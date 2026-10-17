One UI 9.5 serait la dernière interface « traditionnelle » de Samsung

One UI 9.5 pourrait marquer la fin d’une étape pour les Galaxy. D’après une nouvelle fuite attribuée à Ice Universe, cette version serait la dernière interface « traditionnelle » de Samsung avant une refonte majeure avec One UI 10. Le Galaxy Z Fold9 serait le premier concerné. Ces informations restent non confirmées par le constructeur.

One UI 9.5 serait la dernière version avant la refonte

Le détail le plus intéressant vient du signalement publié par IT之家 le 17 octobre. Le média chinois rapporte une déclaration du compte i冰宇宙, associé à Ice Universe : les équipes logicielles travailleraient sur ce projet, et One UI 9.5 serait la dernière interface traditionnelle. La publication est datée de 15 h 35 en Chine, soit 9 h 35 en France métropolitaine.

La formule laisse entrevoir davantage qu’une retouche graphique. Mais impossible encore de savoir ce qui changerait en ouvrant son téléphone : écran d’accueil, navigation, organisation des applications ? Aucun de ces mécanismes n’est détaillé dans les éléments rapportés.

L’existence de One UI 9.5 avait déjà laissé des traces. Menow avait notamment couvert sa mention dans une application système Samsung. La nouveauté de cette fuite concerne donc la place de cette version dans la suite de l’interface, pas une nouvelle découverte de son existence.

Le Galaxy Z Fold9 pourrait inaugurer One UI 10

SammyGuru rapporte également un message publié par Ice Universe sur X vendredi soir, le 16 octobre. Le leaker y évoque de profonds changements pour One UI 10. Interrogé sur le premier modèle concerné, il aurait répondu Fold9 plutôt que Galaxy S28.

Ce calendrier reste celui d’une fuite, sans date de présentation officielle ni engagement de déploiement en France. Les deux articles relaient les propos du même informateur : ils ne constituent pas deux confirmations indépendantes du projet par Samsung.

Cette fuite ne confirme pas le nom « Galaxy OS »

Une refonte de One UI et un changement de nom sont deux annonces différentes. Les propos d’Ice Universe rapportés ici ne valident pas l’appellation « Galaxy OS ». Ils n’établissent pas davantage une liste de fonctions d’IA ou la compatibilité des Galaxy déjà commercialisés.

Pour les propriétaires de Galaxy actuels, cette fuite n’annonce encore aucune mise à jour à installer. Son intérêt porte sur la suite : Samsung préparerait un changement dans la manière d’utiliser ses téléphones. Le premier indice vraiment décisif sera une démonstration de cette nouvelle interface, dont aucun fonctionnement précis n’est encore établi ici.