Google Téléphone : l’onglet Contacts revient chez davantage de bêta-testeurs

L’onglet Contacts revient dans la barre de Google Téléphone en bêta 243. Le déploiement progresse, tandis que la version stable attend encore.

Les contacts retrouvent une place directement sous le pouce dans Google Téléphone. Leur onglet revient dans la barre inférieure de l’application, avec une ouverture plus large observée le 19 octobre dans la bêta 243. Les utilisateurs de la version stable devront encore patienter pour retrouver cette disposition.

Le retour avait été repéré dès le 1er octobre dans des versions de test antérieures. La nouveauté de cette semaine porte sur son ouverture plus large dans la bêta, selon les observations de 9to5Google. Ce n’est donc ni une découverte soudaine de l’onglet ni une nouvelle application Contacts à installer.

Un raccourci direct entre l’accueil et le clavier

Le nouvel onglet se place entre l’accueil et le clavier de numérotation. Il redonne un accès permanent au carnet d’adresses depuis l’écran principal de Téléphone. Le raccourci équivalent du menu latéral disparaît, tandis que les autres accès aux contacts restent présents.

Ce choix revient sur une modification introduite avec la refonte d’août 2025. Google avait alors allégé la barre du bas et déplacé les contacts dans le menu de navigation. Pour quelqu’un qui ouvre Téléphone afin d’appeler une personne enregistrée, ce détour avait surtout éloigné une fonction très courante.

Le bénéfice se situe dans ce trajet : ouvrir l’application, choisir Contacts, puis sélectionner la personne à appeler. Il s’agit d’un changement de navigation, pas d’une opération sur les numéros sauvegardés ou leur synchronisation.

L’activation intervient aussi côté serveur. Deux appareils inscrits au même canal de test peuvent donc ne pas afficher immédiatement la même disposition. La mise à jour de l’application et l’ouverture d’un élément d’interface ne se produisent pas nécessairement au même moment.

Pour les testeurs qui ne voient pas l’onglet, le média indique qu’un arrêt forcé de l’application depuis sa fiche d’informations peut aider à faire apparaître l’interface. Cela ne transforme pas une version stable en bêta et ne garantit pas une activation absente du compte.

Google rappelle dans sa documentation que le programme bêta de Téléphone sert à essayer des fonctions expérimentales. Inutile de changer de canal uniquement pour récupérer ce raccourci : le vrai repère pour la majorité des utilisateurs sera son arrivée dans la version stable.