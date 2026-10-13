Windows 10 : votre ancien PC peut rester protégé gratuitement jusqu’en 2027, mais il y a une condition

Garder un ordinateur sous Windows 10 ne signifie plus nécessairement devoir payer chaque année pour recevoir des correctifs de sécurité. Microsoft a prolongé son programme de mises à jour étendues pour les particuliers jusqu’au 12 octobre 2027. En France, il est même possible d’en profiter gratuitement. Mais selon la manière dont vous utilisez votre compte Windows, la facture peut être différente. Voici comment conserver votre PC plus longtemps sans engager de dépenses inutiles.

Windows 10 : Microsoft accorde finalement une année supplémentaire

Le support classique de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025. Depuis cette date, le système ne bénéficie plus des mises à jour habituelles, de nouvelles fonctionnalités ni de l’assistance technique standard.

Microsoft avait initialement prévu d’arrêter son programme de mises à jour de sécurité étendues pour les particuliers le 13 octobre 2026. Mais le constructeur a revu son calendrier.

Dans une communication officielle actualisée le 25 juin 2026, Microsoft confirme une prolongation de douze mois, portant désormais l’échéance au 12 octobre 2027.

Cette décision concerne notamment les utilisateurs particuliers de l’Espace économique européen, dont la France.

Les personnes déjà inscrites au programme ESU bénéficient automatiquement de cette prolongation. Elles n’ont donc pas besoin de renouveler leur inscription ni de payer pour obtenir cette année supplémentaire.

Pourquoi certains utilisateurs ne paieront rien et d’autres environ 30 dollars

La distinction repose principalement sur le type de compte utilisé pour ouvrir une session Windows.

Microsoft propose deux possibilités aux particuliers français.

Option Coût annoncé Condition principale Inscription gratuite 0 € Rester connecté à Windows avec son compte Microsoft Inscription payante 30 dollars ou équivalent local, plus taxes Pouvoir continuer à utiliser un compte local

Dans les deux cas, les mises à jour de sécurité peuvent être reçues jusqu’au 12 octobre 2027 sur les appareils éligibles.

L’option gratuite ne nécessite pas d’abonnement Microsoft 365 et ne suppose pas l’achat d’un nouvel ordinateur.

En revanche, elle impose de continuer à utiliser le compte Microsoft associé à l’inscription.

Les utilisateurs qui souhaitent préserver leur fonctionnement habituel avec un compte Windows local peuvent choisir l’achat unique. Une connexion initiale à un compte Microsoft reste nécessaire pour effectuer cette inscription.

Une condition importante : ne pas abandonner son compte Microsoft pendant 60 jours

L’option gratuite comporte une règle souvent méconnue.

Selon Microsoft, si l’utilisateur cesse de se connecter à son ordinateur avec le compte Microsoft utilisé pour l’inscription, les mises à jour ESU peuvent être interrompues après une période pouvant aller jusqu’à 60 jours.

Il faut alors se reconnecter avec le même compte et reprendre la procédure d’inscription pour rétablir la couverture.

Cela ne signifie pas que l’ordinateur devient inutilisable après deux mois. Windows 10 continue de fonctionner, mais la distribution des correctifs de sécurité étendus peut être suspendue.

Ce détail mérite une attention particulière pour les ordinateurs familiaux, les machines secondaires et les appareils utilisés de manière occasionnelle.

La procédure s’effectue directement depuis Windows Update. Aucun téléchargement provenant d’un site tiers n’est nécessaire.

Ouvrez les Paramètres de Windows 10. Accédez à Mise à jour et sécurité. Sélectionnez Windows Update. Installez les mises à jour disponibles, puis redémarrez si nécessaire. Recherchez l’option d’inscription au programme de mises à jour de sécurité étendues. Cliquez sur S’inscrire maintenant et suivez les instructions.

Pour être éligible, le PC doit notamment fonctionner sous Windows 10 version 22H2, appartenir à une édition prise en charge et disposer des mises à jour nécessaires.

Microsoft indique également que le package de préparation des licences KB5126256 est requis.

L’inscription doit être réalisée avec un compte disposant des droits d’administrateur. La licence est ensuite associée au compte Microsoft utilisé pendant cette opération.

Si l’option n’apparaît pas, vérifiez d’abord la version du système, les mises à jour en attente et les conditions d’éligibilité décrites dans la documentation officielle de Windows 10 ESU.

Une seule licence peut couvrir jusqu’à 10 ordinateurs

Autre avantage pour les foyers possédant plusieurs machines : Microsoft permet d’utiliser une même inscription ESU grand public sur un maximum de dix appareils éligibles.

Il n’est donc pas nécessaire de créer dix comptes distincts pour couvrir dix ordinateurs personnels.

Chaque appareil supplémentaire doit néanmoins être inscrit, répondre aux conditions du programme et être associé au compte Microsoft concerné.

Les règles sont différentes pour les machines professionnelles intégrées à une infrastructure d’entreprise.

En particulier, les ordinateurs administrés par certaines solutions de gestion centralisée ne peuvent pas bénéficier du programme grand public et doivent passer par des dispositifs de licences adaptés.

Pour les entreprises, conserver Windows 10 peut réellement coûter cher

La situation est moins avantageuse pour les professionnels.

Microsoft affiche un tarif de référence de 61 dollars par appareil pour la première année du programme ESU commercial, avec des renouvellements possibles jusqu’à trois ans et une hausse des tarifs au fil du temps.

Pour une entreprise possédant vingt ordinateurs, le coût théorique de la première année atteint ainsi 1 220 dollars, avant les éventuelles particularités contractuelles et fiscales.

Ce montant doit être distingué de celui proposé aux particuliers français.

Il explique néanmoins pourquoi certaines organisations cherchent à accélérer leur migration vers Windows 11 : conserver un parc ancien peut finir par représenter un budget significatif, en plus des frais de maintenance du matériel.

Ces mises à jour ne transformeront pas Windows 10 en Windows 11

Il faut comprendre les limites du programme ESU avant de s’inscrire.

Les correctifs distribués visent les vulnérabilités jugées critiques ou importantes. Ils ne comprennent pas de nouvelles fonctions majeures, de refonte de l’interface ou d’assistance technique complète.

Microsoft ne promet pas non plus que tous les logiciels continueront indéfiniment à fonctionner sur Windows 10.

Les éditeurs d’applications peuvent adopter leurs propres calendriers de prise en charge.

Une machine protégée par ESU ne dispose donc pas du même niveau de support qu’un ordinateur fonctionnant sur une version actuelle de Windows 11.

Cette prolongation intervient alors que Microsoft prépare un autre changement technique concernant ses infrastructures de mises à jour.

Plusieurs certificats utilisés pour établir des connexions de confiance avec Windows Update arriveront à expiration en mai et juin 2027.

Les appareils correctement maintenus doivent recevoir les certificats de remplacement à travers les mises à jour prévues.

Nous avons déjà détaillé les conséquences de cette transition dans notre article consacré aux PC Windows 10 et Windows 11 susceptibles de perdre l’accès à Windows Update en 2027.

Les utilisateurs inscrits au programme ESU ont donc intérêt à maintenir leur ordinateur à jour plutôt que de désactiver durablement Windows Update.

Faut-il garder son ancien PC ou passer à Windows 11 ?

La réponse dépend principalement de l’état de l’ordinateur et de son usage.

Si votre PC fonctionne correctement, dispose d’un SSD et répond à vos besoins quotidiens, cette année supplémentaire peut être utile pour différer son remplacement.

Il peut également être intéressant de vérifier sa compatibilité avec Windows 11 à l’aide de l’application Contrôle d’intégrité du PC proposée par Microsoft.

Si la mise à niveau est officiellement prise en charge, elle constitue généralement une solution plus durable que l’utilisation continue d’un système en fin de vie.

À l’inverse, un ordinateur ancien dont le processeur n’est pas compatible avec Windows 11 peut rester pertinent pour certaines tâches, à condition de conserver les correctifs de sécurité et de vérifier la compatibilité des logiciels utilisés.

Le programme ESU apporte surtout du temps supplémentaire pour organiser une transition. En France, les particuliers éligibles peuvent bénéficier de cette protection jusqu’au 12 octobre 2027 sans frais supplémentaires s’ils acceptent de rester connectés avec leur compte Microsoft.