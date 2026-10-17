Passer d’un Galaxy à l’iPhone 18 Pro : que deviennent votre montre et vos écouteurs ?

Le passage à l’iPhone 18 Pro peut vous laisser avec une montre impossible à configurer, tout en conservant des écouteurs capables de jouer de la musique. Le Bluetooth ne décide pas seul de la compatibilité. Pour une Galaxy Watch, la génération et l’application nécessaire sont déterminantes ; pour les écouteurs, il faut séparer l’audio des fonctions avancées.

Galaxy Watch4 et suivantes : iOS n’est pas pris en charge

Samsung indique que ses montres récentes sous Wear OS, à partir de la Galaxy Watch4, ne sont pas compatibles avec iOS. Cela concerne notamment les générations Watch5, Watch6, Watch7 et Watch8, ainsi que les Watch FE et Ultra documentées dans sa liste. La fiche française de la Watch8 précise également que Galaxy Wearable n’est pas pris en charge sous iOS.

La présence du Bluetooth sur les deux appareils ne suffit pas. Une montre connectée utilise une application et des services pour l’appairage, les réglages et ses fonctions. On ne peut pas remplacer cette compatibilité logicielle par une association audio dans les réglages de l’iPhone.

Si votre montre appartient à ces générations, prévoyez donc de conserver un téléphone compatible pour l’utiliser selon les conditions de Samsung, ou d’examiner une montre compatible avec l’iPhone. Une version disposant de sa propre connexion mobile ne doit pas être considérée comme un moyen automatique de contourner la compatibilité nécessaire à sa configuration.

Certaines anciennes montres Samsung suivent d’autres règles

Il serait faux d’écrire que toutes les montres Samsung ont toujours été incompatibles avec l’iPhone. Samsung répertorie des anciens modèles, notamment certaines Galaxy Watch, Watch Active et Watch Active2, avec une prise en charge d’iOS sous conditions. Ce sont des générations différentes, pas une exception qui rendrait les Watch8 compatibles.

Consultez la liste de compatibilité Samsung pour identifier la référence exacte. Vérifiez ensuite l’application nécessaire, sa disponibilité sur votre iPhone et les fonctions qui restent accessibles. Une mention historique de compatibilité ne prouve pas que toutes les fonctions et tous les services des modèles actuels sont disponibles sur une ancienne montre.

Des écouteurs peuvent garder l’audio et perdre des options

Apple documente la connexion d’accessoires Bluetooth tiers à l’iPhone. Pour des écouteurs compatibles, le parcours passe par leur mode d’appairage puis par Réglages, Bluetooth, où l’on sélectionne l’accessoire. Ce fonctionnement de base doit être distingué de l’application du fabricant et de ses fonctions avancées.

Égaliseur, mises à jour, réglages des commandes, localisation ou bascule automatique ne suivent pas nécessairement les mêmes règles. Pour chaque paire, consultez la documentation du modèle et la disponibilité de son application iOS. L’absence d’application ne veut pas automatiquement dire que l’audio est impossible ; inversement, entendre de la musique ne confirme pas que tous les réglages ont été récupérés.

La différence existe aussi dans l’autre sens : Apple indique que des AirPods peuvent servir d’écouteurs Bluetooth avec un appareil non Apple, tout en perdant certaines fonctions de l’écosystème. Pouvoir écouter de la musique reste donc une question distincte des automatismes et réglages propres à une plateforme.

Vérifiez les références avant de revendre le Galaxy

Notez les références de la montre et des écouteurs, l’application utilisée et les fonctions dont vous avez réellement besoin. Vérifiez-les une par une pour l’iPhone, au lieu de chercher une réponse générale à « est-ce que le Bluetooth marche ? ». Pour une Galaxy Watch récente, la compatibilité de plateforme est le premier filtre. Pour des écouteurs, l’audio et les fonctions avancées s’évaluent séparément. Le coût du changement de téléphone dépend aussi de ce qui peut rester à votre poignet et dans vos oreilles.