Mon smartphone ne reçoit plus de nouvelles versions d’Android : faut-il le remplacer ?

La fin des nouvelles versions d’Android ne rend pas immédiatement un smartphone inutilisable. La première question à poser est celle des correctifs de sécurité : leur calendrier peut être différent de celui des grandes mises à jour du système. Le cas du Xperia 10 VI, privé d’Android 17 alors que Sony maintient son engagement de sécurité, montre pourquoi ces deux échéances ne doivent pas être confondues.

Les nouveautés d’Android et les correctifs ne suivent pas le même calendrier

Une grande version d’Android peut modifier l’interface, ajouter des fonctions et faire évoluer les possibilités offertes aux applications. Un correctif de sécurité vise à traiter des vulnérabilités. Un fabricant peut arrêter de fournir les premières tout en continuant de distribuer les seconds.

Comme le rappelle notre article sur l’arrêt d’Android 17 sur le Xperia 10 VI, le calendrier dépend du modèle. Dans son avis sur le Xperia 10 VI, Sony annonce précisément cette situation. Le téléphone ne recevra pas Android 17, contrairement à l’engagement initial portant sur trois mises à niveau. L’entreprise maintient en revanche quatre ans de correctifs de sécurité depuis le lancement et précise que sa décision ne concerne pas les autres Xperia.

L’absence d’une fonction disponible sur un modèle plus récent ne signifie donc pas, à elle seule, que le suivi de sécurité a pris fin. Inversement, un téléphone qui fonctionne encore normalement peut avoir dépassé son échéance de support. L’état de l’appareil et la politique du fabricant répondent à des questions différentes.

Un achat récent ne remet pas le compteur des mises à jour à zéro

Avant de décider, identifiez le modèle et sa variante, puis consultez la page de support du constructeur. Les promesses portent sur une référence précise et sont généralement liées au lancement du produit, pas à la date à laquelle vous l’avez acheté. Un appareil vendu tardivement peut donc disposer de moins d’années de suivi restantes qu’on ne l’imagine.

Regardez également le niveau du correctif de sécurité Android dans les informations du système. L’emplacement et le libellé varient selon les marques. Cette date doit être rapprochée de la fréquence annoncée par le fabricant : un suivi trimestriel ne se lit pas comme un suivi mensuel.

Ne confondez pas non plus une absence momentanée de téléchargement avec une fin de support. Les déploiements peuvent être progressifs. Une page officielle de politique de mises à jour reste plus utile qu’une liste non datée trouvée sur un forum pour connaître l’engagement applicable au modèle.

Les applications ne s’arrêtent pas toutes avec la dernière version d’Android

Une application définit ses propres exigences de compatibilité. La fin des mises à niveau du système ne déclenche donc pas l’arrêt simultané de tous les services installés. Une messagerie, une banque ou un outil professionnel peut continuer de fonctionner, puis relever plus tard la version minimale requise.

Il faut vérifier les applications qui comptent réellement pour vous. Pour un téléphone de travail, les règles de l’entreprise peuvent imposer un niveau de sécurité ou une version précise du système. Pour un usage personnel, l’accès aux services essentiels et la possibilité de les maintenir à jour comptent davantage que la seule présence de la dernière interface.

Le remplacement devient plus urgent quand les correctifs s’arrêtent

Une fois le suivi de sécurité terminé, des vulnérabilités du système peuvent rester sans correction du fabricant. Mettre à jour les applications demeure utile, mais ne remplace pas les correctifs du système et des composants fournis avec le téléphone. L’absence de problème visible ne garantit pas l’absence de risque.

Pour un appareil utilisé avec des comptes sensibles, des documents professionnels ou des moyens de paiement, la fin des correctifs pèse donc plus lourd dans la décision que la perte d’une nouveauté graphique. Une batterie usée, un stockage constamment saturé ou des applications essentielles devenues incompatibles peuvent également rendre le remplacement pertinent, sans attendre cette dernière échéance.

Le bon repère n’est finalement pas « mon téléphone a-t-il le dernier Android ? », mais « est-il encore suivi et adapté à mes usages ? ». Tant que la sécurité reste entretenue et que les services indispensables fonctionnent, l’absence d’une nouvelle version majeure ne suffit pas à imposer un achat immédiat.