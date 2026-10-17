Android Auto : l’icône du réseau revient chez davantage d’utilisateurs

L’indicateur du réseau mobile reprend sa place sur davantage d’écrans Android Auto. Après une confirmation de Google plus tôt en octobre, de nouveaux retours d’utilisateurs signalent que le correctif atteint leurs appareils. La version 17.8 est citée parmi les mises à jour associées au retour de l’icône, même si le problème persiste encore chez certains conducteurs.

Les retours positifs se multiplient autour d’Android Auto 17.8

Le défaut concerne l’indicateur de réseau mobile affiché dans l’interface Android Auto. Il pouvait disparaître de façon intermittente depuis plusieurs semaines. La zone concernée sert habituellement à consulter des informations comme l’heure, la batterie du téléphone et l’état de la connexion cellulaire.

Dans une actualisation publiée le 16 octobre, 9to5Google rapporte une multiplication des retours positifs sur les un à deux jours précédents. Le média cite notamment Android Auto 17.8, distribué sur le canal stable. Ces retours donnent un prolongement concret au correctif annoncé plus tôt dans le mois : davantage d’utilisateurs disent maintenant le voir fonctionner.

Google avait déjà reconnu le problème dans une réponse publiée sur Reddit, en précisant que le correctif était en cours de diffusion. L’équipe indiquait alors qu’il n’était pas encore largement disponible. Les témoignages les plus récents vont dans le sens d’une progression, sans prouver que tous les appareils français sont servis.

Une icône absente ne prouve pas une coupure du réseau

Le correctif remet une information à disposition sur l’écran de la voiture. Il traite la visibilité des barres, pas le réseau fourni par votre opérateur. Les éléments publiés ne démontrent pas une amélioration de la couverture mobile ni une correction générale de toutes les déconnexions.

Si votre problème est un redémarrage complet ou la perte de la liaison avec le téléphone, il relève d’un autre symptôme que cette icône manquante. Des déconnexions sur Android Auto ont d’ailleurs fait l’objet de signalements distincts.

Pour identifier la version installée, l’équipe renvoie aux paramètres du téléphone, dans Applications puis Android Auto, ou au bas des paramètres Android Auto. La version 17.8 constitue ici un repère dans les observations, pas une garantie individuelle de résolution. En cas d’icône toujours absente, relever cette version permet au moins de décrire précisément la configuration concernée, sans assimiler le défaut à une panne du réseau mobile.