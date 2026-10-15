Nothing Phone (3) : Android 17 est disponible, voici les 8 nouveautés à essayer après la mise à jour

Le Nothing Phone (3) vient de recevoir l’une de ses plus importantes mises à jour logicielles. Depuis le 12 octobre 2026, Nothing OS 5.0, basé sur Android 17, est disponible en version stable avec une nouvelle interface, des commandes Glyph repensées et plusieurs améliorations de l’appareil photo. Mais certaines nouveautés intéressantes ne sont pas activées automatiquement. Voici huit fonctions et réglages à découvrir après l’installation pour profiter réellement de cette nouvelle version.

Après plusieurs semaines de bêta, Nothing a lancé le déploiement stable de Nothing OS 5.0 sur son Phone (3).

La nouvelle version porte notamment la référence C5.0-260924-2115, selon le journal de modifications publié sur la communauté officielle du constructeur.

Elle introduit Android 17 et de nombreuses améliorations propres à l’interface Nothing.

Le déploiement reste progressif. Deux propriétaires du même smartphone peuvent donc recevoir la mise à jour à quelques jours d’intervalle.

Pour vérifier sa disponibilité, ouvrez Paramètres > Système > Mise à jour du système, puis lancez une recherche.

Si aucune nouvelle version n’apparaît, il est inutile de réinitialiser le téléphone ou d’installer un firmware provenant d’une source inconnue.

Nothing recommande également de sauvegarder les photos, les contacts, les messages et les autres données importantes avant de lancer une mise à jour majeure.

Menow avait déjà présenté les premières nouveautés de Nothing OS 5.0 lors de son lancement en bêta. Cette fois, les utilisateurs du Phone (3) peuvent découvrir la version définitive et ses nouveaux réglages.

1. Séparer les notifications des réglages rapides

C’est l’un des changements les plus utiles introduits avec Android 17.

Nothing OS 5.0 permet désormais de séparer le panneau des notifications de celui des réglages rapides.

Au lieu de regrouper les messages reçus, le Wi-Fi, le Bluetooth et la luminosité dans une même interface, le système peut afficher deux espaces distincts.

Ce fonctionnement permet notamment de retrouver les notifications sans être gêné par les nombreuses commandes du téléphone.

Pour l’activer, rendez-vous dans :

Paramètres > Notifications > Général > Notifications et réglages rapides.

Vous pourrez alors sélectionner la présentation proposée par Nothing.

Cette disposition ne conviendra pas forcément à tous les utilisateurs. Certains préféreront conserver l’interface combinée qu’ils connaissent déjà.

L’intérêt est justement de pouvoir choisir le fonctionnement le plus agréable au quotidien.

2. Activer le nouveau thème translucide

Nothing profite de cette mise à jour pour retravailler l’apparence de son interface.

Le constructeur introduit un nouveau thème appelé Translucent, qui utilise des éléments visuels inspirés du verre dépoli.

Les couleurs d’accentuation peuvent notamment s’adapter au fond d’écran sélectionné.

Ce thème apporte une présentation différente des styles monochromes habituellement associés à la marque.

Pour l’essayer, ouvrez les paramètres de personnalisation :

Personnalisation > Thème et style > Translucent.

Le rendu dépend du fond d’écran utilisé et des composants compatibles.

Vous pouvez également revenir à un autre thème si vous préférez l’esthétique traditionnelle de Nothing.

La version 5.0 introduit par ailleurs la police Geist, des icônes retravaillées et des animations plus homogènes dans plusieurs applications système.

Ces modifications ne changent pas les performances matérielles du téléphone, mais elles contribuent à donner une identité visuelle différente à Android 17.

3. Contrôler les fonctions Glyph depuis une application dédiée

L’interface lumineuse située au dos du Nothing Phone (3) constitue l’une de ses particularités.

Avec Nothing OS 5.0, le constructeur introduit une application Glyph dédiée, accessible directement depuis le tiroir des applications.

Elle regroupe les paramètres et certaines fonctions liées à l’interface arrière.

Il devient ainsi plus simple d’accéder aux commandes Glyph sans parcourir plusieurs niveaux de paramètres.

Parmi les nouveautés, Nothing propose également un widget Glyph Timer.

Ce dernier permet de lancer plus rapidement un minuteur depuis l’écran d’accueil.

La présence de ce raccourci peut être pratique dans des situations très simples : cuisson, séance de sport ou activité nécessitant un compte à rebours.

Il suffit d’ouvrir le sélecteur de widgets du téléphone et de rechercher Glyph Timer lorsqu’il est disponible.

Les possibilités exactes restent liées à l’interface Glyph du Phone (3). Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement identiques sur les autres modèles Nothing.

4. Changer la disposition de plusieurs applications en une seule opération

Réorganiser son écran d’accueil peut vite devenir fastidieux lorsqu’on possède de nombreuses applications.

Nothing OS 5.0 introduit une fonction permettant de déplacer et de réorganiser plusieurs icônes en une seule opération.

Pour y accéder, effectuez un appui prolongé sur une zone libre de l’écran d’accueil, puis sélectionnez Arrange, ou son équivalent dans la langue affichée.

Cette nouveauté peut notamment être utile après une mise à jour importante, lorsque l’on souhaite revoir complètement l’organisation de ses applications.

Elle évite de déplacer systématiquement chaque icône séparément.

Nothing améliore également la gestion des widgets, avec de nouvelles options destinées à personnaliser leur apparence.

Le widget Collector permet notamment d’utiliser certaines photos comme éléments décoratifs sur l’écran d’accueil.

Un autre widget, Away Time, aide à suivre le temps passé loin de l’écran.

Ces fonctions sont intéressantes pour les personnes qui souhaitent personnaliser davantage leur téléphone, sans installer de lanceur Android alternatif.

5. Adapter les vidéos HDR à votre confort visuel

Les vidéos HDR peuvent afficher des contrastes importants et des zones lumineuses particulièrement intenses.

Ce rendu peut améliorer certaines scènes, mais il peut aussi devenir inconfortable dans un environnement sombre.

Nothing OS 5.0 introduit un nouveau réglage permettant de personnaliser l’intensité de la luminosité HDR.

La fonction se trouve dans :

Paramètres > Affichage > Luminosité HDR améliorée.

Elle permet d’adapter le rendu des contenus compatibles aux préférences de l’utilisateur.

L’intérêt est particulièrement évident lorsque l’on regarde des vidéos le soir ou dans une pièce faiblement éclairée.

Le fonctionnement exact dépend néanmoins du contenu affiché et des applications compatibles avec le HDR.

Ce réglage ne remplace pas les commandes classiques de luminosité de l’écran.

6. Étendre le mode sombre aux applications qui ne le proposent pas

Le mode sombre est devenu une fonction essentielle d’Android, mais toutes les applications ne le prennent pas en charge correctement.

Nothing introduit avec sa nouvelle interface une option baptisée Expanded Dark Theme.

Elle vise à appliquer une apparence sombre à de nombreuses applications qui ne possèdent pas leur propre thème adapté.

Pour l’utiliser, ouvrez :

Paramètres > Affichage > Thème sombre > Utiliser le thème sombre étendu.

Ce changement peut offrir une interface visuelle plus cohérente, notamment lorsque l’on passe régulièrement d’une application à une autre.

Il faut toutefois garder à l’esprit que l’adaptation automatique peut produire des résultats imparfaits.

Certaines couleurs, images ou commandes d’une application peuvent être moins lisibles avec ce mode.

Si vous constatez un affichage inhabituel, désactivez temporairement l’option pour vérifier si elle est responsable.

7. Profiter des nouvelles fonctions photo et vidéo

La mise à jour apporte également plusieurs améliorations à l’application Appareil photo.

Nothing introduit une fonction Tuning proposant sept effets ajustables, avec une option permettant de rétablir les paramètres initiaux.

Les Presets sont également enrichis, avec une présentation retravaillée, une édition facilitée et une meilleure intégration aux fonctions de personnalisation.

Pour les vidéos, Nothing annonce l’arrivée de nouveaux filtres, de réglages supplémentaires et de l’enregistrement en H.265.

La fonction Dual-view Video fait également partie des nouveautés.

Elle permet d’exploiter deux points de vue lors de certaines captures vidéo, selon les conditions proposées par l’application.

Ce mode peut intéresser les utilisateurs qui souhaitent filmer une scène tout en enregistrant leur propre réaction.

Le constructeur indique également avoir amélioré plusieurs aspects de l’appareil photo, notamment le zoom, les prises de vue rapprochées, la lecture des Motion Photos et la reconnaissance des QR codes.

Ces changements ne garantissent pas automatiquement une amélioration de la qualité de toutes les photographies.

Mais ils enrichissent les possibilités créatives du Phone (3) sans nécessiter de matériel supplémentaire.

8. Partager plus facilement des fichiers avec un iPhone

C’est l’une des nouveautés les plus pratiques apportées par Android 17.

Nothing OS 5.0 propose une évolution de Quick Share qui permet notamment de générer un QR code pour partager un fichier avec un appareil qui n’utilise pas nécessairement Android.

Pour un iPhone, le destinataire peut ouvrir un lien sécurisé dans son navigateur afin de récupérer le contenu partagé.

Ce fonctionnement est intéressant lorsque l’on souhaite transmettre rapidement une photographie ou un document entre deux téléphones utilisant des systèmes différents.

La fonction ne signifie pas que Nothing a intégré AirDrop directement dans son interface.

Le transfert repose ici sur les possibilités de partage proposées par Quick Share et sur l’ouverture du contenu par le destinataire.

La disponibilité exacte peut dépendre des versions des services Android installés et des conditions de connexion.

Mais cette approche réduit les obstacles rencontrés lorsqu’on souhaite échanger un fichier entre un smartphone Android et un iPhone.

Plus de confidentialité et des commandes Bluetooth simplifiées

Au-delà des huit fonctions principales, Nothing OS 5.0 apporte d’autres changements intéressants.

Le constructeur introduit notamment un indicateur de confidentialité à trois couleurs dans la barre d’état.

Celui-ci vise à rendre plus visibles certaines activités sensibles, notamment l’accès à la localisation et certains traitements liés à l’intelligence artificielle.

Les commandes Bluetooth sont également retravaillées.

Depuis les réglages rapides, il devient possible de connecter ou de déconnecter plus facilement certains appareils en appuyant directement sur leur icône.

Nothing annonce aussi une amélioration de la réactivité des transcriptions Essential Voice, ainsi que différents ajustements concernant l’écran verrouillé et les activités en cours.

Ces nouveautés peuvent paraître secondaires prises individuellement, mais elles contribuent à rendre certaines opérations quotidiennes plus rapides.

La mise à jour peut-elle provoquer une surchauffe ou réduire l’autonomie ?

Nothing reconnaît qu’un smartphone peut temporairement devenir plus chaud et consommer davantage d’énergie après l’installation.

Cette situation peut notamment apparaître lorsque le système termine différentes opérations de configuration et d’optimisation.

Dans ses notes officielles, le constructeur indique que le comportement devrait revenir à la normale après cette phase.

Il ne faut cependant pas ignorer un échauffement important ou persistant.

Si la température reste anormalement élevée, vérifiez les applications actives, redémarrez le téléphone et consultez les nouvelles corrections proposées par Nothing.

Sur la communauté officielle, certains utilisateurs ont signalé des difficultés concernant la nouvelle police, la présentation des notifications ou certains réglages.

Ces témoignages ne permettent pas d’affirmer que tous les Phone (3) sont concernés.

Ils rappellent simplement qu’une version stable peut encore nécessiter des correctifs supplémentaires après son lancement.

Quels autres smartphones Nothing recevront Android 17 ?

Le Phone (3) ouvre le calendrier de déploiement, mais plusieurs autres appareils sont également concernés.

Nothing publie désormais un planning officiel pour les versions stables.

Smartphone Déploiement stable annoncé Nothing Phone (3) Depuis le 12 octobre 2026 Nothing Phone (4a) Pro Début novembre 2026 Nothing Phone (4a) Début novembre 2026 Nothing Phone (3a) Pro Début novembre 2026 Nothing Phone (3a) Début novembre 2026 Nothing Phone (2a) Mi-novembre 2026 Nothing Phone (2a) Plus Mi-novembre 2026 Nothing Phone (3a) Lite Fin décembre 2026 Nothing Phone (4b) Mi-janvier 2027 CMF Phone 2 Pro Mi-janvier 2027

Ces dates restent indicatives et peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Nothing confirme également que les Phone (1), Phone (2) et CMF Phone 1 ont atteint la fin de leur période de mises à niveau majeures du système et ne recevront pas Nothing OS 5.0.

Cela ne signifie pas nécessairement l’arrêt immédiat de tous les correctifs de sécurité pour ces appareils.

Une mise à jour qui change surtout la façon d’utiliser le Phone (3)

Nothing OS 5.0 ne se limite pas à un changement de numéro Android.

La séparation des notifications, la nouvelle application Glyph, les réglages HDR et le thème sombre étendu apportent des possibilités concrètes que les utilisateurs peuvent essayer immédiatement.

Les évolutions de l’appareil photo et les nouvelles commandes de partage peuvent également être utiles sans imposer de modifier profondément ses habitudes.

Mais toutes les fonctions d’intelligence artificielle annoncées par Nothing ne sont pas nécessairement disponibles au même moment.

Le constructeur précise notamment que certaines évolutions d’Essential Space et d’Essential Apps sont distribuées séparément, avec des accès progressifs ou des échéances ultérieures.

Pour les propriétaires du Phone (3), le plus intéressant consiste donc à explorer les réglages disponibles après l’installation plutôt que d’attendre un changement spectaculaire dès le premier redémarrage.

Nothing OS 5.0 apporte plusieurs améliorations utiles, mais leur véritable intérêt dépendra de la manière dont chacun utilise son smartphone au quotidien.