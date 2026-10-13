Minecraft : Microsoft nomme une ancienne dirigeante de Reddit à la tête du jeu, et ce choix inquiète déjà les joueurs

Microsoft vient d’annoncer un changement majeur à la tête de Minecraft. Maria Angelidou-Smith, ancienne responsable produit de Reddit et ex-cadre de Meta, prendra la direction de Mojang le 19 octobre 2026. Son arrivée intervient au moment où Xbox réorganise ses activités et cherche à développer ses licences bien au-delà des jeux vidéo. Une stratégie qui suscite déjà des interrogations parmi les joueurs, notamment sur la place que pourrait prendre la monétisation dans l’avenir de Minecraft.

Minecraft change de direction le 19 octobre 2026

L’annonce a été officialisée le 8 octobre par Asha Sharma, la patronne de Xbox, dans un message adressé aux employés de Microsoft Gaming puis publié sur Xbox Wire.

Maria Angelidou-Smith deviendra directrice générale de Mojang et de Minecraft à partir du lundi 19 octobre. Elle remplacera Kayleen Walters, qui occupait jusqu’ici cette fonction.

Il ne s’agit pas d’une vente du studio ni d’un changement de propriétaire. Mojang reste intégré à Microsoft, qui avait acquis le développeur suédois en 2014.

La nouvelle dirigeante répondra directement à Asha Sharma.

Cette nomination intervient dans une période particulièrement importante pour la franchise. Minecraft ne se limite plus à son jeu de construction original : il rassemble désormais des centaines de millions de joueurs, des créateurs de contenus, des développeurs de mods, des administrateurs de serveurs et un vaste écosystème commercial.

Microsoft souhaite confier cet ensemble à une dirigeante habituée à gérer des plateformes numériques utilisées par des communautés très importantes.

Qui est Maria Angelidou-Smith, la nouvelle patronne de Minecraft ?

Son parcours est assez inhabituel pour une responsable de studio de jeux vidéo.

Avant de rejoindre Xbox, Maria Angelidou-Smith a notamment occupé le poste de Chief Product Officer chez Reddit, où elle participait à la stratégie produit de la plateforme communautaire.

Elle possède également une expérience importante chez Meta, l’entreprise derrière Facebook, Instagram et WhatsApp.

D’après Microsoft, elle y a travaillé pendant près de dix ans, notamment sur Facebook Groups, une fonctionnalité utilisée par plus de 1,8 milliard de personnes chaque mois.

Elle a également supervisé différentes activités liées aux événements, aux créateurs, à la recherche, aux profils et à la monétisation.

Son parcours comprend aussi un passage chez Personio, où elle a dirigé des équipes produits et technologiques.

Pour Microsoft, ces expériences constituent précisément un avantage. Minecraft fonctionne déjà comme une immense plateforme communautaire : les joueurs ne se contentent pas de consommer des contenus, ils construisent des mondes, développent des extensions et créent leurs propres expériences.

Asha Sharma considère donc que la nouvelle dirigeante possède les compétences nécessaires pour accompagner cet écosystème à grande échelle.

Pourquoi cette nomination inquiète une partie des joueurs

L’annonce a rapidement fait réagir la communauté Minecraft, notamment sur Reddit.

Dans une discussion publiée le 8 octobre sur r/Minecraft, plusieurs utilisateurs s’interrogent sur la pertinence de confier le studio à une ancienne dirigeante de plateformes sociales.

Leurs principales préoccupations concernent la commercialisation du jeu et la place accordée aux créateurs.

Certains redoutent notamment une présence plus importante des achats intégrés, une évolution du Marketplace ou des mécanismes de monétisation plus poussés.

Ces inquiétudes s’expliquent en partie par le parcours professionnel de Maria Angelidou-Smith, qui a participé au développement de produits numériques reposant sur de vastes communautés et différents modèles économiques.

Mais une distinction s’impose : Microsoft n’a annoncé ni publicité intégrée au gameplay, ni abonnement obligatoire, ni modification du modèle économique de Minecraft à l’occasion de cette nomination.

Les réactions des joueurs expriment donc des craintes, pas des changements déjà décidés.

D’autres membres de la communauté rappellent également qu’une expérience dans la gestion de plateformes et de produits numériques peut être pertinente pour diriger une franchise aussi vaste que Minecraft.

Microsoft promet de préserver ce qui fait la force de Minecraft

Dans son annonce officielle, Asha Sharma insiste sur le rôle central des joueurs et des créateurs dans le succès de Minecraft.

La direction de Xbox reconnaît que la communauté contribue directement à l’évolution du jeu, notamment à travers les constructions, les serveurs, les modifications et les projets réalisés par les joueurs.

Microsoft précise également que Mojang dispose déjà d’équipes de développement expérimentées, connaissant particulièrement bien Minecraft et ses utilisateurs.

La priorité initiale de Maria Angelidou-Smith sera donc de rencontrer les équipes et de comprendre les besoins de cette communauté.

Aucune réorganisation précise du développement de Minecraft Java ou Bedrock n’a été annoncée dans le cadre de sa prise de fonction.

Il n’existe pas non plus d’annonce concernant un changement immédiat des mises à jour, des fonctionnalités prévues ou de la disponibilité du jeu sur ses différentes plateformes.

Kayleen Walters quitte Mojang pour diriger une nouvelle division Xbox

Le changement ne concerne pas uniquement Minecraft.

Kayleen Walters, qui dirigeait Mojang, va prendre la tête d’une nouvelle division baptisée XP.

Le nom fait référence aux points d’expérience, bien connus des joueurs.

Cette structure aura pour mission de développer les franchises Xbox en dehors de leurs jeux d’origine.

Microsoft a défini quatre grands domaines d’activité :

Xbox Pictures : les adaptations au cinéma et à la télévision.

les adaptations au cinéma et à la télévision. Xbox Products : les produits dérivés et les licences commerciales.

les produits dérivés et les licences commerciales. Xbox Partnerships : les collaborations avec des marques et des partenaires.

les collaborations avec des marques et des partenaires. Xbox Places : les événements, les expériences physiques et les projets liés aux lieux de divertissement.

Ce repositionnement s’appuie sur l’expérience de Kayleen Walters. Avant de rejoindre Microsoft, elle avait travaillé pendant treize ans chez Lucasfilm, notamment sur le développement de la marque Star Wars.

Chez Mojang, elle a contribué à développer les produits dérivés Minecraft, dont l’activité rassemble désormais plus de 250 partenaires licenciés selon Microsoft.

Le succès du film Minecraft influence aussi la stratégie de Xbox

Le cinéma constitue l’un des exemples les plus visibles de cette diversification.

Sorti en 2025, le premier film Minecraft a démontré que la franchise pouvait attirer un public important au-delà des joueurs habituels.

Une suite est déjà en préparation, avec Kayleen Walters également impliquée dans sa production.

Microsoft souhaite désormais appliquer cette approche à d’autres grandes licences de son catalogue.

La nouvelle division XP pourra notamment intervenir sur les adaptations et expériences associées à Fallout, Call of Duty ou d’autres propriétés intellectuelles Xbox.

Cette stratégie intervient toutefois dans un contexte difficile pour la branche gaming du groupe.

Microsoft a récemment multiplié les changements organisationnels au sein de ses studios, comme nous l’expliquions dans notre article sur la restructuration des studios Xbox et les changements autour de Halo.

La création de XP marque donc une nouvelle étape dans cette transformation, avec une volonté de faire vivre les licences du groupe sur plusieurs supports.

Quel avenir pour Minecraft Java, Bedrock et les autres jeux Mojang ?

Pour les joueurs, la question la plus importante reste celle des conséquences concrètes sur Minecraft.

À ce stade, aucune modification du calendrier des mises à jour de Java Edition ou de Bedrock Edition n’a été annoncée.

Les projets déjà engagés restent donc distincts du changement de direction.

Mojang continue notamment de développer son univers au-delà du jeu original. Le studio a récemment lancé Minecraft Dungeons II, dont nous avons détaillé le nouveau monde ouvert et les principales évolutions.

L’enjeu pour la nouvelle direction sera de faire coexister plusieurs publics aux attentes parfois très différentes : les joueurs historiques de Java, les utilisateurs de Bedrock, les créateurs de contenus, les familles et les amateurs de jeux dérivés.

Il faudra également préserver l’équilibre entre les possibilités offertes à la communauté et les ambitions commerciales de Microsoft.

Cet équilibre sera particulièrement surveillé sur les questions de Marketplace, de créations communautaires et d’accès aux contenus.

La prise de fonction officielle de Maria Angelidou-Smith est prévue le lundi 19 octobre 2026.

À partir de cette date, elle prendra progressivement ses responsabilités à la tête de Mojang et de Minecraft.

Les premières décisions concrètes devraient permettre de mieux comprendre l’orientation qu’elle souhaite donner à la franchise.

Pour l’instant, les joueurs n’ont aucune nouvelle fonctionnalité à installer ni de changement à effectuer sur leurs comptes Minecraft.

La nomination est officiellement confirmée, mais les éventuelles évolutions du modèle économique, du Marketplace ou de la politique communautaire restent inconnues.

La principale interrogation concerne désormais la manière dont cette ancienne dirigeante de Reddit et Meta utilisera son expérience pour développer Minecraft sans bouleverser ce qui a permis au jeu de devenir l’une des franchises les plus populaires au monde.