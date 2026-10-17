165 Hz sur le OnePlus 15, jusqu’à 120 Hz sur l’iPhone 18 Pro : l’écart existe sur l’écran. Pour le voir dans un jeu, encore faut-il que celui-ci produise assez d’images et autorise la bonne cadence. Fréquence d’affichage, FPS et détection tactile désignent trois étapes différentes. Les confondre conduit à attendre du téléphone une fluidité que l’application ne fournit pas.

L’écran se rafraîchit, le jeu produit les images

La fréquence en hertz correspond au nombre de rafraîchissements de l’écran par seconde. Les images par seconde, ou FPS, décrivent la cadence des images produites par le jeu ou la vidéo. Si un jeu fournit 60 images différentes par seconde, un écran plus rapide n’en fait pas spontanément 165 images de jeu distinctes.

À 120 Hz, un rafraîchissement intervient théoriquement toutes les 8,33 millisecondes. À 165 Hz, l’intervalle descend à environ 6,06 millisecondes. Ces valeurs sont simplement calculées en divisant 1 000 par la fréquence. Elles ne mesurent ni le retard complet entre un appui et l’image affichée, ni le temps de réponse des pixels, ni une avance garantie dans un jeu en ligne.

Le maximum de 165 Hz reste conditionné aux jeux pris en charge

La fiche française du OnePlus 15 indique un fonctionnement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec un maximum de 165 Hz dans les jeux. Le 165 Hz n’est donc pas une fréquence universelle à attendre dans chaque menu, application ou vidéo. Le titre, sa version, les réglages graphiques et la prise en charge du téléphone entrent en jeu.

Un jeu peut aussi proposer un mode de fluidité élevé qui impose de réduire certains détails. Le bon réglage dépend alors de ce que l’on privilégie : finesse du rendu, stabilité de la cadence ou consommation. Une fréquence maximale disponible dans le menu ne dit pas combien d’images seront maintenues pendant toute une partie.

Le même raisonnement s’applique à l’iPhone 18 Pro : un écran ProMotion jusqu’à 120 Hz ne garantit pas 120 FPS dans tous les jeux. Comparer les deux téléphones exige le même titre, une version comparable et des options proches. Un jeu limité à 60 FPS d’un côté et un autre titre à 165 FPS de l’autre ne constituent pas un duel exploitable.

3 200 Hz tactiles : encore une autre étape

OnePlus met aussi en avant un échantillonnage tactile instantané pouvant atteindre 3 200 Hz. Ce chiffre concerne la détection des interactions tactiles. Il ne signifie pas que l’écran affiche 3 200 images par seconde, ni que le jeu calcule une nouvelle scène à chaque échantillon.

Entre le doigt et le résultat visible, plusieurs étapes interviennent : lecture de l’entrée, traitement par le jeu, calcul d’une image puis affichage. Pour une action dépendant du serveur, le réseau s’ajoute à cette chaîne. Accélérer une étape peut être utile sans supprimer les autres délais. Une valeur de pointe ne remplace donc pas une mesure de latence de bout en bout.

Cherchez le mode disponible dans votre jeu favori

Regardez si votre titre favori propose une option supérieure à 120 FPS sur le modèle exact, puis quelles concessions graphiques elle demande. Intéressez-vous à la stabilité après une session prolongée, à la température et à la batterie consommée. Le OnePlus possède une marge d’affichage supérieure sur les jeux pris en charge ; pour en profiter, votre usage doit réellement l’activer. Si votre titre reste à 60 ou 120 FPS sur les deux appareils, la fréquence maximale de la dalle ne suffira pas à les départager sur ce jeu.