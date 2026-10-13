LEGO Star Wars : un fan corrige le principal défaut de l’AT-AT en pain d’épice, mais sa solution a un prix

Le célèbre AT-AT de Star Wars transformé en maison en pain d’épice avait tout pour séduire les collectionneurs LEGO. Lancé en octobre 2025, ce modèle de Noël avait néanmoins un petit défaut aux yeux de certains passionnés : ses dimensions plutôt modestes. Un créateur indépendant vient de trouver une solution étonnante en fusionnant deux exemplaires du même set pour construire un AT-AT beaucoup plus imposant. Le résultat conserve son apparence festive, mais demande quelques ajustements techniques et un budget nettement supérieur à celui du modèle original.

Un AT-AT en pain d’épice qui cache une véritable maison de Noël

La référence 40806, commercialisée sous le nom d’AT-AT Walker façon pain d’épices, est l’un des modèles les plus insolites de la gamme LEGO Star Wars.

Au lieu de reproduire fidèlement le marcheur blindé aperçu dans L’Empire contre-attaque, LEGO a imaginé une version inspirée des maisons traditionnelles de Noël.

Sa structure marron évoque le pain d’épice, tandis que les décorations blanches rappellent le glaçage. Les canons habituels laissent place à des éléments festifs, avec notamment des sucres d’orge et des décorations colorées.

L’intérieur réserve également une surprise. Les panneaux latéraux peuvent s’ouvrir pour dévoiler une petite pièce aménagée avec une cheminée, un fauteuil, une table, des cadeaux et plusieurs accessoires.

La figurine de Dark Vador est elle aussi revisitée pour l’occasion. Le célèbre seigneur Sith apparaît dans une version pain d’épice, avec son sabre laser et un sucre d’orge.

Le résultat possède une identité très différente des habituelles constructions militaires de la licence.

Le problème : un modèle beaucoup plus petit que les autres AT-AT

Avec ses 697 pièces, le set 40806 mesure officiellement 19 cm de haut, 23 cm de long et 10 cm de large.

Ces dimensions permettent de l’exposer facilement sur une étagère ou un meuble, mais certains collectionneurs auraient aimé une construction plus imposante.

Le contraste est particulièrement visible lorsqu’on place ce modèle à côté des grands AT-AT LEGO Star Wars, dont certains utilisent plusieurs milliers de briques.

Il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication ni d’un problème de solidité identifié par LEGO. C’est plutôt une limite liée au format et au positionnement commercial du produit.

Le modèle officiel est vendu 59,99 € en France, un prix relativement accessible pour une construction Star Wars de cette taille.

Un créateur connu sous le pseudonyme Re-Bricked a pourtant décidé de pousser le concept beaucoup plus loin.

Deux boîtes LEGO et 92 pièces supplémentaires : la solution imaginée par un fan

Le projet, présenté sur la plateforme Rebrickable et repéré le 11 octobre 2026 par Brick Fanatics, repose sur une idée simple : assembler deux exemplaires de l’AT-AT en pain d’épice pour obtenir un seul marcheur de dimensions nettement supérieures.

Mais il ne suffit pas de réunir les briques des deux boîtes au hasard.

Le créateur a repensé la structure afin de produire une version à une échelle plus proche de celle des AT-AT conçus pour accueillir plusieurs figurines.

Son objectif était notamment de retrouver les proportions d’un modèle comme le LEGO Star Wars AT-AT 75288, plutôt que de simplement agrandir légèrement la décoration de Noël.

La nouvelle construction conserve l’apparence du modèle original, avec ses parois façon biscuit, son glaçage blanc et son intérieur festif.

En revanche, l’augmentation des dimensions pose un problème mécanique : les pattes doivent supporter une structure beaucoup plus lourde.

Pour éviter qu’elles deviennent trop fragiles, le concepteur a ajouté 92 pièces supplémentaires destinées à renforcer l’ensemble.

Ces renforts sont essentiels au projet. Ils permettent de mieux répartir les contraintes mécaniques et de préserver la stabilité du marcheur une fois assemblé.

Le prix de cette version géante dépasse les 120 €

La modification est ingénieuse, mais elle n’est pas particulièrement économique.

Sur la boutique officielle française, chaque boîte du LEGO Star Wars 40806 est affichée à 59,99 €.

Il faut donc acheter deux exemplaires pour réunir l’essentiel des éléments nécessaires.

Éléments nécessaires Budget indicatif Deux sets LEGO 40806 119,98 € Instructions alternatives 6,99 £ 92 pièces de renfort supplémentaires Variable

Le budget final dépasse donc 120 €, sans compter le prix des instructions et des pièces complémentaires.

Le montant exact dépendra du vendeur choisi pour les briques manquantes et des éventuels frais de livraison.

Le constructeur amateur ne propose pas une nouvelle boîte LEGO officielle. Il commercialise des instructions permettant de réaliser sa création à partir de pièces existantes.

Cette distinction est importante : LEGO n’a pas annoncé de version géante officielle de l’AT-AT en pain d’épice.

Une construction alternative qui respecte l’esprit du modèle original

L’intérêt du projet ne réside pas uniquement dans sa taille.

Le concepteur a choisi de conserver les principaux éléments qui rendent le set 40806 reconnaissable.

Les couleurs restent fidèles à l’original, tandis que les décorations de Noël continuent d’habiller les panneaux extérieurs.

L’intérieur aménagé a également été préservé. Le marcheur peut donc toujours être présenté comme une étonnante maison de Noël mécanique, plutôt que comme une simple reproduction militaire agrandie.

Cette approche correspond à une pratique bien connue des collectionneurs : les MOC, pour My Own Creation.

Ces constructions personnalisées permettent de transformer un modèle officiel, de modifier son apparence ou de concevoir des structures entièrement nouvelles à partir de briques LEGO.

La plateforme Rebrickable facilite notamment ce type de projets en permettant aux créateurs de partager leurs instructions et leurs inventaires de pièces.

Le LEGO AT-AT en pain d’épice vaut-il encore le coup sans modification ?

Pour la plupart des collectionneurs, le modèle original conserve plusieurs arguments intéressants.

Son format compact permet de l’exposer facilement. Ses panneaux ouvrants, son intérieur détaillé et sa figurine exclusive de Dark Vador constituent également des éléments distinctifs.

Le fabricant recommande ce set aux enfants à partir de 10 ans, mais son esthétique particulière peut aussi séduire les collectionneurs adultes.

La version agrandie s’adresse davantage aux passionnés qui possèdent déjà un exemplaire, disposent d’un espace d’exposition suffisant et souhaitent investir dans une construction personnalisée.

Elle demande également davantage de temps, notamment pour réunir les pièces supplémentaires et suivre les nouvelles instructions.

Pour ceux qui souhaitent simplement ajouter une touche Star Wars à leurs décorations de Noël, le set officiel à 59,99 € reste la solution la plus simple.

Les deux approches ne répondent donc pas au même besoin : l’une privilégie une construction accessible et décorative, tandis que l’autre transforme le modèle en véritable pièce maîtresse d’une collection.

Où retrouver la construction géante de cet AT-AT Star Wars ?

Le projet est présenté par le créateur Re-Bricked sur Rebrickable, où les passionnés peuvent retrouver des constructions alternatives et rechercher les instructions correspondant aux références LEGO qu’ils possèdent.

Pour éviter toute confusion avec le modèle officiel, recherchez la référence 40806 Gingerbread AT-AT Walker et les créations alternatives associées.

Le set original est quant à lui toujours référencé sur la boutique française LEGO.

Cette réalisation illustre surtout la créativité de la communauté Star Wars : un modèle initialement pensé comme une décoration festive peut devenir une construction beaucoup plus ambitieuse, sans perdre les détails qui faisaient son charme.