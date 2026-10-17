iPad mini : une référence de Smart Folio apparaît dans les documents français d’Apple

Un nouvel indice sur le prochain iPad mini se trouve dans les documents réglementaires français d’Apple. Une référence de Smart Folio, A3632, y a été repérée alors qu’elle ne correspondrait à aucune des protections déjà commercialisées pour la petite tablette. Ce document concerne un accessoire : il ne confirme pas les caractéristiques de l’iPad qui pourrait l’accompagner.

La référence A3632 attire l’attention sur un nouvel accessoire

La découverte a été rapportée par MacRumors, qui renvoie vers le site réglementaire d’Apple. La référence A3632 est associée à un Smart Folio pour iPad mini et se distingue des modèles de protections connus.

Un accessoire inédit peut accompagner une nouvelle génération de tablette, une évolution de la couverture ou une modification de sa conception. Sa seule présence ne permet pas de choisir entre ces explications. Elle apporte néanmoins un indice matériel distinct des rumeurs concernant le processeur ou la technologie d’affichage.

Le document est daté du 9 septembre, selon les éléments relevés par GSMArena. Sa date exacte de mise en ligne n’est pas connue. MacRumors a publié sa découverte le 15 octobre à 17 h 27 en Californie, soit le 16 octobre à 2 h 27 en France.

La découverte porte sur la référence de l’accessoire, rendue visible par ce repérage. Il ne s’agit pas d’un lancement effectué par Apple le 16 octobre, ni d’une nouvelle fiche technique officialisée à cette date.

Cette référence ne confirme ni l’OLED ni un changement de dimensions

La présence d’un nouveau numéro de modèle ne suffit pas à déduire que les anciennes protections deviendront incompatibles. Il faudrait connaître les dimensions, les points d’attache et les caractéristiques définitives du produit pour l’établir. De la même façon, un document sur un folio ne prouve pas que la tablette adoptera un écran OLED.

Les informations sur l’écran du futur iPad mini relèvent donc d’un autre ensemble de sources. Les réunir peut aider à suivre le produit, mais leurs niveaux de certitude doivent rester distincts.

Pour un propriétaire d’iPad mini qui envisage de conserver sa protection, la conséquence est simple : aucune incompatibilité nouvelle n’est établie. L’indice A3632 renforce l’intérêt de suivre les accessoires de la prochaine tablette, sans justifier de remplacer dès maintenant ceux du modèle actuel.