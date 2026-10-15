One UI 9 arrive sur les Galaxy A56 et A36 : Android 17 est là, mais Samsung réserve encore ses meilleures fonctions IA

Bonne nouvelle pour les propriétaires des Samsung Galaxy A56 et Galaxy A36. Le constructeur vient de lancer One UI 9 en version stable, basé sur Android 17, sur ses deux smartphones de milieu de gamme. Après plusieurs semaines de tests, la mise à jour commence à être distribuée en Corée du Sud. Elle apporte des améliorations de l’interface, de la personnalisation et de la stabilité. Mais une différence importante subsiste avec les Galaxy S haut de gamme : les nouvelles fonctions avancées de Galaxy AI ne sont pas toutes au rendez-vous. Voici ce qui change réellement et ce que les utilisateurs français doivent savoir.

Samsung lance officiellement Android 17 sur les Galaxy A56 et A36

Samsung continue d’accélérer son calendrier de mises à jour Android.

Après avoir commencé à distribuer One UI 9 sur plusieurs smartphones haut de gamme, le constructeur étend désormais la nouvelle version de son interface à des appareils plus abordables.

Le 15 octobre 2026, les premiers déploiements stables ont été signalés sur les Galaxy A56 5G et Galaxy A36 5G.

L’information a notamment été confirmée par Sammy Fans et plusieurs médias spécialisés qui suivent les distributions des firmwares Samsung.

Les premières mises à jour concernent la Corée du Sud, avec une priorité accordée aux utilisateurs inscrits au programme bêta.

Ce lancement intervient après celui des Galaxy A57, A37 et A27, qui ont commencé à recevoir Android 17 au cours des derniers jours.

Samsung confirme ainsi sa volonté d’étendre rapidement One UI 9 à ses smartphones de milieu de gamme, plutôt que de réserver le nouveau système aux Galaxy S et Galaxy Z.

Les premières versions du firmware sont déjà identifiées

Les informations techniques permettent de confirmer que les deux smartphones disposent désormais de versions stables distinctes.

Pour le Galaxy A36, le firmware identifié en Corée du Sud porte notamment la référence A366NKSU9DZIF.

Le Galaxy A56 reçoit de son côté une version dont la référence commence par A566SKSUADZJ1.

Ces numéros correspondent aux premières variantes coréennes. Ils ne doivent pas être utilisés pour identifier les futures versions françaises, qui pourront porter d’autres références.

Information Galaxy A36 Galaxy A56 Nouvelle version One UI 9 / Android 17 One UI 9 / Android 17 Statut Stable Stable Premier pays concerné Corée du Sud Corée du Sud Firmware initial A366NKSU9DZIF A566SKSUADZJ1 Disponibilité française Non confirmée Non confirmée

Les utilisateurs qui participaient aux tests sont invités à installer la version définitive afin de bénéficier des corrections et du suivi logiciel stable.

Une fois la phase bêta terminée, les versions expérimentales ne constituent plus la solution recommandée pour recevoir les prochaines améliorations de sécurité.

Quand One UI 9 arrivera-t-il sur les Galaxy A56 et A36 en France ?

C’est probablement la question qui intéresse le plus les propriétaires français.

Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué de date officielle de déploiement général en France pour ces deux modèles.

Selon les premières informations relayées par Sammy Fans, l’ouverture à davantage de régions pourrait intervenir environ une semaine après le lancement coréen.

Cette estimation placerait les premières distributions internationales autour du 22 octobre 2026.

Mais il ne s’agit pas d’un calendrier garanti par Samsung.

Les mises à jour Android sont distribuées progressivement, en fonction notamment du modèle, du pays, des variantes logicielles et des éventuelles validations supplémentaires.

Un Galaxy A56 acheté en France peut donc recevoir sa mise à jour à une date différente de celle d’un appareil identique commercialisé en Corée du Sud.

Il n’est pas nécessaire de réinitialiser son téléphone si Android 17 n’apparaît pas immédiatement.

One UI 9 apporte une interface plus personnalisable

Sur les Galaxy A56 et A36, l’un des principaux intérêts d’Android 17 concerne l’évolution de l’interface Samsung.

One UI 9 apporte de nouvelles possibilités de personnalisation destinées à adapter davantage le téléphone aux habitudes de son propriétaire.

Le panneau des réglages rapides profite notamment d’améliorations.

Cette interface regroupe des commandes utilisées quotidiennement, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité et les options de connexion.

Les nouveaux réglages permettent de mieux organiser certains éléments et de faciliter l’accès aux fonctions les plus utilisées.

Samsung annonce également différentes améliorations d’accessibilité et de présentation.

Ces changements peuvent paraître modestes, mais ils concernent des manipulations réalisées plusieurs fois par jour.

Pour un smartphone conservé pendant plusieurs années, une interface plus pratique peut apporter davantage de valeur qu’une simple modification esthétique.

Samsung promet davantage de stabilité, mais les gains restent à mesurer

Le passage à Android 17 s’accompagne également de plusieurs optimisations du système.

Samsung travaille notamment sur la stabilité générale, le fonctionnement des applications et la gestion des ressources.

Ces évolutions visent à améliorer la fiabilité des smartphones et à limiter certains comportements inattendus.

Pour les propriétaires d’un Galaxy A36 ou A56, cela pourrait se traduire par une expérience plus régulière lors de la navigation entre plusieurs applications.

Mais il faut éviter d’annoncer des gains de performances précis.

Samsung n’a pas publié de résultats comparatifs démontrant, par exemple, que les applications se lancent 20 % plus rapidement ou que la batterie dure plusieurs heures supplémentaires.

La vitesse ressentie dépend aussi de l’état du téléphone, du stockage disponible et des applications installées.

One UI 9 apporte des optimisations, mais leur impact réel sur les Galaxy A56 et A36 devra être évalué après le déploiement stable.

La mauvaise surprise concerne certaines fonctions avancées de Galaxy AI

Si les deux smartphones reçoivent bien la dernière version d’Android, ils ne bénéficient pas automatiquement de toutes les nouveautés présentées sur les Galaxy haut de gamme.

C’est une distinction importante dans la stratégie logicielle de Samsung.

One UI 9 introduit différentes fonctions d’intelligence artificielle sur les appareils compatibles, notamment dans la création de contenus, l’assistance contextuelle et la productivité.

Mais le journal des modifications des Galaxy A36 et A56 ne confirme pas l’arrivée de l’ensemble de ces outils.

En particulier, les nouvelles fonctionnalités avancées mises en avant sur les Galaxy S26 et les derniers Galaxy Z ne doivent pas être considérées comme disponibles sur ces deux modèles.

Samsung conserve donc une distinction entre plusieurs catégories de smartphones.

Recevoir Android 17 ne signifie pas obtenir l’intégralité de Galaxy AI.

Cette différence peut s’expliquer par les capacités matérielles nécessaires à certaines fonctions, mais également par la politique de disponibilité choisie par le constructeur.

Samsung ne détaille pas systématiquement les raisons pour lesquelles chaque outil est réservé à certains appareils.

Attention, les Galaxy A56 et A36 possèdent déjà des fonctions d’intelligence artificielle

Il serait toutefois trompeur d’affirmer que ces deux smartphones sont totalement privés d’IA.

Samsung a déjà intégré plusieurs fonctions intelligentes à la gamme Galaxy A.

Les Galaxy A56 et A36 disposent notamment de fonctionnalités regroupées sous l’appellation Awesome Intelligence.

Selon les versions logicielles et les conditions de compatibilité, les utilisateurs peuvent notamment profiter de :

Entourer pour chercher avec Google , pour lancer une recherche à partir d’un élément affiché à l’écran.

, pour lancer une recherche à partir d’un élément affiché à l’écran. La sélection du meilleur visage dans certaines photographies de groupe, lorsque la fonction est disponible.

dans certaines photographies de groupe, lorsque la fonction est disponible. Des outils de retouche photo permettant de supprimer certains éléments indésirables.

permettant de supprimer certains éléments indésirables. Des fonctions de montage vidéo destinées à faciliter la création de contenus courts.

destinées à faciliter la création de contenus courts. Des filtres photographiques personnalisés, selon les fonctions prises en charge par le modèle.

Ces outils ne sont pas identiques à toutes les fonctions proposées sur les Galaxy S Ultra.

Mais ils montrent que la gamme A dispose déjà de plusieurs capacités reposant sur des traitements intelligents.

La véritable limite concerne donc l’accès aux nouveautés les plus avancées de Galaxy AI, et non l’absence totale d’intelligence artificielle.

Pourquoi Samsung ne donne-t-il pas les mêmes fonctions IA à tous ses Galaxy ?

La question revient régulièrement lors des grandes mises à jour One UI.

Les smartphones Samsung n’utilisent pas tous les mêmes processeurs, les mêmes quantités de mémoire ni les mêmes composants spécialisés dans les calculs d’intelligence artificielle.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des ressources importantes, notamment lorsqu’elles reposent sur des modèles exécutés directement sur l’appareil.

D’autres traitements peuvent fonctionner dans le cloud, mais leur disponibilité dépend alors des services compatibles et des décisions du constructeur.

Samsung utilise également les fonctions logicielles pour différencier ses gammes.

Un utilisateur qui recherche les outils de création les plus avancés peut ainsi être orienté vers un smartphone premium.

Cette stratégie n’est pas propre à Samsung : plusieurs fabricants réservent certaines fonctionnalités logicielles à leurs appareils les plus récents ou les plus coûteux.

Pour les propriétaires de Galaxy A56 et A36, l’essentiel reste cependant de recevoir les améliorations d’Android, les correctifs de sécurité et les évolutions compatibles avec leur matériel.

Galaxy A56 et A36 : plusieurs années de mises à jour restent prévues

Samsung a lancé les Galaxy A56 et A36 en 2025 avec Android 15.

Ces deux modèles bénéficient d’un engagement allant jusqu’à six générations de mises à jour du système d’exploitation et six années de mises à jour de sécurité.

Le passage à Android 17 représente donc une nouvelle étape de leur suivi logiciel, mais pas sa fin.

Cette politique permet aux utilisateurs de conserver leur téléphone plus longtemps sans perdre immédiatement l’accès aux versions récentes d’Android.

La durée de support constitue désormais un critère particulièrement important dans le choix d’un smartphone.

Un appareil qui continue de recevoir des corrections de sécurité et des améliorations fonctionnelles peut conserver son intérêt même lorsque de nouveaux modèles apparaissent.

Cela ne garantit cependant pas que toutes les fonctionnalités introduites au cours des prochaines années seront disponibles sur les générations précédentes.

La recherche de mise à jour s’effectue directement dans les paramètres du smartphone.

Ouvrez les Paramètres de votre Galaxy. Accédez à Mise à jour logicielle. Sélectionnez Téléchargement et installation. Attendez que le téléphone recherche les versions disponibles. Lorsque One UI 9 apparaît, consultez les informations avant de lancer l’installation.

Avant une mise à jour majeure, il reste préférable de sauvegarder les données importantes.

Vérifiez également que le smartphone possède suffisamment d’espace de stockage et que sa batterie est correctement chargée.

Une connexion Wi-Fi stable est recommandée pour télécharger les fichiers.

Si aucune mise à jour n’est proposée, cela ne signifie pas que votre appareil est incompatible.

Il peut simplement s’agir d’une distribution qui n’a pas encore commencé dans votre région.

Il est déconseillé de télécharger un firmware provenant d’un site inconnu ou d’installer une version destinée à une autre variante du téléphone uniquement pour obtenir Android 17 plus rapidement.

Faut-il installer One UI 9 immédiatement ?

Pour un utilisateur disposant encore d’une version bêta, le passage au firmware stable constitue normalement la suite logique du programme de test.

Samsung met fin à l’assistance habituelle du programme bêta une fois le déploiement définitif commencé.

Les versions stables sont donc préférables pour bénéficier du suivi logiciel régulier.

Pour les utilisateurs français qui n’ont jamais participé à la bêta, il n’est pas nécessaire de chercher à anticiper le déploiement officiel.

Attendre la notification de mise à jour correspondant à son modèle et à sa région reste la solution la plus simple.

Comme pour toute grande mise à niveau Android, certains ajustements peuvent être nécessaires après l’installation.

Le téléphone peut notamment effectuer des opérations d’optimisation en arrière-plan, ce qui peut temporairement influencer sa consommation ou son comportement.

Si un problème persiste plusieurs jours après la mise à jour, il est préférable de vérifier les correctifs disponibles plutôt que de réinitialiser immédiatement l’appareil.

One UI 9 confirme une bonne nouvelle pour les smartphones Samsung abordables

L’arrivée d’Android 17 sur les Galaxy A56 et A36 montre que Samsung poursuit son effort en matière de suivi logiciel.

Ces deux smartphones commercialisés en 2025 accèdent déjà à une nouvelle génération majeure d’Android, avec des améliorations de personnalisation, de stabilité et de fonctionnement général.

La réserve concerne les fonctionnalités avancées de Galaxy AI, dont certaines restent limitées aux smartphones plus coûteux.

Mais les utilisateurs de la gamme A ne sont pas privés de toutes les fonctions intelligentes, notamment grâce aux outils Awesome Intelligence déjà disponibles.

Pour les propriétaires français des Galaxy A56 et A36, la prochaine étape sera l’ouverture du déploiement européen de One UI 9.

Les premiers firmwares coréens confirment que la version stable est prête. Il reste désormais à attendre sa distribution sur les appareils commercialisés en France, sans date précise officiellement annoncée à ce jour.