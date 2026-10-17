Xiaomi 17T Pro ou OnePlus 15 : ce qui change avec 100 W, 120 W et une grosse batterie

Vous avez quinze minutes près d’une prise avant de repartir : quel appareil profitera le mieux de cet arrêt ? Le Xiaomi 17T Pro annonce 7 000 mAh et 100 W en filaire, le OnePlus 15 monte à 7 300 mAh et 120 W sur sa fiche française. Ces caractéristiques orientent le choix, mais le chargeur disponible et la courbe de recharge déterminent ce que vous récupérerez réellement.

300 mAh d’écart ne se convertissent pas en heures garanties

L’écart entre les capacités annoncées atteint 300 mAh, soit environ 4,3 % des 7 000 mAh du Xiaomi. Il décrit une quantité de charge, pas un supplément d’autonomie directement applicable à chaque usage. Écran, processeur, réseau mobile et logiciels consomment aussi de l’énergie.

Les deux modèles ont d’ailleurs des écrans distincts : 6,83 pouces pour le Xiaomi et 6,78 pouces pour le OnePlus. Leur réglage de luminosité et la fréquence utilisée changent la consommation. Une session de jeu à fréquence élevée ne sollicite pas l’appareil comme la lecture d’un article sur Wi-Fi. Pour comparer l’autonomie, recherchez un même protocole de test, avec des réglages comparables, plutôt que deux durées publicitaires calculées séparément.

100 W PPS ou 120 W SUPERVOOC : regardez aussi le chargeur

Le Xiaomi 17T Pro propose la recharge filaire de 100 W et documente la prise en charge du protocole PPS jusqu’à 100 W. Sa fiche française précise que le chargeur n’est pas fourni. Le bloc acheté doit donc prendre en charge les profils compatibles, avec un câble adapté, pour atteindre les possibilités annoncées.

OnePlus annonce de son côté 120 W SUPERVOOC. Ce nom désigne une technologie de charge : brancher un adaptateur quelconque portant « 120 W » ne garantit pas ce fonctionnement. Les watts inscrits sur le bloc représentent son maximum dans certaines conditions ; le téléphone doit accepter le protocole et le profil proposés. Vérifier le couple chargeur-câble évite de payer pour une puissance inaccessible à l’appareil.

Dans les deux cas, la puissance maximale n’est pas appliquée uniformément du début à la fin. La température, l’état de charge et les protections de la batterie modifient la courbe. Passer de 100 à 120 W sur la fiche n’équivaut donc pas à raccourcir chaque recharge d’un cinquième. Pour un appoint avant de partir, comparez plutôt le niveau de batterie récupéré pendant une même durée, avec les chargeurs prévus pour chaque modèle. Pour une recharge complète, partez du même pourcentage et chronométrez jusqu’au même niveau final.

50 W sans fil ne sont pas promis avec n’importe quel support

Les deux marques annoncent une recharge sans fil pouvant atteindre 50 W avec le matériel compatible ; OnePlus la nomme AIRVOOC. Un support Qi déjà posé sur votre bureau n’atteindra pas nécessairement ce maximum. Le chargeur sans fil, son alimentation et les conditions de refroidissement font partie de la chaîne.

Si vous rechargez surtout la nuit, ces puissances maximales peuvent être moins décisives que l’encombrement du support ou l’existence d’un accessoire déjà compatible. Pour un appoint court avant un déplacement, elles deviennent plus intéressantes, à condition d’utiliser le bon équipement. Le budget pertinent inclut alors les accessoires nécessaires, et pas uniquement le téléphone.

Choisissez selon vos recharges réelles

Le OnePlus dispose de la capacité et de la puissance filaire annoncées les plus élevées des deux. Le Xiaomi offre notamment la prise en charge PPS documentée à forte puissance. Pour départager les appareils, partez de votre situation : chargeur USB-C que vous possédez, besoin de recharge sans fil, appoint de quelques minutes ou recharge longue. Ces données orientent un choix ; elles ne remplacent pas des mesures d’autonomie et de recharge réalisées côte à côte.