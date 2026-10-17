WhatsApp prépare une nouvelle barre de saisie sur Android, avec deux designs à l’étude

WhatsApp retravaille la zone où vous écrivez vos messages sur Android. Deux présentations en développement déplacent le champ de texte vers le haut et intègrent le bouton d’envoi dans la barre de saisie. Repérées dans la version bêta 2.26.41.11, elles ne sont pas encore accessibles aux bêta-testeurs.

Le texte passe au-dessus des commandes, l’envoi rejoint la barre

La découverte publiée le 17 octobre par WABetaInfo porte sur le bas de l’écran de conversation. Dans les deux variantes, la saisie se trouve au-dessus des commandes. Le bouton d’envoi, toujours circulaire, entre dans le même ensemble visuel au lieu de rester à l’extérieur.

Les variantes se séparent sur le rangement des raccourcis. Dans l’une, l’accès aux émojis reste à droite tandis que l’appareil photo et les pièces jointes occupent la gauche. Dans l’autre, ces trois accès sont regroupés à gauche et seul l’envoi reste à droite. Le changement concerne donc autant la place disponible pour écrire que les repères utilisés pour joindre un fichier ou une photo.

Ce sont des détails que les doigts mémorisent vite : l’endroit où joindre une photo, ouvrir les émojis ou envoyer une réponse. Le changement touche leur rangement, pas le type de fichiers que WhatsApp permet d’envoyer. Pour les utilisateurs habitués à écrire sans chercher les commandes, la principale adaptation sera de retrouver ces raccourcis.

Aucune des deux présentations n’est encore activable

Le statut indiqué est en développement. La présence des éléments dans une version bêta ne suffit pas à les afficher : WhatsApp ne les a pas encore ouverts aux testeurs. Installer cette version dans l’espoir de choisir entre les deux barres ne correspond donc pas à la disponibilité décrite.

Le travail porte ici sur la saisie des messages, à distinguer de la navigation générale de l’application ou de la barre utilisée pendant les appels. Plusieurs zones de WhatsApp peuvent évoluer séparément, sans appartenir au même déploiement.

Pour les utilisateurs français, aucun calendrier spécifique n’est annoncé. WhatsApp peut encore modifier ces maquettes avant une ouverture au public. Les deux variantes partagent néanmoins la même direction : séparer davantage la saisie des raccourcis et rattacher visuellement l’envoi au message en cours.