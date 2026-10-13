Android 17 transforme les smartphones pliables en consoles de jeu : voici comment fonctionne cette manette virtuelle

Jouer sur un smartphone pliable offre un écran plus grand, mais cela ne rend pas forcément les commandes tactiles plus confortables. Google veut résoudre ce problème avec une fonction d’Android 17 particulièrement intéressante pour les amateurs de jeux mobiles. Baptisée Foldable Gaming Mode, elle transforme la moitié inférieure de l’écran en véritable manette virtuelle, tandis que le jeu reste affiché au-dessus. Une nouveauté déjà officialisée, mais dont la disponibilité dépend encore du déploiement et des appareils compatibles.

Android 17 sépare l’écran en deux pour faciliter les jeux vidéo

Google a présenté le Foldable Gaming Mode parmi les nouveautés consacrées aux jeux vidéo dans Android 17.

Le principe repose sur une répartition simple : lorsqu’un smartphone pliable compatible est ouvert, l’écran intérieur peut adopter une disposition divisée en deux parties.

La moitié supérieure est réservée à l’affichage du jeu. La partie inférieure devient une zone de commandes tactiles, reproduisant les principaux boutons d’une manette traditionnelle.

Cette organisation permet de conserver les doigts sur une surface distincte de celle où se déroule l’action.

C’est particulièrement intéressant pour les jeux initialement conçus pour une manette physique, dont les commandes tactiles peuvent occuper une grande partie de l’image.

Sur un jeu de course, par exemple, l’utilisateur pourrait profiter d’une vue dégagée sur le circuit tout en contrôlant son véhicule depuis la partie inférieure de l’écran.

Google précise toutefois que cette fonction doit encore être activée progressivement. La présence d’Android 17 sur un smartphone ne garantit donc pas que le mode soit immédiatement disponible.

Une véritable manette Xbox ou PlayStation directement sur l’écran

La manette virtuelle reproduit la plupart des commandes présentes sur les contrôleurs modernes.

Elle comprend notamment :

Deux sticks analogiques virtuels pour déplacer un personnage et contrôler la caméra.

pour déplacer un personnage et contrôler la caméra. Une croix directionnelle pour les mouvements et la navigation.

pour les mouvements et la navigation. Quatre boutons A, B, X et Y pour les actions principales.

pour les actions principales. Des gâchettes et boutons d’épaule de type L1, L2, R1 et R2.

de type L1, L2, R1 et R2. Des boutons supplémentaires, dont Start et les commandes associées aux sticks.

Le résultat ressemble à une manette de console dont les deux parties auraient été intégrées directement dans l’écran pliable.

Cette approche évite de transporter systématiquement une manette Bluetooth ou un accessoire à fixer sur le téléphone.

Elle peut aussi rendre certains jeux plus agréables à utiliser pendant un trajet, lorsque l’on souhaite jouer quelques minutes sans installer tout un équipement.

Les commandes peuvent être adaptées à la taille de vos mains

Google ne s’est pas contenté de reproduire une disposition fixe.

Les premiers aperçus du Foldable Gaming Mode montrent plusieurs options de personnalisation destinées à adapter les commandes aux préférences du joueur.

Il est notamment possible de choisir entre différentes dispositions des sticks, d’ajuster la taille des commandes et de sélectionner un thème clair ou sombre.

Les boutons peuvent également être accompagnés d’un retour haptique, permettant de ressentir une vibration lors de certaines interactions.

Cette personnalisation est importante : deux smartphones pliables peuvent présenter des dimensions sensiblement différentes, tout comme les habitudes des joueurs.

Certains préfèrent garder les sticks proches des bords, tandis que d’autres recherchent une disposition plus centrale.

Le système doit permettre d’adapter l’interface à ces préférences, plutôt que d’imposer une configuration unique à tous les utilisateurs.

Quels jeux fonctionneront avec cette nouvelle manette ?

La compatibilité constitue l’un des éléments les plus intéressants du projet.

Google explique que le mode vise les jeux Android prenant déjà en charge une manette physique.

Au lieu de développer spécialement une interface destinée aux smartphones pliables, les studios pourront donc s’appuyer sur les commandes que leurs jeux savent déjà interpréter.

La manette virtuelle doit transmettre au jeu des commandes équivalentes à celles d’un contrôleur compatible.

Cela pourrait notamment profiter aux jeux de course, aux titres d’action, aux plateformes et à certains jeux de rôle.

Il faut toutefois éviter de considérer tous les jeux Android comme automatiquement compatibles.

Un titre reposant uniquement sur des gestes tactiles, sans prise en charge des manettes, ne bénéficiera pas nécessairement de ce fonctionnement.

Le résultat dépendra également de la manière dont chaque jeu gère son affichage, ses commandes et les différents formats d’écran.

Que se passe-t-il si vous connectez une véritable manette Bluetooth ?

Le nouveau système n’a pas vocation à remplacer totalement les accessoires physiques.

Google a prévu un fonctionnement adapté lorsque l’utilisateur connecte une véritable manette.

Selon les premières informations techniques, les commandes virtuelles peuvent alors être désactivées pour laisser la place au contrôleur externe.

Cette possibilité évite de conserver inutilement des boutons tactiles lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

Android 17 apporte également une autre nouveauté intéressante pour les joueurs : le remappage natif des touches des manettes.

Cette fonction permet de modifier l’attribution de certaines commandes au niveau du système, plutôt que de dépendre exclusivement des paramètres proposés dans chaque jeu.

Elle devrait faciliter l’utilisation de différentes manettes et permettre aux joueurs de retrouver plus facilement leurs habitudes d’un titre à l’autre.

Google promet aussi moins de ralentissements dans les jeux

La manette virtuelle n’est pas la seule amélioration d’Android 17 consacrée au gaming.

Dans son annonce officielle d’Android 17, Google évoque également des optimisations de la gestion de la mémoire.

Le système cherche notamment à rendre certaines opérations de nettoyage de mémoire plus efficaces afin de limiter les baisses de fluidité et les saccades pendant les jeux exigeants.

Cette évolution peut avoir un intérêt sur les smartphones équipés d’écrans à haute fréquence de rafraîchissement.

Lorsqu’un jeu vise 90 ou 120 images par seconde, des variations brutales dans le temps de rendu peuvent être particulièrement visibles.

En revanche, Android 17 ne garantit pas automatiquement davantage de FPS dans tous les jeux.

Les performances restent liées au processeur graphique, à la mémoire disponible, au refroidissement du smartphone et à l’optimisation propre à chaque titre.

Un appareil qui chauffe fortement peut toujours réduire ses performances pour contrôler sa température.

Galaxy Z Fold8, Pixel Fold et autres pliables : qui pourra en profiter ?

Le Foldable Gaming Mode a été conçu pour les appareils pliables compatibles avec Android 17.

Les smartphones de type livre, équipés d’un grand écran intérieur, sont les plus directement concernés par cette présentation en deux zones.

Cela inclut potentiellement plusieurs générations de Pixel Fold et de Galaxy Z Fold capables de fonctionner sous cette version d’Android.

Les propriétaires de Samsung peuvent consulter notre dossier consacré à One UI 9 et aux Galaxy compatibles avec Android 17 pour vérifier la situation de leur appareil.

Il faut néanmoins distinguer la compatibilité avec Android 17 de la disponibilité effective du nouveau mode gaming.

Samsung utilise sa propre interface One UI, qui peut intégrer certaines fonctions Android différemment ou proposer ses propres solutions.

Google n’a pas encore confirmé une disponibilité universelle de la manette virtuelle sur tous les smartphones pliables Android 17.

Pour les Galaxy Z Fold8 et les générations précédentes éligibles, il faudra donc attendre une confirmation concernant leur prise en charge précise.

Une limite importante : l’écran du jeu devient plus petit

Le concept présente aussi un compromis évident.

En réservant environ la moitié de l’écran intérieur aux commandes, Android réduit l’espace utilisé pour afficher le jeu.

Un smartphone pliable doté d’une grande dalle ne montrera donc plus nécessairement le jeu en plein écran lorsqu’il utilise cette disposition.

La sensation pourra rappeler certaines consoles portables possédant deux zones distinctes, mais l’intérêt dépendra beaucoup du type de jeu.

Pour un titre demandant une grande précision dans les commandes, cette séparation pourrait améliorer le confort.

En revanche, pour un jeu pensé dès le départ autour de gestes tactiles simples, jouer sur la totalité de l’écran restera parfois préférable.

Le système devra également composer avec des proportions d’affichage inhabituelles et des interfaces qui n’ont pas toujours été prévues pour une fenêtre de jeu réduite.

Quand pourra-t-on activer le Foldable Gaming Mode ?

Google a officiellement annoncé cette nouveauté en juin 2026, lors du lancement stable d’Android 17.

À cette occasion, l’entreprise avait précisé que le mode était pris en charge par la plateforme, mais que son activation sur les appareils compatibles interviendrait progressivement dans les mois suivants.

Les premiers aperçus ont confirmé l’existence des commandes virtuelles, de plusieurs options de personnalisation et du fonctionnement en écran partagé.

Au 13 octobre 2026, aucune disponibilité générale pour l’ensemble des smartphones pliables commercialisés en France n’est confirmée.

Il reste donc préférable de ne pas présenter cette fonctionnalité comme déjà accessible sur tous les Galaxy Z Fold ou Google Pixel pliables.

Pour les joueurs qui souhaitent éviter de transporter une manette supplémentaire, le Foldable Gaming Mode représente néanmoins une utilisation intéressante des grands écrans pliables : transformer une partie de la dalle en commandes dédiées, tout en conservant l’affichage du jeu dans une zone séparée.