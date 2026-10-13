WhatsApp : vous pouvez enfin programmer vos messages, même lorsque votre téléphone est éteint

Plus besoin de rester éveillé jusqu’à minuit pour envoyer un message d’anniversaire ou d’attendre le bon moment pour contacter quelqu’un sur WhatsApp. Meta commence enfin à déployer l’une des fonctionnalités les plus réclamées de sa messagerie : la programmation des messages. Désormais, certains utilisateurs Android peuvent choisir une date et une heure d’envoi, jusqu’à deux semaines à l’avance. La nouveauté fonctionne aussi dans les groupes et prend en charge les photos et les vidéos. Mais attention, elle n’est pas encore disponible pour tout le monde.

WhatsApp permet enfin de choisir l’heure d’envoi d’un message

La fonction a été repérée par WABetaInfo le 12 octobre 2026, dans la version bêta 2.26.40.7 de WhatsApp pour Android.

Jusqu’à présent, la messagerie de Meta ne proposait pas de véritable programmation native des messages personnels. Pour envoyer automatiquement un texte à une heure précise, il fallait généralement recourir à des applications tierces ou à des automatisations dont le fonctionnement pouvait être limité.

La nouveauté change cette situation en intégrant directement la programmation dans une conversation WhatsApp.

L’utilisateur rédige son message normalement, puis choisit quand celui-ci doit être envoyé.

La fonction peut être utilisée aussi bien dans une discussion individuelle que dans un groupe.

Pour le moment, elle apparaît uniquement chez certains participants au programme bêta Android. Meta n’a pas encore annoncé de date de disponibilité générale.

La manipulation ne nécessite pas de passer par les paramètres de l’application.

Sur les comptes qui bénéficient déjà de la fonction, voici la procédure :

Ouvrez une conversation individuelle ou un groupe WhatsApp. Rédigez votre message dans le champ habituel. Effectuez un appui long sur le bouton d’envoi, au lieu de simplement le toucher. Sélectionnez la date et l’heure souhaitées dans le menu de programmation. Confirmez pour enregistrer l’envoi différé.

Le message est alors conservé dans une section dédiée jusqu’au moment programmé.

Cette interface permet notamment de retrouver les messages en attente et de les supprimer avant leur expédition.

Si l’appui long sur le bouton d’envoi ne fait apparaître aucune option, cela ne signifie pas forcément que votre smartphone est incompatible.

La fonctionnalité est activée progressivement côté WhatsApp. Même avec la bonne version bêta, tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès.

Vous pouvez programmer un message jusqu’à deux semaines à l’avance

WhatsApp a défini une plage de programmation relativement large.

Le délai minimal est de 10 minutes après le moment où vous préparez le message.

À l’autre extrémité, il est possible de prévoir un envoi jusqu’à 14 jours à l’avance.

Cette limite couvre de nombreuses situations courantes : souhaiter un anniversaire, transmettre une information le lendemain matin ou préparer un message avant un déplacement.

Par exemple, une personne qui souhaite envoyer un message professionnel à 9 heures, sans déranger son interlocuteur pendant la soirée, peut le rédiger à l’avance puis sélectionner l’heure appropriée.

De la même manière, un utilisateur pourra anticiper un anniversaire sans devoir penser à envoyer son message le jour même.

En revanche, le système ne permet pas encore de programmer un message plusieurs mois à l’avance.

Photos, vidéos et liens : la programmation ne se limite pas au texte

C’est l’un des détails les plus intéressants de cette nouvelle fonction.

WhatsApp ne réserve pas la programmation aux simples messages écrits.

D’après WABetaInfo, les premiers tests prennent également en charge :

Les messages texte classiques.

classiques. Les liens Internet .

. Les photos .

. Les vidéos.

Cette compatibilité élargit considérablement les possibilités.

Un utilisateur pourra par exemple préparer une photo accompagnée d’un message et choisir de l’envoyer au moment souhaité.

Pour les conversations professionnelles ou familiales, l’envoi différé d’un visuel peut également simplifier certaines communications.

Les autres formats de fichiers ne sont pas tous confirmés à ce stade. Il faudra notamment vérifier si les documents, messages vocaux et autres pièces jointes pourront bénéficier du même traitement dans la version finale.

Le message peut partir même si votre smartphone n’est plus connecté

Autre nouveauté pratique : WhatsApp prévoit de gérer l’envoi programmé sans nécessiter une connexion Internet active sur le smartphone au moment choisi.

Concrètement, le message est préparé en amont et WhatsApp se charge de son expédition à l’heure enregistrée.

Il ne sera donc pas nécessaire de garder l’application ouverte ou de rester connecté en Wi-Fi jusqu’au moment prévu.

Cette possibilité distingue la fonction native de certaines solutions d’automatisation Android qui nécessitent que le téléphone soit actif et connecté pour exécuter une action.

WABetaInfo confirme le fonctionnement lorsque l’appareil est hors ligne. Le comportement exact lorsque le smartphone est complètement éteint n’a toutefois pas été documenté séparément dans les informations publiées.

Les messages programmés restent chiffrés de bout en bout

La confidentialité représente un point important pour cette nouveauté.

WhatsApp indique que les messages programmés restent compatibles avec son système de chiffrement de bout en bout.

Ce principe vise à empêcher des tiers non autorisés, y compris le service de messagerie, de consulter le contenu des conversations.

La programmation ne supprime donc pas les mécanismes de protection habituels des messages WhatsApp.

Pour les utilisateurs particulièrement attentifs à leur confidentialité, plusieurs réglages supplémentaires existent. Nous avions notamment détaillé comment masquer une grande partie de son activité sur WhatsApp sans devoir bloquer ses contacts.

Peut-on annuler un message avant son envoi ?

Oui. WhatsApp prévoit une section permettant de retrouver les messages programmés d’une conversation.

L’utilisateur peut consulter ses envois en attente et les supprimer avant leur transmission.

Ce fonctionnement évite d’envoyer accidentellement un message devenu inutile après un changement de programme.

Un point mérite également d’être souligné : le destinataire n’est pas averti lorsqu’un message programmé est supprimé avant son envoi.

Il ne reçoit pas non plus d’indication particulière lui permettant de savoir qu’un message finalement reçu avait été préparé plusieurs heures auparavant.

La programmation reste donc une opération discrète du côté de l’expéditeur.

Dans les groupes WhatsApp, une restriction risque de surprendre

La nouvelle fonction prend aussi en charge les conversations de groupe, mais avec une particularité importante.

Lorsqu’un message est programmé, WhatsApp détermine les membres du groupe présents à ce moment-là.

Si une nouvelle personne rejoint la conversation après la programmation, elle ne reçoit pas ce message lors de son envoi différé.

Par exemple, si vous préparez un message le lundi pour un groupe de dix personnes et que deux nouveaux membres rejoignent ce groupe le mardi, le message programmé ne sera pas distribué à ces nouveaux arrivants.

Ce choix permet d’éviter que des informations préparées pour un ensemble précis de participants soient automatiquement transmises à des personnes qui n’étaient pas présentes au départ.

Pour les groupes familiaux ou professionnels dont les membres changent régulièrement, cette particularité mérite d’être prise en compte.

La programmation est actuellement testée sur Android, sans restriction annoncée à une marque de smartphone en particulier.

Les propriétaires de Samsung Galaxy, Xiaomi, Redmi, POCO, Honor ou Google Pixel peuvent donc potentiellement y accéder s’ils participent au programme bêta concerné.

La version identifiée est WhatsApp bêta 2.26.40.7, distribuée à travers le Google Play Store.

Pour vérifier votre situation :

Ouvrez le Google Play Store. Recherchez WhatsApp Messenger. Vérifiez si une mise à jour est proposée. Si vous participez déjà au programme bêta, installez la dernière version disponible. Ouvrez une conversation et maintenez le bouton d’envoi pour vérifier si l’option de programmation apparaît.

Les places disponibles dans le programme bêta peuvent être limitées.

Il est déconseillé de télécharger des versions modifiées de WhatsApp depuis des sites inconnus simplement pour essayer cette fonction.

Les applications de messagerie non officielles peuvent exposer les utilisateurs à des problèmes de sécurité ou de confidentialité.

Menow avait notamment présenté une autre fonctionnalité expérimentale destinée à renforcer la protection des conversations, WhatsApp Scam Alert, conçue pour détecter certains messages suspects.

Quand les messages programmés arriveront-ils sur tous les téléphones ?

Meta n’a communiqué aucune date précise pour le lancement général de la fonctionnalité.

Le déploiement actuel concerne un nombre limité de testeurs Android, avec une extension progressive prévue dans les prochaines semaines.

La programmation des messages a également été repérée précédemment dans des versions expérimentales de WhatsApp pour iPhone, mais sa disponibilité générale sur iOS n’est pas encore confirmée.

Pour l’instant, les utilisateurs français doivent donc vérifier si la nouvelle option apparaît sur leur compte, plutôt que de s’attendre à la retrouver automatiquement après une mise à jour.

La fonction représente néanmoins une évolution importante pour WhatsApp : elle permet enfin de préparer une communication personnelle ou collective, de choisir son heure d’envoi et de conserver la possibilité de l’annuler jusqu’au dernier moment.

Reste désormais à savoir combien de temps Meta prendra pour proposer cette fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs Android et iPhone.