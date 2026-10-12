Windows 10 et 11 : Microsoft prévient, certains PC pourraient perdre leurs mises à jour dès 2027

Microsoft vient de lancer un avertissement aux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. À partir de mai 2027, certains ordinateurs pourraient perdre l’accès à Windows Update et ne plus recevoir de correctifs de sécurité. En cause : l’expiration de certificats indispensables au fonctionnement du service. Bonne nouvelle, une simple mise à jour suffit dans la majorité des cas pour éviter le problème.

Dans une communication officielle publiée le 8 octobre 2026, Microsoft confirme que plusieurs certificats utilisés par Windows Update arriveront à expiration les 17 mai et 19 juin 2027.

Ces certificats permettent notamment de vérifier l’authenticité des connexions établies avec les serveurs de mise à jour de Microsoft.

Si un ordinateur n’a pas reçu les certificats de remplacement avant l’échéance applicable, il risque de ne plus pouvoir télécharger les prochaines mises à jour de Windows.

Le PC continuera de fonctionner normalement, mais il pourrait progressivement devenir plus vulnérable aux nouvelles failles de sécurité.

Voici les versions de Windows concernées

Tous les ordinateurs ne sont pas exposés au même risque. Microsoft précise les mises à jour nécessaires selon les versions du système.

Version de Windows Action nécessaire Windows 11 25H2 et versions ultérieures Aucune action spécifique liée aux certificats Windows 11 24H2 Mise à jour de septembre 2025 ou plus récente Autres versions encore prises en charge de Windows 11 Mise à jour de juillet 2026 ou plus récente Windows 10 encore pris en charge Mise à jour de juillet 2026 ou plus récente Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Mise à jour de juillet 2026 ou plus récente avant le 17 mai 2027

Pour les autres versions concernées, la date limite est généralement fixée au 19 juin 2027.

Les ordinateurs utilisant une version de Windows qui n’est plus prise en charge doivent passer à une version compatible pour continuer à bénéficier normalement des mises à jour.

Windows 10 : attention si vous n’avez pas activé les mises à jour prolongées

La situation est particulièrement importante pour les utilisateurs de Windows 10, dont le support standard a pris fin le 14 octobre 2025.

Sans inscription au programme Extended Security Updates (ESU), ces ordinateurs ne reçoivent plus les correctifs de sécurité habituels. Ils risquent donc également de manquer les nouveaux certificats distribués par Microsoft.

Les utilisateurs éligibles peuvent encore rejoindre le programme ESU pour prolonger temporairement la réception des correctifs.

Pour ceux qui envisagent une migration, il est préférable de vérifier la compatibilité de leur ordinateur avec Windows 11 plutôt que de conserver durablement un système non pris en charge.

Microsoft recommande avant tout de maintenir Windows à jour.

Pour vérifier votre situation, appuyez sur Windows + R, saisissez winver et validez. La fenêtre affichera votre version actuelle du système.

Rendez-vous ensuite dans Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour, puis installez les correctifs disponibles.

Si votre PC utilise une version encore prise en charge et reçoit régulièrement les mises à jour mensuelles, aucune manipulation supplémentaire ne devrait être nécessaire.

Attention à ne pas confondre cette échéance avec la fin du support de Windows 11 24H2 Famille et Pro, prévue le 13 octobre 2026. Ce sont deux événements distincts.

Le véritable risque concerne surtout les ordinateurs qui n’ont pas été mis à jour depuis plusieurs mois. Microsoft laisse encore du temps aux utilisateurs pour installer les certificats nécessaires avant les échéances de mai et juin 2027.