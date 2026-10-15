Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait un changement radical à l’arrière, mais presque invisible à l’avant

Samsung semble préparer un changement de design assez particulier pour son prochain smartphone haut de gamme. Selon de nouvelles informations attribuées au célèbre informateur Ice Universe, le Galaxy S27 Ultra disposerait de bordures d’écran encore plus fines, mais aussi d’un bloc photo nettement plus imposant. Les premières mesures évoquent seulement 0,04 mm gagnés autour de l’écran, contre un module photographique qui atteindrait 4,69 mm d’épaisseur. Un choix qui pourrait modifier l’apparence du téléphone, mais aussi son confort d’utilisation au quotidien.

Des bordures de 1,28 mm, contre 1,32 mm sur le Galaxy S26 Ultra

Samsung continue de chercher à réduire les bordures entourant les écrans de ses smartphones premium. Mais avec le Galaxy S27 Ultra, les progrès pourraient devenir particulièrement difficiles à distinguer.

Dans une nouvelle publication relayée le 15 octobre 2026, Ice Universe avance une largeur de bordure de seulement 1,28 mm.

Sur le Galaxy S26 Ultra, cette mesure serait de 1,32 mm selon les données utilisées par l’informateur.

La réduction atteindrait donc 0,04 mm, soit environ 3 %.

Sur une fiche technique, Samsung pourrait mettre en avant cette nouvelle finesse. Dans la pratique, la différence serait presque impossible à identifier sans instrument de mesure.

Le smartphone conserverait par ailleurs une dalle de 6,9 pouces, avec une surface frontale entièrement plate.

Les premières informations ne suggèrent donc pas de transformation majeure de la face avant. Le Galaxy S27 Ultra devrait rester visuellement très proche de son prédécesseur.

Le bloc photo pourrait atteindre 4,69 mm d’épaisseur

La principale transformation se trouverait à l’arrière du téléphone.

Selon les nouvelles mesures, le relief du module photographique atteindrait 4,69 mm sur le Galaxy S27 Ultra, contre 4,50 mm sur le S26 Ultra.

La différence représente 0,19 mm, soit une augmentation d’environ 4,2 %.

Cette évolution peut sembler limitée. Pourtant, elle s’ajoute à un changement plus important concernant la manière dont Samsung organiserait les appareils photo.

Les précédentes générations Ultra utilisent plusieurs objectifs intégrés dans des anneaux distincts.

Sur le futur modèle, les rendus et les informations de conception suggèrent un ensemble photographique regroupé dans un module horizontal surélevé.

Cette disposition pourrait donner au Galaxy S27 Ultra une apparence assez différente lorsqu’on observe sa coque arrière.

Elle ne garantit toutefois pas que toutes les dimensions révélées correspondent au produit définitif. Samsung n’a encore confirmé ni ce design ni ces mesures.

Le Galaxy S27 Ultra dépasserait 12,5 mm au niveau des caméras

Autre information importante : malgré le changement de module photographique, l’épaisseur du corps principal resterait fixée à 7,9 mm.

Mais en ajoutant le relief des appareils photo, l’épaisseur maximale atteindrait 12,59 mm.

Le résultat serait légèrement supérieur aux 12,40 mm attribués au Galaxy S26 Ultra dans la comparaison publiée par les médias spécialisés.

Caractéristique Galaxy S26 Ultra Galaxy S27 Ultra (fuite) Bordures d’écran 1,32 mm 1,28 mm Diagonale de l’écran 6,9 pouces 6,9 pouces Épaisseur du châssis 7,9 mm 7,9 mm Relief photographique 4,50 mm 4,69 mm Épaisseur maximale théorique 12,40 mm 12,59 mm Poids 214 g 218 g

Ces valeurs sont issues des informations attribuées à Ice Universe. Elles n’ont pas été officialisées par Samsung.

L’augmentation du relief pourrait néanmoins avoir des conséquences sur l’utilisation du smartphone avec une coque de protection ou lorsqu’il est posé sur une surface plane.

Un nouveau design qui pourrait enfin limiter le balancement sur une table

De nombreux smartphones équipés de modules photographiques proéminents présentent un défaut assez agaçant : ils ne reposent pas toujours parfaitement à plat.

Lorsqu’on appuie sur certaines zones de l’écran alors que le téléphone est posé sur une table, l’appareil peut légèrement basculer.

Ce phénomène dépend principalement de la position et de la forme du bloc photo.

Avec son nouvel ensemble horizontal, le Galaxy S27 Ultra pourrait offrir une surface d’appui différente.

Si le module est suffisamment large et régulièrement surélevé, il pourrait contribuer à stabiliser l’appareil lorsqu’il repose sur son dos.

Mais les premiers rendus ne permettent pas de garantir la disparition complète du balancement.

Tout dépendra des dimensions définitives du module, de son orientation et de la position des points de contact.

La situation pourrait également changer avec une coque de protection.

Certains accessoires possèdent une surface arrière suffisamment épaisse pour compenser le relief des appareils photo. D’autres conservent une découpe autour du module et ne corrigent pas nécessairement le problème.

Pourquoi Samsung aurait-il besoin d’un module photographique plus épais ?

Les smartphones haut de gamme doivent intégrer des systèmes photographiques de plus en plus complexes dans des châssis relativement fins.

Cette contrainte est particulièrement importante pour les téléobjectifs.

Un zoom optique nécessite plusieurs éléments optiques disposés avec précision afin de diriger la lumière vers le capteur.

Les systèmes périscopiques permettent de placer une partie de ces composants horizontalement dans le téléphone, mais ils occupent toujours un volume important.

L’utilisation de capteurs plus grands peut également compliquer la conception des modules photographiques.

Un relief plus prononcé pourrait donc offrir davantage de liberté aux ingénieurs.

Cela ne signifie cependant pas que les 0,19 mm supplémentaires correspondent nécessairement à un nouveau capteur ou à un zoom plus puissant.

Le constructeur pourrait aussi modifier la disposition des composants, renforcer certains éléments ou adapter la conception à de nouveaux accessoires.

D’ailleurs, de précédentes informations attribuées à Ice Universe suggèrent que Samsung pourrait conserver certains composants photographiques déjà présents sur le S26 Ultra.

Le changement esthétique ne doit donc pas être interprété comme la confirmation d’une refonte complète des capteurs.

Samsung pourrait également préparer ses smartphones aux accessoires magnétiques

Le positionnement des appareils photo peut avoir un impact direct sur la compatibilité avec certains accessoires.

Les chargeurs sans fil magnétiques, les batteries externes et les supports nécessitent une zone de contact relativement dégagée à l’arrière du téléphone.

Lorsque les objectifs descendent trop près de cette zone, ils peuvent gêner l’installation de certains accessoires.

Les premiers rendus du Galaxy S27 Ultra suggèrent que la nouvelle disposition photographique pourrait libérer davantage d’espace autour de la zone centrale.

Cette évolution pourrait rendre certains accessoires magnétiques plus faciles à utiliser.

Mais la présence d’un module horizontal ne confirme pas à elle seule l’intégration d’aimants dans le téléphone.

Il faudra attendre les informations officielles sur la recharge sans fil et les accessoires compatibles pour connaître les véritables avantages de cette conception.

Le poids augmenterait légèrement pour atteindre 218 grammes

Selon les informations publiées, Samsung conserverait une épaisseur de châssis identique à celle du modèle précédent, mais le poids progresserait légèrement.

Le Galaxy S27 Ultra atteindrait ainsi 218 grammes, contre 214 grammes pour le Galaxy S26 Ultra.

Une différence de quatre grammes restera difficile à percevoir pour la plupart des utilisateurs.

Le confort dépendra davantage de la répartition des masses, de la largeur du téléphone et de la forme de ses bordures.

Un module photographique plus volumineux peut notamment modifier légèrement l’équilibre de l’appareil lorsqu’il est tenu d’une seule main.

Mais aucun essai réel ne permet actuellement de déterminer si ce changement sera perceptible.

Les premières unités de développement peuvent également évoluer avant la production définitive.

Des bordures plus fines qui ne changeront presque rien à l’utilisation

Si les mesures se confirment, le Galaxy S27 Ultra bénéficiera d’une amélioration technique mesurable autour de son écran.

Mais le passage de 1,32 à 1,28 mm n’aura probablement pas d’effet majeur sur l’expérience quotidienne.

La surface d’affichage restera pratiquement identique, puisque la diagonale annoncée ne change pas.

Une telle réduction ne devrait pas non plus transformer la prise en main.

En revanche, la précision des accessoires restera importante.

Un verre de protection mal positionné peut masquer une partie des pixels situés près des bords, particulièrement sur un écran aux bordures très fines.

Il serait toutefois excessif d’affirmer que les nouveaux verres trempés provoqueront nécessairement davantage de problèmes.

Les fabricants d’accessoires peuvent adapter leurs dimensions et leurs méthodes de pose aux caractéristiques du téléphone.

Le véritable intérêt de cette évolution serait donc surtout esthétique, et non fonctionnel.

La qualité photo dépendra aussi des changements logiciels

Au-delà de la disposition des objectifs, plusieurs observateurs attendent une évolution du traitement photographique de Samsung.

Les smartphones récents utilisent de nombreux traitements pour améliorer leurs images : réduction du bruit, accentuation des détails, fusion de plusieurs captures et ajustement des couleurs.

Ces techniques permettent d’obtenir des photographies plus exploitables dans des conditions difficiles.

Mais elles peuvent également produire des résultats artificiels lorsque les corrections deviennent trop importantes.

Certains utilisateurs reprochent notamment aux smartphones Samsung une accentuation excessive des contours ou des couleurs parfois éloignées de la scène d’origine.

Ice Universe a déjà évoqué la nécessité d’améliorer le traitement des images sur la prochaine génération Ultra.

Il faudra donc surveiller non seulement les nouveaux capteurs éventuels, mais aussi les algorithmes utilisés pour produire les photographies.

Un logiciel mieux calibré peut parfois apporter des améliorations plus visibles qu’un changement mineur de matériel.

À l’inverse, un module photographique plus volumineux ne garantit pas automatiquement de meilleurs clichés.

Le Galaxy S27 Ultra est attendu début 2027

Samsung n’a pas encore annoncé officiellement le Galaxy S27 Ultra ni communiqué ses caractéristiques définitives.

La prochaine génération Galaxy S est attendue au début de l’année 2027, conformément au calendrier habituel du constructeur.

Les informations publiées aujourd’hui proviennent donc de fuites et de rendus réalisés avant la présentation officielle.

À ce stade, aucune date définitive de commercialisation française ni aucun tarif officiel n’ont été confirmés.

Plusieurs éléments devront encore être vérifiés, notamment l’organisation exacte des capteurs, le poids définitif, les dimensions du module et les éventuelles améliorations photographiques.

Les prochaines informations pourraient également permettre de mieux comprendre les choix techniques réalisés par Samsung.

Le Galaxy S27 Ultra changerait surtout là où on ne le regarde pas

Si les mesures d’Ice Universe se confirment, le prochain Ultra de Samsung devrait conserver une face avant très proche de celle de son prédécesseur.

La diminution de 0,04 mm des bordures serait techniquement réelle, mais pratiquement invisible sans comparaison instrumentée.

À l’arrière, le passage à un module photographique horizontal et légèrement plus épais constituerait une transformation nettement plus importante.

Reste à savoir si cette conception améliorera réellement la stabilité du téléphone, l’utilisation des accessoires et les performances photographiques.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait donc évoluer davantage dans sa conception que dans ses dimensions générales. Mais les premières mesures ne suffisent pas encore à déterminer si ce changement apportera un véritable avantage aux utilisateurs du Galaxy S26 Ultra.