Le Galaxy A57 est plus grand que le Pixel 10a, mais il pèse moins lourd. Ce premier écart résume bien leur duel : le nombre de pouces ne raconte pas toute la prise en main, et le nombre de caméras ne raconte pas toute la photo. Voici comment choisir entre ces deux Android de milieu de gamme en regardant aussi la recharge et le suivi logiciel.

Le Galaxy offre 6,7 pouces et reste 4 g plus léger

Le Pixel 10a mesure 153,9 × 73 × 9 mm et pèse 183 g. Le Galaxy A57 affiche 161,5 × 76,8 × 6,9 mm pour 179 g. Le Samsung est donc plus haut et plus large, mais aussi plus fin et 4 g plus léger. La diagonale ne permet pas de déduire le poids.

Le grand écran du Galaxy donne davantage d’espace pour une page web ou une vidéo. Le Pixel réduit l’encombrement en largeur et en hauteur, ce qui peut faciliter le rangement et certains gestes à une main. Les deux annoncent un affichage jusqu’à 120 Hz ; ce point commun ne rend pas leurs formats interchangeables. Pour choisir, essayez notamment la saisie d’un message, avec une coque si vous en utilisez une.

Le troisième appareil du Galaxy est un macro, pas un téléobjectif

Google installe deux appareils arrière : un principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP. Samsung utilise un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un module macro de 5 MP. Le troisième appareil du Galaxy sert donc à la proximité ; il n’est pas un téléobjectif pour les sujets éloignés.

Aucun des deux ne possède de téléobjectif dédié. Le zoom proposé dans l’application peut recadrer l’image et appliquer un traitement. Pour photographier régulièrement des spectacles ou un animal au loin, cette limite mérite davantage d’attention que l’écart entre 48 et 50 MP. Pour les photos courantes, il faut comparer le rendu et la réussite sur les sujets que vous prenez, pas simplement compter les objectifs.

Le suivi logiciel ne repart pas de zéro à l’achat

Google annonce sept ans de mises à jour du système, de sécurité et de nouveautés Pixel pour le Pixel 10a, à compter de sa mise à disposition initiale sur le Google Store aux États-Unis. Samsung promet jusqu’à six générations de mises à jour logicielles et six ans de mises à jour de sécurité pour le Galaxy A57. Les générations de système et les années de correctifs sont deux unités différentes.

Ces engagements ne repartent pas de zéro le jour où chaque client achète son téléphone. La politique Google précise ce point de départ pour les Pixel. Avant un achat tardif, vérifiez la période restante et la politique du fabricant pour ce modèle. Une longue durée de suivi est utile pour conserver l’appareil, sans garantir que toutes les nouveautés des futurs téléphones haut de gamme y seront proposées.

Recharge et stockage : comparez des offres équivalentes

Le Pixel 10a possède une batterie annoncée à 5 100 mAh et accepte la recharge sans fil certifiée Qi. Il faut la distinguer de l’absence de fixation magnétique Qi2 sur ce modèle. Le Galaxy A57 annonce 5 000 mAh et une recharge filaire jusqu’à 45 W. Le chiffre 45 W d’un adaptateur conseillé et la puissance réellement acceptée par un téléphone sont à distinguer : Google évoque un chargeur USB-C PPS de 45 W ou plus pour son scénario de recharge, pas une promesse que le Pixel absorbe constamment 45 W.

Pour le prix, comparez enfin la même quantité de stockage et les accessoires inclus dans l’offre du moment. Un Pixel 128 Go et un Galaxy 256 Go ne représentent pas le même achat. Le Pixel intéressera surtout qui privilégie le format plus contenu et la recharge Qi ; le Galaxy répond mieux au besoin d’un grand affichage fin. Les fonctions photo et la période de suivi restante permettent ensuite d’affiner ce premier choix.