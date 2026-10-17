Vos photos de famille, vos conversations WhatsApp et vos applications ne quittent pas Android de la même manière. Pour passer à l’iPhone 18 Pro, Apple prévoit une migration pendant la configuration initiale, puis des transferts manuels pour certains contenus. L’essentiel est de savoir ce qui passe par le transfert guidé et ce qu’il faut contrôler avant d’effacer l’ancien Galaxy, Xiaomi ou Pixel.

Lancez le transfert au bon moment de la configuration

La procédure Migrer vers iOS intervient pendant le démarrage initial. Apple demande de garder les appareils alimentés, d’activer le Wi-Fi sur Android et de vérifier que les données à déplacer tiennent dans l’espace disponible sur l’iPhone. Le contenu d’une carte mémoire Android compte aussi si vous souhaitez le récupérer.

Si l’iPhone est déjà configuré, le transfert guidé implique d’effacer son contenu puis de recommencer la configuration. Cette décision doit être précédée de la sauvegarde de ce qui se trouve déjà dessus. Pour conserver l’installation en place, Apple propose une autre voie : transférer manuellement les catégories de données compatibles.

Le guide actuel prévoit aussi un transfert sans l’application pour certains appareils exécutant une version compatible d’Android 17. C’est une possibilité conditionnelle : la présence du numéro « 17 » ne suffit pas à garantir que tout téléphone utilisera cette méthode. Suivez le parcours réellement proposé par vos deux appareils dans le guide Apple de transfert depuis Android.

Photos et WhatsApp peuvent suivre ; les apps ont leurs conditions

Apple inclut notamment dans le transfert les contacts, l’historique des messages et les SMS, les photos et vidéos de l’appareil photo, les albums, des fichiers et dossiers, les calendriers, ainsi que les messages et médias WhatsApp. Les comptes de messagerie et certains réglages font également partie des contenus pris en charge. Cela décrit les catégories documentées, pas une promesse que chaque donnée de chaque application sera copiée.

Pour les applications, certaines apps gratuites peuvent être retrouvées si elles existent dans Google Play et dans l’App Store et prennent en charge le transfert. Une application Android ne devient pas un programme iOS par simple copie. La version pour iPhone doit exister, et ses données dépendent de son propre fonctionnement : compte en ligne, synchronisation ou procédure spécifique.

Un achat effectué dans une boutique, une session ouverte et des fichiers stockés sur le téléphone sont donc trois choses différentes. Vérifiez vos services indispensables individuellement, surtout si vous dépendez d’un abonnement, d’un historique local ou d’une authentification particulière. Ne supposez pas que l’apparition d’une icône confirme la récupération de tout son contenu.

Gardez une étape pour la musique, les livres et les PDF

Apple demande de récupérer manuellement les morceaux de musique, les livres et les fichiers PDF. Sa procédure de transfert manuel détaille les possibilités selon la catégorie. Pour un service utilisé avec un compte, l’installation de son application et la connexion peuvent redonner accès aux contenus disponibles en ligne ; des téléchargements hors connexion peuvent devoir être refaits.

Une photothèque consultée dans le cloud mérite la même attention. Voir une miniature sur l’ancien téléphone ne prouve pas que son original est stocké localement et qu’il sera inclus dans une copie des fichiers de l’appareil. Identifiez le service qui conserve vos originaux et le compte nécessaire pour les retrouver.

N’effacez l’Android qu’après avoir ouvert les contenus sur l’iPhone

Avant d’effacer l’Android, ouvrez sur l’iPhone plusieurs photos anciennes et récentes, quelques vidéos, une conversation importante et vos applications essentielles. Vérifiez les fichiers dont vous avez besoin hors connexion et assurez-vous de pouvoir vous reconnecter à vos comptes. Gardez l’ancien téléphone disponible jusqu’à ces contrôles. Conservez aussi les moyens de validation dont vos comptes peuvent avoir besoin sur l’ancien appareil. Une fois les contenus et les accès contrôlés, vous pourrez préparer son effacement.