tablet.

Les appareils déjà inscrits au programme reçoivent les mises à jour de leur branche par voie OTA. La disponibilité d’un fichier sur le site des développeurs n’impose donc pas une installation manuelle. Google présente aussi ces images comme un moyen de récupération pour certains appareils dont une précédente mise à jour a échoué.

Cette livraison prolonge le suivi de la bêta QPR2 sur les Pixel, avec un objectif plus étroit : éliminer un défaut de fonctionnement. Les fichiers proposés restent des versions de test. Google avertit qu’un retour à une version publique peut réinitialiser le téléphone : il n’y a donc pas lieu de rejoindre la bêta pour tenter de réparer un Pixel resté sur le système stable.