WhatsApp Plus commence à faire taire les conversations de travail aux heures choisies

Les conversations de travail pourraient se faire discrètes le soir, tout en laissant vos proches vous joindre sur WhatsApp. Les nouveaux horaires de concentration permettent de choisir quand une liste de discussions peut vous notifier, puis de la mettre en sourdine ou de la masquer hors de ces créneaux. WABetaInfo a observé le début de distribution le 15 octobre auprès de certains abonnés WhatsApp Plus sur la bêta Android 2.26.41.6. L’accès pour tous les comptes français reste à confirmer.

Les groupes de travail peuvent suivre leurs propres horaires

Le fonctionnement décrit par WABetaInfo part des listes de discussions. L’utilisateur peut créer une programmation, lui donner un nom et sélectionner les conversations individuelles ou les groupes concernés. Plusieurs plages horaires sont possibles.

Une liste consacrée au travail pourrait ainsi suivre des horaires différents de ceux des échanges personnels. Vous gardez les échanges personnels accessibles et vous laissez les conversations professionnelles à leurs horaires, sans couper toute la messagerie.

La fonction commence à être distribuée à certains testeurs ; elle n’est pas annoncée pour tous les comptes français. WABetaInfo l’avait auparavant repérée en développement dans la version 2.26.39.9. Le fait nouveau du 15 octobre est le début d’accès observé, après cette première phase de préparation.

Couper le son et masquer une discussion répondent à deux besoins

Le réglage peut réduire les interruptions en mettant les conversations choisies en sourdine. Une option permet aussi de les masquer complètement pendant les périodes prévues, jusqu’à leur retour dans la fenêtre autorisée. Le second choix vise donc autant la tentation d’ouvrir un échange que le bruit produit par sa notification.

Ce mécanisme ne décrit pas l’envoi automatique d’une réponse à vos collègues. Il ne supprime pas non plus les échanges de votre compte. Il organise leur présence dans l’application selon les horaires définis pour la liste.

La possibilité doit être distinguée de la programmation de messages : ici, on choisit quand être exposé aux conversations, pas quand un message doit partir.

Sur Android, le mode sans distractions reste plus global

Les réglages de Bien-être numérique d’Android permettent déjà de mettre des applications en pause avec le mode sans distractions et de définir un programme. Cette approche agit sur les applications sélectionnées, alors que le test de WhatsApp porte sur des listes de conversations au sein d’une même application.

Au moment de cette observation, les conditions détaillées d’ouverture en France et un prix français applicable à cette fonction ne sont pas confirmés par les sources consultées. Le nom WhatsApp Plus désigne ici l’offre suivie par WABetaInfo dans l’application officielle. Il ne faut pas le confondre avec les applications modifiées diffusées sous un nom similaire : installer un APK tiers ne donne aucune garantie d’accès à ce test.