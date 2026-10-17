Un smartphone IP68 peut résister à une immersion dans les conditions prévues par son fabricant. Il peut aussi perdre une partie de cette protection avec l’usure. Sur l’iPhone 18 Pro comme sur le Pixel 11 Pro, le classement ne promet donc ni une étanchéité permanente ni une utilisation sous-marine sans précaution. Voici ce qu’il faut en retenir, notamment avant de rebrancher un appareil mouillé.

Le sigle ne fixe pas la même profondeur pour tous les modèles

Dans IP68, les deux chiffres concernent respectivement la protection contre les corps solides et contre l’eau. Pour l’immersion, les conditions doivent être lues dans la documentation du modèle : on ne peut pas attribuer une profondeur et une durée identiques à tous les téléphones portant cette inscription.

Apple précise pour l’iPhone 18 Pro une résistance testée jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes maximum, selon la norme indiquée dans sa fiche. Ces valeurs décrivent des conditions d’essai. Elles ne constituent pas une invitation à utiliser l’appareil à cette profondeur, ni une équivalence automatique avec un autre smartphone IP68. La fiche du Pixel 11 Pro annonce sa propre conformité ; le seul sigle ne suffit pas à lui transposer les 6 mètres d’Apple.

Une projection, une immersion dans une eau calme et un jet sous pression sont également des situations différentes. La présence d’un indice d’immersion n’autorise pas à conclure que toute exposition à l’eau est couverte de la même façon.

Chocs et usure peuvent modifier la protection

Apple et Google indiquent que la résistance à l’eau n’est pas permanente. L’usure normale, les dommages ou certaines interventions peuvent affecter les protections. Une chute qui laisse peu de marques extérieures n’est donc pas une raison de considérer les conditions d’origine comme garanties pour la suite.

Les environnements comptent aussi. Apple déconseille notamment la baignade volontaire, les sports aquatiques, l’eau sous pression, le sauna et le hammam. Le savon, les détergents et d’autres substances ne se confondent pas avec l’eau utilisée dans les essais. Un téléphone qui a survécu à une éclaboussure n’a pas démontré qu’il supportera une douche ou une journée dans une piscine.

Connecteur humide : la recharge doit attendre

La résistance du boîtier ne signifie pas que l’on peut recharger sans attendre lorsqu’un connecteur est mouillé. Si l’iPhone affiche une alerte de détection de liquide, Apple demande de débrancher le câble, de tapoter doucement l’iPhone contre la main avec le connecteur orienté vers le bas pour éliminer l’excès de liquide, puis de le laisser dans un endroit sec et bien aéré.

Dans cette procédure précise, Apple indique d’attendre au moins 30 minutes avant un nouvel essai. Si l’alerte revient, le séchage peut prendre jusqu’à 24 heures. Ce délai lié à l’alerte ne doit pas être converti en autorisation générale de recharger n’importe quel téléphone mouillé après une demi-heure. Pour un Pixel ou un autre modèle, suivez les consignes de son fabricant.

Pas de sèche-cheveux, de chaleur externe ni d’air comprimé. Apple déconseille aussi d’introduire un objet dans le connecteur ou de placer l’iPhone dans du riz : des particules peuvent l’endommager. L’objectif est de laisser sécher, pas de forcer le retrait de l’humidité avec une méthode susceptible d’abîmer le port.

Pour aller dans l’eau, prévoyez du matériel destiné à cet usage

Au quotidien, l’indice apporte une protection documentée face à certaines expositions accidentelles. Pour un usage délibéré dans l’eau, il faut du matériel prévu pour cet usage et ses propres limites. Avant de filmer à la piscine ou de fixer le téléphone sur un équipement nautique, consultez les précautions du fabricant. Le classement de laboratoire ne remplace ni ces consignes, ni l’état réel de votre exemplaire.