ChatGPT rapproche ses dots du bouton Action de l’iPhone, avec une limite en France

Votre dot ChatGPT peut désormais avoir son raccourci sur l’écran d’accueil de l’iPhone, voire derrière le bouton Action. Message écrit, note dictée ou appel : les nouveaux accès annoncés pour la semaine du 12 au 16 octobre permettent de choisir comment le joindre. Mais en France, le premier obstacle reste le compte : les abonnements Pro n’y ouvrent actuellement pas l’accès aux dots.

Les offres Pro restent exclues des dots en France

Les raccourcis nécessitent un compte disposant déjà d’un dot. Selon la page officielle de disponibilité, les offres Pro 100, Pro 200 et Pro 500 sont concernées pour les utilisateurs majeurs situés hors de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. La France reste donc exclue de cet accès Pro.

Business Premium se déploie en revanche mondialement, tout comme Enterprise. Pour cette dernière offre, les dots sont désactivés par défaut : un administrateur de l’espace de travail doit les autoriser. Le déploiement demeure progressif, y compris pour les comptes éligibles. Acheter un abonnement ou mettre l’application à jour ne garantit donc pas de voir immédiatement apparaître la fonction.

En France, ces accès rapides s’adressent donc surtout, pour le moment, à certains comptes professionnels. Le dot est l’agent persistant présenté dans notre article sur le lancement de Dots. Les nouveaux accès servent à retrouver cet agent, pas à ouvrir n’importe quelle conversation ChatGPT.

Un widget pour retrouver directement son agent

Le bilan des nouveautés de la semaine situe le déploiement de ces fonctions dans ChatGPT pour iOS 1.2026.279. OpenAI ne précise pas, dans ce récapitulatif, un jour unique d’ouverture à tous les comptes. Il faut utiliser une application récente et s’identifier avec le compte sur lequel le dot a été configuré.

Le petit widget « Your dot » affiche le nom et l’apparence de l’agent. Un toucher ouvre sa conversation, avec le champ de message prêt à recevoir du texte. Si l’agent suit déjà un projet, le geste peut servir à lui transmettre une décision à la sortie d’une réunion, sans rechercher sa conversation.

Pour l’ajouter, maintenez une zone vide de l’écran d’accueil, ouvrez la commande d’ajout de widgets, puis cherchez ChatGPT et « Your dot ». La présence du widget ne débloque aucun droit supplémentaire : si l’application demande une connexion ou la configuration d’un dot, cette étape doit être effectuée dans ChatGPT.

Dicter une note ou lancer un appel : deux modes à choisir

Dans Raccourcis, l’action « Open your dot » propose trois modes. Messaging ouvre le champ pour écrire. Dictation lance la saisie vocale d’un message. Call démarre une conversation vocale en direct ou rejoint celle qui est déjà active. Pour déposer une idée sans engager une conversation orale, choisissez la dictée plutôt que l’appel.

Les commandes supplémentaires du widget sont facultatives et désactivées par défaut. Elles permettent d’afficher des accès au message et à l’appel ; le bouton d’appel apparaît lorsque cette possibilité est disponible. La dictée, elle, n’est pas accessible pendant un appel en cours. Ces différences sont précisées dans le guide de configuration d’OpenAI.

Sur un iPhone équipé du bouton Action, créez d’abord un raccourci dans l’application Raccourcis. Ajoutez l’action « Open your dot », sélectionnez l’agent et le mode souhaité, puis enregistrez l’ensemble sous un nom reconnaissable. Le raccourci peut être exécuté pour ouvrir ChatGPT dans ce mode.

Rendez-vous ensuite dans Réglages, puis Bouton Action. Choisissez Raccourci et sélectionnez celui que vous venez d’enregistrer. Apple explique dans son guide du bouton Action qu’un appui prolongé déclenche la fonction attribuée. Ce réglage du bouton existe déjà : la nouveauté vient ici de l’action fournie par ChatGPT.

Le raccourci ouvre l’application et nécessite une authentification. Si vous changez de compte et que l’agent devient introuvable, reconnectez-vous au compte qui le possède. L’intérêt du bouton physique tient alors au mode choisi à l’avance : une note dictée en déplacement, ou un appel pour faire un point sur le travail suivi par l’agent.