Xbox Nano : Microsoft lance une manette plus petite qu’un smartphone à seulement 49,99 € en France

Microsoft vient de présenter une manette Xbox qui pourrait bien séduire les joueurs à la recherche d’un accessoire compact et abordable. Baptisée Xbox Nano Controller, elle mesure environ 13 centimètres et pèse seulement 100 grammes, soit moins que la plupart des smartphones actuels. Malgré son format miniature, elle conserve toutes les commandes essentielles d’une manette Xbox classique, ajoute une batterie rechargeable et fonctionne aussi bien sur console que sur PC, Android et iPhone. Bonne nouvelle pour les joueurs français : elle est déjà disponible en précommande à 49,99 €, avec une sortie prévue début novembre.

Microsoft dévoile la plus petite manette Xbox de son histoire

Les manettes de jeu sont généralement conçues pour offrir une prise en main confortable pendant plusieurs heures. Mais leur taille peut devenir un inconvénient lorsqu’il faut les transporter ou les utiliser avec un smartphone.

Microsoft souhaite répondre à ce problème avec sa nouvelle Xbox Nano Controller, annoncée officiellement le 14 octobre 2026.

Dans une publication sur Xbox Wire, James Hunter, responsable des accessoires Xbox, présente cette manette comme le modèle le plus compact jamais développé par la marque.

Ses dimensions sont particulièrement réduites : un peu plus de 13 centimètres de longueur pour environ 100 grammes.

Microsoft souligne qu’elle est plus courte et plus légère que la majorité des smartphones modernes.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs de retrouver les principales commandes Xbox dans un accessoire suffisamment petit pour être transporté facilement dans une poche ou un sac.

Le constructeur vise notamment les joueurs occasionnels, les personnes ayant de petites mains et ceux qui utilisent plusieurs appareils pour jouer.

Une manette complète malgré son format miniature

La taille de la Xbox Nano pourrait laisser penser que Microsoft a supprimé plusieurs commandes pour gagner de la place.

Pourtant, le constructeur affirme avoir conservé les 18 entrées de jeu standards présentes sur une manette Xbox traditionnelle.

Elle reprend notamment les éléments indispensables :

Deux sticks analogiques pour les déplacements et le contrôle de la caméra.

pour les déplacements et le contrôle de la caméra. Une croix directionnelle.

Les quatre boutons d’action A, B, X et Y.

Les gâchettes et les boutons de tranche.

Les commandes habituelles de navigation.

Un bouton supplémentaire personnalisable.

La disposition générale reste donc familière aux utilisateurs de Xbox.

En revanche, la réduction des dimensions implique nécessairement des éléments rapprochés et une surface de préhension moins importante.

Ce format peut convenir aux petites mains, mais il faudra vérifier son confort pendant les longues sessions de jeu, particulièrement pour les adultes habitués à une manette standard.

Microsoft n’a pas publié de comparaison ergonomique détaillée permettant de déterminer les avantages et les inconvénients de ce format selon la taille des mains.

Un bouton Action personnalisable pour les captures et les raccourcis

La Xbox Nano ne se contente pas de reproduire les commandes classiques dans un boîtier réduit.

Elle intègre également un bouton Action programmable, permettant d’accéder rapidement à certaines fonctions.

Ce bouton peut notamment être configuré pour prendre une capture d’écran ou lancer un enregistrement de gameplay.

La personnalisation passe par l’application Xbox Accessories, qui permet également de modifier l’attribution de certaines commandes.

Cette possibilité peut être intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent adapter leur manette à leurs habitudes.

Par exemple, un joueur qui partage régulièrement des séquences sur les réseaux sociaux pourrait utiliser le bouton supplémentaire pour accéder plus rapidement aux outils de capture.

Il faut toutefois vérifier les fonctions de personnalisation disponibles selon la plateforme utilisée.

Les possibilités offertes sur une console Xbox ou un PC Windows ne sont pas nécessairement identiques à celles proposées sur Android ou iOS.

La Xbox Nano fonctionne aussi sur iPhone et Android

C’est probablement l’un des arguments les plus intéressants de cette nouvelle manette.

Microsoft ne la réserve pas exclusivement aux propriétaires d’une Xbox Series X ou Series S.

Grâce à ses deux technologies de connexion sans fil, elle peut fonctionner avec plusieurs catégories d’appareils.

Appareil Connexion Xbox Series X et Series S Xbox Wireless Xbox One Xbox Wireless PC Windows 10 et 11 Bluetooth Smartphones Android Bluetooth iPhone et iPad compatibles Bluetooth Tablettes compatibles Bluetooth Smart TV compatibles Bluetooth

Cette compatibilité ouvre plusieurs possibilités.

Un utilisateur peut jouer sur sa console à domicile, puis utiliser la même manette avec un smartphone ou un ordinateur portable pendant ses déplacements.

Sur Android et iPhone, elle pourra notamment être utilisée avec les jeux compatibles avec les contrôleurs Bluetooth.

Mais la présence d’une connexion Bluetooth ne signifie pas que tous les jeux mobiles prennent en charge une manette.

Certains titres restent exclusivement conçus pour les commandes tactiles, tandis que d’autres nécessitent une configuration particulière.

Une nouvelle option intéressante pour Xbox Cloud Gaming

Le format miniature de la Xbox Nano correspond également à la stratégie de Microsoft autour du cloud gaming.

Grâce à ce type de service, les joueurs peuvent accéder à des jeux exécutés sur des serveurs distants, sans nécessairement posséder une console capable de les faire fonctionner localement.

L’image est transmise en streaming vers un smartphone, un ordinateur ou un téléviseur compatible.

Les commandes sont envoyées au serveur via la connexion Internet.

Une manette compacte peut donc permettre de profiter de certains jeux Xbox sur plusieurs écrans, sans transporter une manette traditionnelle plus volumineuse.

Microsoft cite notamment Minecraft Dungeons II et Forza Horizon 6 parmi les jeux illustrant les possibilités de son écosystème.

Attention cependant : ces jeux ne sont pas fournis avec la manette.

Selon le titre choisi, il peut être nécessaire de l’acheter séparément ou de disposer d’un abonnement donnant accès au jeu.

Le cloud gaming nécessite également une connexion Internet suffisamment stable.

La qualité de l’expérience dépend notamment du débit, de la latence et des conditions d’accès au service.

Une batterie rechargeable intégrée, mais une autonomie encore inconnue

La Xbox Nano adopte une approche différente des manettes Xbox standards fonctionnant avec des piles AA.

Microsoft a intégré directement une batterie rechargeable dans son nouveau contrôleur.

L’utilisateur n’a donc pas besoin d’acheter des piles ou un kit de batterie supplémentaire pour l’alimenter.

La recharge s’effectue à l’aide d’un câble USB-C.

Mais un détail mérite d’être souligné : le câble de recharge n’est pas fourni dans la boîte.

Cette information figure dans les caractéristiques officielles publiées par Microsoft.

Les utilisateurs devront donc posséder un câble USB-C compatible ou en acheter un séparément.

Autre inconnue : Microsoft n’a pas encore précisé la capacité de la batterie ni le nombre d’heures d’autonomie attendu.

Il est donc impossible de déterminer si la Xbox Nano permettra de jouer aussi longtemps qu’une manette Xbox classique équipée de piles neuves.

La durée d’utilisation devra être évaluée lors des premiers tests indépendants.

Xbox Nano contre manette Xbox classique : quelles différences ?

La Xbox Nano s’adresse à un public différent de celui des accessoires traditionnels.

Son principal argument repose sur la portabilité et le prix, tandis que la manette Xbox Wireless standard privilégie un format plus généreux.

Caractéristique Xbox Nano Xbox Wireless classique Format Ultra-compact Standard Longueur Environ 13 cm Plus grande Poids annoncé Environ 100 g Supérieur Alimentation Batterie rechargeable intégrée Piles AA ou batterie compatible Connexion sans fil Xbox Wireless et Bluetooth Xbox Wireless et Bluetooth selon modèle Bouton Action programmable Oui Non sur le modèle standard Prix Microsoft France 49,99 € À partir de 64,99 €

Sur le Microsoft Store français, l’écart de prix de départ est donc de 15 €.

Le tarif plus accessible peut intéresser les familles souhaitant acheter une deuxième manette ou les joueurs qui recherchent un accessoire d’appoint.

En revanche, il faudra attendre les essais pour connaître la précision des sticks, la qualité des gâchettes et la durabilité des commandes.

Microsoft n’a pas présenté la Xbox Nano comme une alternative haut de gamme à sa manette Elite.

49,99 € en France : les précommandes sont déjà ouvertes

La disponibilité française est officiellement confirmée.

Microsoft propose la Xbox Nano Controller au prix de 49,99 € TTC sur sa boutique française.

Il ne s’agit donc pas d’une conversion approximative du tarif américain, également fixé à 49,99 dollars.

La manette est déjà accessible en précommande sur le Microsoft Store France.

La fiche du constructeur indique une date de sortie correspondant au 4 novembre 2026 en France.

La distribution doit ensuite s’étendre à différents revendeurs participants.

Microsoft précise que le produit sera proposé dans 36 marchés dès le mois de novembre, dont la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et plusieurs autres pays européens.

Le constructeur n’a pas encore détaillé toutes les disponibilités par magasin.

Les conditions de livraison et les stocks pourront donc varier selon les distributeurs.

Une manette pensée pour les petites mains et le jeu en famille

Microsoft insiste également sur un usage qui ne concerne pas uniquement les joueurs habitués aux consoles.

Avec ses dimensions réduites, la Xbox Nano vise les personnes qui trouvent les manettes classiques trop encombrantes.

Les enfants et les utilisateurs ayant de petites mains pourraient notamment bénéficier d’un meilleur accès aux boutons et aux sticks.

Son prix inférieur à celui de la manette Xbox standard peut également faciliter l’achat de plusieurs contrôleurs pour jouer à plusieurs.

Microsoft met en avant les jeux coopératifs, notamment Minecraft Dungeons II, qui permet de réunir jusqu’à quatre participants dans certaines conditions.

Une famille pourrait ainsi utiliser plusieurs manettes pour jouer sur la même console, sans forcément investir dans des modèles plus coûteux.

Le format compact pourrait aussi séduire les personnes qui voyagent régulièrement avec leur console portable, leur smartphone ou leur ordinateur.

Mais il faudra vérifier si cette miniaturisation reste confortable pendant plusieurs heures.

Un contrôleur agréable pour une session de vingt minutes ne l’est pas nécessairement lors d’une longue partie.

Pour accompagner le lancement, Microsoft annonce plusieurs collaborations commerciales aux États-Unis.

La première concerne Samsung.

Certains téléviseurs compatibles avec l’application Xbox intégrée au Gaming Hub pourront être commercialisés avec une Xbox Nano Controller et deux mois de Game Pass Ultimate destinés aux nouveaux membres.

Une autre opération est prévue avec Meta, autour de certains casques Quest.

Ces offres montrent que Microsoft souhaite positionner sa petite manette comme un accessoire polyvalent, adapté au jeu sur différents écrans.

Mais ces promotions sont annoncées pour le marché américain.

Il ne faut donc pas considérer que deux mois de Game Pass Ultimate seront automatiquement offerts aux acheteurs français de la Xbox Nano.

À ce stade, aucune opération équivalente n’a été confirmée pour la France dans le communiqué de lancement.

Faut-il acheter la Xbox Nano plutôt qu’une manette classique ?

La nouvelle manette Microsoft présente plusieurs avantages concrets.

Elle est compacte, légère, rechargeable et compatible avec de nombreux appareils.

Son prix français de 49,99 € constitue également un argument face aux modèles traditionnels.

Pour les joueurs mobiles, elle pourrait devenir une solution intéressante lorsqu’il faut transporter un contrôleur dans un petit sac.

Elle pourrait aussi convenir aux familles souhaitant disposer d’une manette supplémentaire pour les enfants ou les jeux coopératifs.

En revanche, plusieurs inconnues empêchent encore de la recommander sans réserve.

Microsoft n’a pas annoncé son autonomie exacte, et les premiers tests devront déterminer si sa petite taille pénalise le confort, la précision ou l’accès aux gâchettes.

Les joueurs qui utilisent quotidiennement leur manette pendant plusieurs heures pourraient donc préférer attendre les premiers essais.

Avec la Xbox Nano, Microsoft ne cherche pas forcément à remplacer la manette traditionnelle, mais à proposer une nouvelle manière de jouer sur console, PC et smartphone.

À 49,99 € en France, le pari est intéressant. Reste à savoir si ce contrôleur miniature parviendra à conserver les qualités ergonomiques qui ont fait le succès des manettes Xbox.