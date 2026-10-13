Freebox : un bug pouvait priver votre répéteur du Wi-Fi 5 GHz, Free déploie enfin un correctif

Free vient de publier une mise à jour destinée aux répéteurs Wi-Fi de ses Freebox. Disponible depuis le 12 octobre 2026, la version 2.9.3 corrige un dysfonctionnement rare, mais particulièrement gênant : dans certaines circonstances, la carte Wi-Fi 5 GHz du répéteur pouvait refuser de démarrer. Les abonnés concernés risquaient alors de subir une connexion moins performante dans certaines pièces de leur logement. Bonne nouvelle, le correctif peut s’installer avec un simple redémarrage.

Freebox : la mise à jour 2.9.3 corrige un bug du Wi-Fi 5 GHz

La nouvelle version logicielle a été annoncée le 12 octobre sur le blog des développeurs Freebox, puis détaillée par plusieurs médias spécialisés, dont Univers Freebox.

Le problème identifié concerne le démarrage de la carte radio 5 GHz intégrée aux répéteurs Wi-Fi.

Dans de rares situations, cette carte pouvait ne pas s’activer correctement, privant ainsi le répéteur de l’une de ses principales bandes de fréquences.

Le répéteur pouvait continuer à fonctionner partiellement, notamment sur la bande 2,4 GHz, mais sans offrir les mêmes possibilités en matière de débit et de répartition des appareils.

Free ne précise pas les circonstances exactes qui provoquaient cette anomalie. Il serait donc prématuré d’attribuer tous les ralentissements rencontrés par les abonnés à ce bug.

La version 2.9.3 est néanmoins censée empêcher ce défaut de démarrage dans les situations concernées.

Pourquoi la disparition du 5 GHz peut ralentir votre connexion

Les répéteurs Freebox servent à étendre le réseau sans fil dans les pièces où le signal émis par la box principale devient trop faible.

Ils s’appuient notamment sur deux bandes Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz.

La première offre généralement une meilleure portée et traverse plus facilement certains obstacles. En revanche, elle est souvent davantage encombrée et dispose de capacités de transmission plus limitées.

La bande 5 GHz permet généralement d’atteindre des débits supérieurs, à condition que les appareils se trouvent dans de bonnes conditions de réception.

Lorsqu’elle devient indisponible sur un répéteur, plusieurs situations peuvent apparaître :

Un smartphone peut être contraint d’utiliser la bande 2,4 GHz , avec un débit potentiellement inférieur.

, avec un débit potentiellement inférieur. Un ordinateur portable peut conserver une connexion Wi-Fi, mais avec des performances réduites.

La répartition des équipements entre les bandes et les points d’accès peut devenir moins efficace.

Certains usages exigeants, comme le téléchargement de fichiers ou le streaming haute définition, peuvent être davantage affectés.

Les conséquences dépendent néanmoins de l’installation. Un appareil situé près de la Freebox principale peut continuer à bénéficier d’une bonne connexion, même si un répéteur rencontre des difficultés.

La mise à jour apporte également des correctifs de sécurité

La correction du bug Wi-Fi n’est pas le seul changement annoncé.

Free indique avoir intégré des correctifs de sécurité dans cette nouvelle version.

L’opérateur ne fournit cependant pas de liste détaillée des vulnérabilités corrigées.

Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’une faille critique était activement exploitée, ni de connaître précisément les composants concernés.

Ces améliorations restent importantes : un répéteur est un équipement réseau connecté en permanence à l’installation domestique.

Maintenir son logiciel à jour contribue à préserver la fiabilité de la connexion et à limiter l’exposition à d’éventuelles vulnérabilités connues.

La procédure est relativement simple. Contrairement à une mise à jour Windows ou Android, il n’est pas nécessaire de télécharger manuellement un fichier depuis Internet.

Free précise que les mises à jour des répéteurs sont normalement déclenchées automatiquement lors du redémarrage du Freebox Server.

Voici comment procéder :

Choisissez un moment où vous pouvez interrompre temporairement votre connexion Internet. Redémarrez votre Freebox Server depuis son interface de gestion ou selon la procédure prévue pour votre modèle. Attendez que la box et la connexion Internet soient de nouveau opérationnelles. Laissez les répéteurs terminer leur éventuelle mise à jour. Si l’un d’eux n’a pas récupéré la nouvelle version, redémarrez directement ce répéteur.

Un redémarrage du répéteur peut notamment s’effectuer en coupant brièvement son alimentation avant de le rebrancher.

Attention à ne pas interrompre son fonctionnement pendant l’installation du firmware.

Selon l’assistance officielle de Free, un voyant bleu clignotant indique qu’une mise à jour est en cours. Il faut alors patienter sans débrancher l’équipement.

La version 2.9.3 concerne le logiciel du répéteur. Elle ne correspond pas au numéro de version du Freebox Server lui-même.

Votre connexion reste lente après la mise à jour ? Voici ce qu’il faut vérifier

Si le correctif est installé mais que la connexion demeure irrégulière, le problème peut avoir une autre origine.

Le premier point à contrôler est l’emplacement du répéteur.

Un répéteur placé trop loin de la Freebox peut recevoir un signal insuffisant. Il ne pourra alors pas fournir une connexion performante aux appareils situés autour de lui.

Le bon emplacement n’est donc pas forcément la pièce où le Wi-Fi fonctionne le moins bien, mais une zone intermédiaire dans laquelle le répéteur reçoit encore un signal de bonne qualité.

Free indique notamment qu’un voyant orange peut signaler une liaison qui n’est pas optimale avec le réseau principal.

Dans ce cas, rapprocher le répéteur de la Freebox ou d’un autre répéteur correctement connecté peut améliorer la situation.

Les murs épais, les meubles métalliques, les interférences radio et la multiplication des appareils connectés peuvent également influencer les performances.

Nous avions déjà détaillé plusieurs de ces problèmes dans notre dossier consacré aux erreurs qui réduisent le débit d’une box fibre.

Free avait déjà amélioré les performances du 5 GHz en septembre

Cette nouvelle mise à jour arrive moins d’un mois après une évolution beaucoup plus importante du réseau Wi-Fi Freebox.

Le 16 septembre 2026, Free avait publié les versions 4.13.0 pour le Freebox Server et 2.9.0 pour les répéteurs.

Cette mise à jour avait notamment rendu possible l’utilisation des canaux DFS sur des Freebox compatibles, même lorsqu’un répéteur était présent.

Ces canaux permettent, dans certaines configurations, d’utiliser une largeur de bande de 160 MHz au lieu de 80 MHz.

Le gain théorique peut alors atteindre un doublement de la capacité de transmission Wi-Fi, sous réserve de disposer d’équipements compatibles et de conditions radio favorables.

Cette évolution ne garantit évidemment pas un doublement du débit Internet réel.

La version 2.9.3 du 12 octobre poursuit donc un objectif différent : elle vise la fiabilité du démarrage de la bande 5 GHz, plutôt que l’ajout de nouvelles capacités.

Quels modèles de répéteurs Freebox sont concernés ?

Free commercialise notamment des répéteurs Wi-Fi 5 et Wi-Fi 7, proposés selon les offres et les équipements compatibles.

Le communiqué relatif à la version 2.9.3 ne détaille pas précisément si le dysfonctionnement corrigé touchait chacune de ces générations.

Il faut donc éviter d’affirmer que tous les répéteurs Freebox étaient affectés.

Les abonnés qui disposent d’un équipement compatible avec le firmware peuvent toutefois suivre la procédure de mise à jour habituelle.

Pour vérifier le fonctionnement du réseau, l’application Free permet de consulter les équipements associés à l’installation et d’identifier certains problèmes de connexion.

Si votre répéteur rencontre toujours des difficultés après redémarrage, examinez notamment son voyant d’état, sa position et la qualité de sa liaison avec le Freebox Server.

Pour les installations touchées par le bug de démarrage du 5 GHz, ce nouveau firmware devrait donc éliminer une cause possible de ralentissements. Les autres abonnés ne doivent pas s’attendre à une augmentation automatique de leur débit, mais bénéficient également des corrections de sécurité annoncées.