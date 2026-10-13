Windows 11 : l’outil officiel pour quitter Windows 10 ne fonctionne plus sur certains PC, voici les alternatives

Pour de nombreux utilisateurs, le passage de Windows 10 à Windows 11 devait être une formalité. Il suffisait en théorie de télécharger l’outil officiel de Microsoft pour lancer l’installation. Dans la pratique, certains utilisateurs signalent maintenant un problème gênant : l’outil de création de support et certaines procédures classiques ne fonctionnent plus aussi bien qu’avant sur certains PC, notamment lorsqu’il s’agit de préparer une installation propre ou de forcer la migration. Une situation qui pousse plusieurs internautes à chercher d’autres solutions.

Pourquoi certains utilisateurs se retrouvent bloqués

Le problème ne concerne pas tous les ordinateurs, mais il revient suffisamment souvent pour attirer l’attention. Dans certains cas, l’outil officiel refuse simplement de continuer. Dans d’autres, il télécharge une version qui ne correspond pas à ce que l’utilisateur attend, ou ne permet pas d’effectuer la manipulation souhaitée.

Ce type de blocage devient particulièrement frustrant alors que Windows 10 continue d’approcher de plus en plus de la fin de sa vie classique. Beaucoup d’utilisateurs souhaitent anticiper la transition, sans attendre d’être contraints dans l’urgence.

Le premier point à vérifier avant toute tentative

Avant d’accuser Microsoft ou l’outil lui-même, il faut d’abord vérifier la compatibilité réelle du PC avec Windows 11. Certains ordinateurs semblent assez récents, mais restent limités par leur processeur, par l’absence de TPM 2.0 ou par des paramètres de sécurité désactivés dans le BIOS.

Le logiciel Contrôle d’intégrité du PC reste le moyen le plus simple de savoir si la machine est officiellement prise en charge.

Si le PC n’est pas compatible, cela ne signifie pas forcément que Windows 11 est impossible à installer, mais il faut alors accepter de sortir du chemin recommandé par Microsoft.

Quelles alternatives existent aujourd’hui ?

Plusieurs solutions restent disponibles pour ceux qui ne parviennent pas à passer par l’outil officiel.

Windows Update : pour les PC compatibles, la mise à niveau peut parfois être proposée directement dans les paramètres.

: pour les PC compatibles, la mise à niveau peut parfois être proposée directement dans les paramètres. L’image ISO officielle : elle permet de créer soi-même une clé USB bootable avec un logiciel adapté.

: elle permet de créer soi-même une clé USB bootable avec un logiciel adapté. Rufus : l’outil est souvent utilisé pour préparer une installation plus souple, notamment sur certains PC non compatibles.

: l’outil est souvent utilisé pour préparer une installation plus souple, notamment sur certains PC non compatibles. Tiny11 ou solutions dérivées : elles attirent les utilisateurs de vieux PC, mais elles imposent davantage de prudence.

La meilleure approche dépend du profil de l’utilisateur. Un PC encore bien supporté doit si possible rester dans les solutions officielles. En revanche, les machines plus anciennes poussent souvent vers des méthodes alternatives.

Installer Windows 11 autrement n’est pas sans risque

Utiliser une méthode non standard peut permettre de redonner une seconde vie à un ancien PC, mais cela ne garantit pas une expérience identique à celle d’une machine officiellement compatible.

Microsoft peut limiter certaines évolutions, et les performances dépendent fortement du matériel de départ. Un ordinateur trop ancien peut techniquement démarrer sous Windows 11, mais rester peu agréable à utiliser au quotidien.

C’est d’autant plus important que la transition ne doit pas seulement être possible : elle doit aussi être durable.

Pourquoi ce sujet devient plus important maintenant

Ce blocage tombe au mauvais moment pour Microsoft. L’éditeur pousse de plus en plus les utilisateurs de Windows 10 à préparer la suite, que ce soit via Windows 11 ou via le programme de mises à jour de sécurité étendues.

Nous l’expliquions déjà dans notre article sur les PC Windows susceptibles de perdre l’accès à Windows Update en 2027 : rester trop longtemps sur une configuration vieillissante peut compliquer les choses.

À court terme, les utilisateurs concernés ont donc intérêt à vérifier la compatibilité de leur machine, à tester les solutions officielles, puis à envisager une alternative seulement si cela s’avère nécessaire. L’objectif n’est pas d’installer Windows 11 à tout prix, mais de le faire dans de bonnes conditions.