iPhone 18 Pro : pourquoi fermer l’ouverture peut améliorer certaines photos de nuit

Pour réussir une photo de nuit, ouvrir l’objectif au maximum n’est pas toujours le meilleur choix. Dans un essai publié le 16 octobre, Ben Lovejoy montre qu’à f/4, l’iPhone 18 Pro peut donner une eau plus lisse et des lumières plus étoilées, au prix d’une capture plus longue. Pour un paysage immobile, ce compromis peut être intéressant. Pour un sujet qui bouge, la priorité sera différente.

Ouvrir davantage aide à raccourcir la capture

Dans son comparatif réalisé autour de Tower Bridge, le journaliste de 9to5Mac rapproche plusieurs réglages d’ouverture. Sur l’exemple présenté, le passage de f/1,8 à f/1,48 fait diminuer la durée de capture de 2,1 à 1,7 seconde. L’écart existe, mais il reste modeste dans cette scène précise.

Le principe est simple : à réglages comparables, une ouverture plus grande laisse passer davantage de lumière. Le nombre qui l’indique devient plus petit. C’est pour cela que f/1,48 correspond à une ouverture plus grande que f/1,8, malgré une valeur numérique inférieure.

Une capture plus courte peut limiter le temps pendant lequel il faut garder le téléphone stable. Elle ne promet pas de figer un passant ou un véhicule : une durée annoncée en secondes reste longue pour un sujet qui se déplace. Le traitement du mode Nuit et les mouvements présents dans l’image comptent aussi.

À f/4, l’eau et les lampes changent de rendu

Dans le même essai, le réglage à f/4 porte la capture à environ quatre secondes. Le téléphone reçoit moins de lumière à chaque instant et doit prolonger le travail pour cette scène. L’eau apparaît alors plus lisse, tandis que les sources lumineuses prennent des formes en étoile plus marquées dans les images présentées.

Fermer l’ouverture peut donc servir un choix esthétique, même de nuit. Pour un pont, une façade ou un paysage immobile, une capture plus longue peut être souhaitable. Pour un enfant qui bouge, ce même allongement n’apporte pas le bénéfice recherché.

Les observations et les photographies de ce comparatif appartiennent à Ben Lovejoy. Menow n’a pas reproduit cet essai. Les valeurs de 1,7 et quatre secondes décrivent ses conditions de prise de vue ; elles ne constituent pas des durées garanties pour toutes les rues, tous les éclairages ou tous les utilisateurs.

Le téléphone doit rester stable pendant toute la prise

Avant de chercher un effet particulier, il faut stabiliser l’appareil. Dans son guide du mode Nuit, Apple recommande de tenir l’iPhone immobile jusqu’à la fin de la capture et indique qu’un support stable ou un trépied peut aider. L’icône du mode Nuit devient jaune lorsque celui-ci est actif.

La durée affichée donne un repère concret : attendez la fin du compte à rebours avant de bouger. Appuyer sur le déclencheur ne signifie pas que la prise est déjà terminée. Poser l’appareil sur un support sûr évite aussi de devoir conserver exactement la même position pendant plusieurs secondes.

Pour explorer les réglages d’ouverture, Menow a déjà détaillé les commandes proposées par Halide sur l’iPhone 18 Pro. Apple permet d’ajuster le temps de capture du mode Nuit dans les conditions prévues par l’appareil. Il ne faut pas confondre cette commande avec l’ouverture physique : l’une organise la durée de prise de vue, l’autre la quantité de lumière qui traverse l’objectif. Pour comparer vos photos, gardez donc un œil sur les deux : le réglage d’ouverture choisi et la durée effectivement annoncée à l’écran.

Un paysage et un sujet en mouvement demandent des choix différents

Pour un sujet vivant, l’objectif est généralement de réduire le mouvement pendant la capture. Pour un paysage avec de l’eau, on peut au contraire chercher à fondre les petites vagues. Pour des lampadaires, les étoiles visibles autour des points lumineux peuvent devenir un élément de composition.

Vous pouvez comparer deux prises depuis le même point, avec le téléphone stabilisé, puis regarder les détails qui comptent : contours du bâtiment, texture de l’eau, forme des lumières et traces laissées par les passants. Un affichage miniature ne permet pas toujours de départager les résultats.

Enfin, un flou d’arrière-plan calculé en mode Portrait ne remplace pas ce choix d’ouverture et de durée. L’intérêt de l’ouverture variable se comprend ici dans une scène réelle : parfois, une photo de nuit plus réussie passe par moins de lumière à chaque instant et davantage de temps pour la recueillir.