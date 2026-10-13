PS5 : des jeux Xbox 360 fonctionnent désormais sur la console de Sony, mais il y a un énorme piège

Faire tourner des jeux Xbox 360 sur une PlayStation 5 relevait encore récemment de la curiosité technique. Un nouveau projet communautaire tente désormais de rendre cette possibilité réelle, et ses développeurs annoncent avoir franchi plusieurs étapes importantes. Baptisé PS5X360, cet émulateur adapte la technologie de Xenia Canary à la console de Sony. Mais derrière cette prouesse se cache une limite majeure : seuls certains modèles de PS5 modifiés peuvent actuellement en profiter, et les jeux restent loin de fonctionner parfaitement.

Un émulateur Xbox 360 fonctionne directement sur PS5

Le projet PS5X360 a fait son apparition début octobre 2026 sur GitHub. Son objectif est particulièrement ambitieux : permettre à une PlayStation 5 d’exécuter des jeux conçus pour la Xbox 360, une console commercialisée par Microsoft en 2005.

Contrairement à une application de streaming, l’émulateur cherche à exécuter les programmes directement sur le matériel de la console Sony.

Il repose sur Xenia Canary, une branche expérimentale de l’émulateur Xbox 360 déjà connu des joueurs PC.

Son développeur, qui publie le projet sous le pseudonyme BrinooTk, explique avoir adapté plusieurs composants nécessaires au fonctionnement sur PS5 : la gestion du processeur, la mémoire, les commandes, le son et le rendu graphique.

La version initiale publiée le 3 octobre disposait déjà d’une interface permettant de sélectionner des jeux, d’une prise en charge de la manette DualSense et d’un système de rendu graphique basé sur Vulkan.

Depuis, le développement s’est poursuivi à travers plusieurs versions expérimentales.

Selon la documentation officielle de PS5X360 sur GitHub, des jeux Xbox 360 fonctionnent désormais sur la console de développement utilisée par l’auteur.

Cela ne signifie toutefois pas que l’ensemble du catalogue Xbox 360 est devenu compatible.

GTA IV, Gears of War et Fight Night Champion : des premiers essais encourageants

Les premiers tests communautaires relayés début octobre concernent notamment GTA IV, Gears of War et Fight Night Champion.

Ces jeux ont été utilisés pour vérifier les capacités des premières versions de l’émulateur, avec des résultats très variables.

Certains titres parviennent à démarrer ou à franchir leurs premiers écrans, tandis que d’autres rencontrent rapidement des problèmes graphiques ou des plantages.

Le développeur reconnaît lui-même plusieurs limites importantes :

Des crashs peuvent interrompre les jeux.

peuvent interrompre les jeux. Certains titres affichent des erreurs graphiques ou des écrans noirs.

ou des écrans noirs. Les performances peuvent varier fortement d’un jeu à l’autre.

La compatibilité dépend notamment des correctifs communautaires et de la version du jeu.

Aucune garantie de fonctionnement à 60 images par seconde n’est annoncée.

Il faut surtout distinguer un jeu capable d’afficher son menu principal d’un titre véritablement jouable pendant plusieurs heures.

Pour le moment, PS5X360 reste un projet en développement. Il ne possède pas encore le niveau de maturité nécessaire pour remplacer une véritable Xbox 360.

Pourquoi l’émulation Xbox 360 est-elle si compliquée sur PS5 ?

La difficulté principale vient de l’architecture utilisée par l’ancienne console de Microsoft.

La Xbox 360 repose sur un processeur conçu autour de l’architecture PowerPC, alors que la PS5 utilise un processeur AMD reposant sur l’architecture x86-64.

Les programmes ne peuvent donc pas être exécutés directement comme s’ils avaient été développés pour le même ordinateur.

L’émulateur doit traduire les instructions du processeur Xbox 360 en opérations compatibles avec celui de la PS5.

Le travail ne s’arrête pas là.

Il faut également reproduire une partie du comportement du processeur graphique de la Xbox 360, appelé Xenos, ainsi que différents services nécessaires au fonctionnement des jeux.

PS5X360 utilise notamment un système de rendu basé sur Vulkan et le pilote graphique RADV adapté à son environnement d’exécution.

Cette combinaison permet de faire progresser l’affichage, mais elle peut également provoquer des incompatibilités avec certains effets visuels.

C’est notamment pour cette raison qu’un jeu peut démarrer correctement avant de se bloquer lorsqu’il doit afficher une scène plus complexe.

Le gros problème : votre PS5 classique ne peut pas installer cet émulateur

C’est la précision la plus importante pour les joueurs intéressés.

PS5X360 ne fonctionne pas comme une application disponible sur le PlayStation Store.

Il nécessite une console disposant déjà d’un environnement homebrew compatible, autrement dit une PS5 modifiée permettant d’exécuter des applications non officielles.

La configuration de développement documentée repose notamment sur :

Une PS5 utilisant le firmware 13.60 .

. Un environnement homebrew fonctionnel avec etaHEN .

. Des composants comme ShadowMountPlus et kstuff .

et . Un accès permettant d’installer les fichiers nécessaires sur la console.

Le développeur indique que les autres configurations n’ont pas toutes été vérifiées.

Une PS5 standard, mise à jour normalement et utilisée avec son environnement logiciel officiel, ne peut donc pas simplement télécharger l’application et commencer à jouer à ses anciens titres Xbox.

La modification d’une console peut également introduire des risques de stabilité, de sécurité ou de compatibilité avec les services en ligne, sans compter les éventuelles conséquences liées aux conditions d’utilisation de Sony.

La manette DualSense et plusieurs fonctions modernes sont déjà prises en charge

Malgré son caractère expérimental, PS5X360 ne se limite pas à un simple programme technique dépourvu d’interface.

Le projet dispose d’une bibliothèque de jeux avec affichage des jaquettes, de profils de joueurs et d’un système de sauvegarde.

La manette DualSense est également reconnue, ce qui permet d’utiliser les commandes de la PS5 pour les jeux compatibles.

Les dernières évolutions documentées ajoutent notamment des options graphiques, des correctifs propres à certains titres et des fonctions liées à la gestion des jeux.

Le projet annonce également des améliorations concernant la génération d’images et la réduction de certains ralentissements provoqués par la compilation des shaders.

Ces fonctions restent toutefois expérimentales. La présence d’une option d’amélioration des images ne transforme pas automatiquement un jeu instable en expérience fluide.

Ce projet rappelle les récentes avancées de l’émulation PS3 sur PS5

Les initiatives destinées à faire fonctionner d’anciens jeux sur PS5 se multiplient depuis plusieurs mois.

Nous avions notamment consacré un article à l’émulateur PS3 capable de faire tourner certains jeux à 60 FPS sur PS5 Pro.

Cette adaptation expérimentale de RPCS3 montrait déjà qu’une console Sony modifiée pouvait exécuter certains logiciels destinés à une génération antérieure.

D’autres projets vont encore plus loin en s’intéressant à des plateformes concurrentes.

En septembre, nous avions également évoqué une Xbox Series X faisant fonctionner un jeu PS5 grâce à un émulateur expérimental.

Avec PS5X360, la démarche s’inverse : c’est désormais une console PlayStation qui tente d’exécuter des jeux issus de l’écosystème Microsoft.

Ces expériences ne constituent pas des fonctions commerciales officielles. Elles montrent surtout les progrès réalisés par les communautés de développeurs travaillant sur la préservation et l’émulation des jeux vidéo.

Peut-on espérer jouer à tout le catalogue Xbox 360 sur PS5 ?

Rien ne permet de l’affirmer.

Le projet évolue rapidement, mais plusieurs obstacles techniques restent à résoudre avant d’envisager une compatibilité plus importante.

Chaque jeu peut exploiter des particularités du matériel Xbox 360, des effets graphiques spécifiques ou des fonctions système qui ne sont pas encore correctement reproduites.

Un titre relativement simple peut donc fonctionner alors qu’un autre, pourtant sorti à la même époque, rencontre des problèmes majeurs.

La réussite d’une démonstration ne garantit pas non plus que les performances seront suffisantes sur une PS5 classique ou une PS5 Pro.

Pour les utilisateurs intéressés, la source la plus fiable reste la page des versions de PS5X360, où le développeur publie les évolutions de l’émulateur.

Il convient également de respecter les droits associés aux jeux et d’éviter les fichiers provenant de sources non autorisées.

Une prouesse technique qui ne remplace pas encore la rétrocompatibilité officielle

PS5X360 représente une avancée intéressante pour les passionnés d’émulation, mais son intérêt pratique reste limité pour le grand public.

Une console modifiée, des problèmes de compatibilité, des plantages possibles et l’absence de prise en charge officielle rendent son utilisation beaucoup plus complexe que celle d’une Xbox 360 ou d’une Xbox moderne prenant en charge certains anciens jeux.

Le projet pourrait néanmoins progresser au fil des correctifs et des contributions communautaires.

Pour l’instant, la PlayStation 5 n’est pas devenue officiellement compatible avec les jeux Xbox 360. Elle dispose simplement d’un projet d’émulation indépendant qui commence à démontrer des résultats sur du matériel modifié.