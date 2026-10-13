Google Traduction : fini les « euh » et les phrases maladroites, Gemini prépare une nouveauté très pratique

Traduire une conversation à l’oral avec son smartphone n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît. Entre les hésitations, les répétitions et les phrases interrompues, Google Traduction peut parfois produire un résultat maladroit. Google travaille justement sur une nouvelle fonction capable de nettoyer automatiquement ce que vous dites avant de le traduire dans une autre langue. Baptisée Smart assist, cette technologie pourrait supprimer les « euh », les mots inutiles et certaines reformulations spontanées. Une amélioration discrète, mais particulièrement intéressante pour les conversations à l’étranger.

Google Traduction veut corriger vos phrases avant de les traduire

La nouveauté a été découverte dans les fichiers de la version 10.39.34.995726622.4 de Google Traduction pour Android.

Les spécialistes d’Android Authority ont identifié une fonctionnalité expérimentale baptisée Smart assist, destinée à améliorer la transcription des conversations orales.

Son fonctionnement repose sur une idée simple : lorsqu’une personne parle naturellement, elle utilise souvent des mots de remplissage, répète certains termes ou recommence une phrase en cours de route.

Ces petites imperfections passent généralement inaperçues lors d’une discussion entre deux personnes parlant la même langue. Elles deviennent toutefois plus gênantes lorsqu’un logiciel doit les retranscrire avant de les traduire.

Smart assist chercherait donc à produire une transcription plus propre avant de générer la traduction.

La fonctionnalité ne se contenterait pas de reconnaître les mots prononcés. Elle tenterait également de distinguer les hésitations du contenu réellement utile à la conversation.

Il ne s’agit pas encore d’une fonction officiellement disponible. Android Authority précise que Smart assist a été découvert grâce à l’analyse du code de l’application et que les utilisateurs ne peuvent pas encore l’activer normalement.

Un exemple concret pour comprendre ce que Gemini pourrait changer

Imaginez que vous soyez dans un hôtel à Londres et que vous souhaitiez demander un changement de chambre.

Vous ouvrez Google Traduction, activez le microphone et prononcez une phrase comme :

« Bonjour, euh… en fait, je voulais savoir si… enfin, si vous aviez une autre chambre parce que celle-ci est un peu… enfin, trop bruyante. »

Un système de reconnaissance vocale classique peut conserver une partie de ces hésitations dans la transcription.

Avec le fonctionnement envisagé pour Smart assist, le résultat pourrait être simplifié de cette manière :

« Bonjour, je voudrais savoir si vous avez une autre chambre, car celle-ci est trop bruyante. »

La traduction en anglais serait alors générée à partir d’une formulation plus claire.

Cet exemple illustre le principe attendu, mais ne constitue pas une démonstration officielle de Google. Les détails exacts du traitement restent à confirmer.

L’avantage potentiel est facile à comprendre : une personne n’aurait plus besoin de réfléchir longuement à la formulation parfaite avant de parler dans son smartphone.

Google prépare deux façons de traduire vos conversations

Les éléments découverts dans l’application suggèrent également un changement intéressant dans les paramètres de traduction.

Les utilisateurs pourraient avoir le choix entre deux approches.

Une traduction littérale : elle chercherait à conserver le plus fidèlement possible les mots prononcés.

elle chercherait à conserver le plus fidèlement possible les mots prononcés. Smart assist : cette option chercherait à éliminer les hésitations et à rendre la transcription plus naturelle avant traduction.

Cette distinction serait importante, car tous les utilisateurs n’attendent pas le même résultat.

Dans une conversation informelle, une formulation légèrement simplifiée peut rendre les échanges plus fluides.

En revanche, lorsqu’il faut traduire précisément des déclarations, des consignes techniques ou des informations administratives, certains utilisateurs préféreront conserver les paroles aussi fidèlement que possible.

Google semble donc vouloir laisser une certaine liberté plutôt que d’imposer systématiquement une reformulation par intelligence artificielle.

Une technologie inspirée de Rambler, déjà développée pour Gboard

Smart assist ne sort pas de nulle part.

Google a déjà travaillé sur une technologie comparable pour son clavier Gboard, sous le nom de Rambler.

Cette fonction repose sur les capacités d’intelligence artificielle de Gemini afin d’améliorer les textes produits à partir d’une dictée vocale.

Au lieu de conserver automatiquement toutes les hésitations, Rambler peut reconnaître les répétitions et certains changements de formulation.

L’objectif est de transformer une dictée orale spontanée en texte plus lisible.

Google Traduction semble désormais se préparer à exploiter une approche voisine, mais dans un contexte différent : celui de la traduction entre deux langues.

La distinction est importante. Dans Gboard, l’utilisateur cherche principalement à écrire un message. Dans Google Traduction, il souhaite transmettre ses propos à une personne qui ne parle pas nécessairement la même langue.

La fidélité au sens devient alors essentielle.

Google a déjà commencé à intégrer Gemini plus profondément dans son application. Menow avait notamment présenté les nouvelles fonctionnalités de Google Traduction liées à Gemini, dont les changements de l’interface des conversations.

La fonction pourrait être réservée au mode Conversation

D’après les premières découvertes, Smart assist serait principalement destiné au mode Conversation de Google Traduction.

Ce mode permet à deux personnes parlant des langues différentes d’échanger à l’aide d’un smartphone.

Chaque interlocuteur peut parler dans sa propre langue, puis consulter ou écouter la traduction produite par l’application.

Le dispositif est utile dans de nombreuses situations :

Demander un renseignement pendant un voyage.

Échanger avec un commerçant à l’étranger.

Discuter avec une personne qui ne maîtrise pas votre langue.

Communiquer rapidement dans un contexte professionnel multilingue.

Avec Smart assist, ces conversations pourraient devenir plus naturelles lorsque les utilisateurs hésitent ou ne trouvent pas immédiatement les bons mots.

En revanche, les fichiers analysés ne permettent pas de confirmer une intégration similaire dans tous les autres modes de Google Traduction.

La traduction classique de texte, la traduction par caméra et les fonctions d’apprentissage des langues pourraient donc continuer à fonctionner différemment.

Supprimer les hésitations peut aussi modifier le sens d’une phrase

Malgré son intérêt, cette technologie soulève une difficulté importante.

Dans une conversation, tous les mots apparemment inutiles ne le sont pas forcément.

Une hésitation peut parfois exprimer un doute, une réserve ou une incertitude.

Une personne qui explique « Je crois que ce médicament… enfin, je ne suis pas certain… » ne transmet pas exactement la même information qu’une phrase simplifiée supprimant toutes les marques d’hésitation.

De la même manière, dans un entretien professionnel ou une discussion sensible, reformuler trop fortement une déclaration pourrait en modifier la portée.

Smart assist devra donc réussir à supprimer les imperfections de langage sans changer l’intention réelle de la personne.

C’est probablement l’un des défis les plus importants de ce type de traduction assistée par IA.

Google n’a pas encore détaillé les mécanismes de contrôle prévus pour éviter de telles erreurs.

Quand Smart assist arrivera-t-il en France ?

Pour le moment, aucune date de lancement n’a été annoncée.

Google n’a pas officiellement présenté cette nouveauté et n’a communiqué ni liste de langues compatibles ni calendrier de déploiement.

Il n’est donc pas possible d’affirmer que Smart assist sera disponible prochainement sur tous les smartphones Samsung, Xiaomi, Honor ou Google Pixel.

La fonctionnalité pourrait également évoluer avant son lancement, changer de nom ou ne jamais être proposée dans la version publique de l’application.

Cette prudence est particulièrement importante lorsque les informations proviennent d’une analyse du code d’une application : la présence de fichiers ou d’options expérimentales ne garantit pas leur commercialisation.

En attendant, les utilisateurs peuvent déjà profiter des fonctions classiques de traduction vocale. Google explique dans son aide officielle comment sélectionner les langues, utiliser le microphone et configurer la lecture des traductions.

Google Traduction évolue progressivement vers un véritable assistant linguistique

Depuis plusieurs années, Google cherche à dépasser la traduction strictement littérale.

L’intégration de Gemini permet notamment de mieux prendre en compte le contexte, les expressions idiomatiques et certaines nuances de langage.

En février 2026, l’entreprise avait déjà annoncé de nouvelles possibilités destinées à proposer plusieurs formulations selon la situation, avec des explications sur les différences entre les traductions.

Smart assist prolongerait cette évolution en intervenant encore plus tôt dans le processus : avant même que le texte ne soit traduit.

Si Google parvient à préserver le sens des propos tout en éliminant les hésitations inutiles, cette fonction pourrait rendre les échanges oraux beaucoup plus confortables.

La principale information à retenir reste néanmoins son statut : Smart assist est actuellement une fonctionnalité expérimentale découverte dans Google Traduction, et non une nouveauté déjà disponible pour tous les utilisateurs Android.