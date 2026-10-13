GTA 6 : 676 Go, 300 Go, 200 Go… la taille du jeu affole les joueurs PS5 et Xbox, mais Rockstar n’a encore rien confirmé

À quelques semaines de la sortie de GTA 6, une question commence à préoccuper les joueurs : combien de place faudra-t-il libérer sur sa PS5 ou sa Xbox ? Sur Internet, des chiffres de 200, 300 et même 676 Go circulent depuis plusieurs mois. De quoi inquiéter les propriétaires de consoles déjà remplies de jeux. Pourtant, malgré l’ouverture des précommandes et la proximité du lancement, Rockstar Games n’a toujours pas communiqué la taille officielle de Grand Theft Auto VI. Une date permet désormais de savoir quand cette incertitude devrait enfin disparaître.

GTA 6 pourrait-il vraiment occuper 676 Go sur votre console ?

C’est l’un des chiffres les plus spectaculaires apparus autour du prochain jeu de Rockstar. Une prétendue capture du Xbox Store, largement relayée sur les réseaux sociaux, annonçait une installation de 676,7 Go.

La taille affichée a rapidement suscité des réactions. Pour les propriétaires d’une Xbox Series S de 512 Go, installer un jeu aussi volumineux serait tout simplement impossible sur le stockage interne.

Le problème, c’est que cette capture ne constitue pas une preuve fiable.

Le chiffre de 676,7 Go provient d’un visuel modifié qui a circulé comme une plaisanterie. Il ne correspond à aucune information officielle publiée par Rockstar, Sony ou Microsoft.

D’autres estimations, situées autour de 200 ou 300 Go, sont également reprises régulièrement. Elles peuvent sembler plus plausibles, mais elles ne reposent pas davantage sur une annonce concernant la version finale du jeu.

À ce jour, aucune taille d’installation officielle de GTA 6 n’a été confirmée sur PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ou Xbox Series S.

Pourquoi les joueurs s’attendent à un jeu particulièrement volumineux

Les inquiétudes ne sortent pas de nulle part. Grand Theft Auto VI représente l’un des projets les plus ambitieux jamais réalisés par Rockstar Games.

Son monde ouvert s’étend sur l’État fictif de Leonida, avec Vice City et ses environs. Les présentations officielles ont montré une densité importante de personnages, de véhicules, de bâtiments et d’environnements.

Rockstar a également dévoilé des systèmes de simulation plus avancés, notamment concernant la météo et la faune.

Nous avions détaillé ces nouveautés dans notre article consacré aux ouragans et aux 170 espèces animales de GTA 6.

Un tel niveau de détail implique nécessairement de nombreuses ressources : textures, modèles 3D, animations, fichiers audio, dialogues et données liées à l’environnement.

Mais cela ne permet pas de calculer directement la taille finale de l’installation.

Les techniques de compression, la gestion des ressources partagées et les optimisations propres aux consoles peuvent considérablement modifier l’espace nécessaire.

Un monde ouvert deux fois plus vaste ne signifie donc pas automatiquement un jeu deux fois plus lourd.

Combien de Go faut-il prévoir ? Trois scénarios pour votre PS5 ou Xbox

En attendant la confirmation de Rockstar, il est possible d’évaluer les conséquences de plusieurs tailles hypothétiques.

Ces chiffres servent uniquement à préparer son stockage. Il ne s’agit ni de fuites vérifiées ni de prévisions officielles.

Taille hypothétique Conséquence pour votre console 150 Go Un téléchargement conséquent, comparable à celui de certains gros jeux actuels. 200 Go Un espace important à libérer, surtout si plusieurs jeux multijoueurs sont déjà installés. 250 Go Près d’un quart d’un SSD de 1 To en capacité nominale, avec des contraintes encore plus fortes sur les consoles de 512 Go.

Le tableau illustre un point important : même sans atteindre les chiffres extravagants diffusés sur les réseaux sociaux, GTA 6 pourrait imposer un sérieux ménage dans les bibliothèques de certains joueurs.

Les fichiers temporaires et les futures mises à jour peuvent également nécessiter de conserver une marge d’espace libre.

Les propriétaires de Xbox Series S pourraient être les plus concernés

La question du stockage est particulièrement importante sur la Xbox Series S équipée d’un SSD de 512 Go.

Une partie de cette capacité est réservée au système d’exploitation et aux fonctionnalités de la console. L’espace réellement disponible pour installer des jeux est donc inférieur à 512 Go.

Sur ce modèle, la capacité utilisable se situe autour de 364 Go avant installation des jeux et applications.

Si GTA 6 occupait hypothétiquement 200 Go, il ne resterait qu’environ 164 Go de cet espace pour les autres contenus.

Avec une installation de 250 Go, cette marge tomberait à environ 114 Go.

La Xbox Series X et ses capacités de stockage supérieures offrent davantage de confort, mais elles ne sont pas totalement à l’abri du problème.

Les joueurs qui hésitent entre les deux consoles peuvent retrouver notre comparatif Xbox Series X ou Series S pour GTA 6, qui détaille également les différences de puissance et d’affichage.

Sur PS5, faut-il acheter un SSD supplémentaire avant la sortie ?

Pas nécessairement.

La PS5 permet d’installer un SSD M.2 compatible pour augmenter sa capacité de stockage. C’est une solution pratique lorsque plusieurs jeux volumineux occupent déjà la mémoire interne.

Mais acheter immédiatement un nouveau SSD uniquement pour GTA 6 serait prématuré, puisque la taille du jeu reste inconnue.

Commencez par consulter l’espace disponible dans les paramètres de votre console, puis identifiez les jeux auxquels vous ne jouez plus.

Sur PS5, vous pouvez ouvrir Paramètres > Stockage pour examiner la répartition entre les jeux, les applications et les autres données.

Supprimer un jeu installé ne signifie pas nécessairement perdre sa sauvegarde. Les données sauvegardées sont gérées séparément, même s’il reste préférable de vérifier leur présence avant toute opération importante.

Un stockage USB externe peut également servir à conserver des jeux PS5 sans devoir les télécharger de nouveau, mais les jeux PS5 doivent être transférés vers le stockage interne ou un SSD M.2 compatible pour être lancés.

Nous avons déjà consacré un guide aux SSD compatibles à envisager avant l’arrivée de GTA 6.

Le 12 novembre, Rockstar devrait enfin mettre fin aux spéculations

Une date officielle permet désormais de préparer son installation : le 12 novembre 2026.

Rockstar a confirmé que les joueurs ayant précommandé GTA 6 en version numérique pourront commencer à précharger le jeu à partir de cette date, soit une semaine avant le lancement.

Le préchargement doit débuter à minuit, heure locale, selon les modalités annoncées par l’éditeur.

À ce moment-là, les consoles afficheront la quantité réelle de données à télécharger pour la version proposée au lancement.

Cela permettra enfin de remplacer les estimations par une information concrète, même si d’éventuelles mises à jour ultérieures pourront modifier la taille occupée.

Cette date figure dans l’annonce officielle des précommandes publiée par Rockstar Games.

GTA 6 sortira le 19 novembre, y compris en version physique sans disque

Grand Theft Auto VI reste officiellement attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Rockstar précise également un détail important concernant la distribution physique : les boîtes commercialisées contiendront un code de téléchargement plutôt qu’un disque de jeu.

Les joueurs qui achèteront cette édition devront donc télécharger les fichiers nécessaires, comme ceux qui auront précommandé la version numérique.

Une bonne connexion Internet pourra réduire le temps d’attente, mais elle ne changera évidemment pas la capacité de stockage nécessaire sur la console.

La version PC n’a, pour sa part, toujours pas de date de sortie officielle.

Ce qu’il faut vérifier avant de faire de la place

À un peu plus d’un mois du lancement, les propriétaires de PS5 et de Xbox peuvent déjà préparer leur console sans attendre une éventuelle fuite.

Consultez l’espace réellement disponible plutôt que la capacité totale annoncée sur la boîte de votre console.

plutôt que la capacité totale annoncée sur la boîte de votre console. Repérez les jeux les plus volumineux que vous n’utilisez plus.

que vous n’utilisez plus. Vérifiez vos sauvegardes avant de supprimer des données.

avant de supprimer des données. Évitez les captures non vérifiées annonçant une taille précise de GTA 6.

annonçant une taille précise de GTA 6. Surveillez le 12 novembre, date officielle du début du préchargement.

Il n’est donc pas nécessaire de libérer immédiatement 300 ou 600 Go. Aucun élément officiel ne justifie de telles précautions.

En revanche, les joueurs disposant d’une Xbox Series S de 512 Go ou d’une PS5 déjà remplie ont tout intérêt à anticiper légèrement, plutôt que de découvrir un manque d’espace au moment du téléchargement.

Rockstar devrait apporter une réponse définitive à cette question lors de l’ouverture du préchargement. D’ici là, les prétendus chiffres exacts concernant la taille de GTA 6 restent à considérer avec beaucoup de prudence.