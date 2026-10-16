Xperia 10 VI : Sony annule Android 17 malgré sa promesse de mise à jour

Sony revient sur une promesse faite aux acheteurs du Xperia 10 VI : le smartphone ne recevra finalement pas Android 17. Le constructeur invoque une limitation liée au stockage, après avoir réévalué les capacités du modèle. Les correctifs de sécurité prévus restent, eux, au programme.

Android 17 devait achever le suivi annoncé

Dans une notice officielle modifiée le 15 octobre, Sony reconnaît que sa décision revient sur son engagement initial. Le Xperia 10 VI, commercialisé avec Android 14, avait été annoncé avec trois changements de version du système. Android 17 devait donc compléter ce parcours, après Android 15 et Android 16.

Les propriétaires avaient déjà pu suivre l’arrivée d’Android 16 sur les premiers exemplaires européens. La nouvelle annonce change surtout ce qui devait venir ensuite : Sony renonce à fournir la génération suivante plutôt que d’en décaler simplement le calendrier.

Sony évoque le stockage, sans détailler le problème

La marque explique avoir réévalué les possibilités techniques de l’appareil. Sa configuration de stockage empêcherait d’obtenir une expérience Android 17 jugée satisfaisante. Le communiqué ne précise ni le composant en cause ni le mécanisme exact qui bloque cette évolution.

Vider sa galerie n’est pas une solution proposée par Sony. La notice désigne la configuration du modèle ; elle ne décrit pas une saturation rencontrée par certains propriétaires. L’explication reste trop générale pour identifier plus précisément le blocage technique.

Les correctifs de sécurité continuent

L’engagement de quatre ans de mises à jour de sécurité à partir du lancement reste valable. Il s’agit d’un suivi différent des nouvelles versions d’Android : le téléphone peut continuer à recevoir des corrections sans récupérer les fonctions du système suivant.

Sony précise également que cette décision concerne le Xperia 10 VI et n’affecte pas les autres Xperia éligibles. Les propriétaires perdent donc une évolution majeure du système, sans perdre immédiatement les correctifs. Attention au point de départ : les quatre années annoncées se comptent depuis la commercialisation du Xperia 10 VI, pas depuis la date à laquelle chacun l’a acheté.

Source : notice officielle Sony concernant le Xperia 10 VI.