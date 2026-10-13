Galaxy S27 : la hausse des prix prend forme, les futurs Samsung risquent de coûter plus cher

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung pourraient ne pas seulement évoluer sur la fiche technique. Selon plusieurs premiers signaux venus de l’industrie, la série Galaxy S27 pourrait également marquer une nouvelle hausse de prix. Rien n’a encore été officialisé, mais plusieurs éléments commencent à converger, et ils ne vont pas dans le sens d’une bonne surprise pour les acheteurs.

Pourquoi les futurs Galaxy pourraient coûter davantage

La première explication tient au coût des composants. Les prochains processeurs premium, les nouvelles générations d’écrans OLED et certaines technologies photo deviennent de plus en plus onéreux à intégrer.

À cela s’ajoute un contexte plus large : inflation persistante sur certains composants, montée des coûts logistiques et volonté des fabricants de préserver leurs marges sur les modèles les plus rentables.

Autrement dit, Samsung n’est pas seul à subir cette pression. Mais sur une gamme déjà positionnée très haut, la moindre augmentation peut rapidement devenir visible.

Un risque particulièrement fort pour les versions Ultra

S’il y a une hausse, elle pourrait concerner toute la gamme, mais le modèle Ultra apparaît comme le candidat le plus évident. C’est généralement lui qui concentre les technologies les plus coûteuses, comme le meilleur écran, le bloc photo le plus ambitieux et les fonctions les plus avancées.

Or, c’est aussi le modèle le plus exposé aux comparaisons directes avec les iPhone Pro Max et les autres smartphones ultra-premium du marché.

Samsung peut donc être tenté de maintenir une image haut de gamme encore plus marquée, même si cela implique un prix de départ plus élevé.

Ce que cela changerait pour les acheteurs

Une hausse de prix ne signifie pas forcément un désintérêt du public. Les utilisateurs qui renouvellent leur smartphone tous les deux ou trois ans peuvent continuer à suivre, surtout si l’appareil apporte un vrai gain en photo, en autonomie ou en confort d’affichage.

En revanche, pour une partie du public, le seuil psychologique devient de plus en plus difficile à franchir. Le risque pour Samsung serait de pousser davantage d’acheteurs à conserver leur ancien Galaxy plus longtemps, ou à regarder du côté des générations précédentes.

Les modèles plus anciens pourraient devenir encore plus attractifs

Si la série Galaxy S27 devient plus chère, les Galaxy S25 et S26 pourraient paradoxalement profiter de cette situation. En promotion ou sur le marché du reconditionné, ils pourraient apparaître comme des alternatives beaucoup plus rationnelles pour ceux qui ne veulent pas dépenser une somme record.

Ce phénomène est déjà fréquent sur le marché Android : plus les nouveaux modèles montent en prix, plus les anciens haut de gamme gagnent en intérêt.

Pour suivre les prochaines évolutions de l’écosystème Samsung, tu peux aussi relire notre dossier sur One UI 9 et les Galaxy compatibles.

Rien n’est encore officiel, mais le signal devient crédible

Il faut évidemment rester prudent : Samsung n’a pas encore dévoilé la série Galaxy S27 ni confirmé de grille tarifaire. À ce stade, il s’agit d’un scénario de plus en plus crédible, pas d’une annonce officielle.

Mais si la tendance actuelle se confirme, les futurs Galaxy pourraient bel et bien coûter plus cher. Pour les acheteurs, la meilleure stratégie sera peut-être de surveiller de près les précommandes, les offres de reprise et surtout les promotions qui suivent le lancement.