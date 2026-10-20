iOS 27.2 passe en RC : la dernière étape avant la mise à jour publique des iPhone

iOS 27.2 se rapproche de sa sortie publique. Apple a publié le 19 octobre la release candidate de la mise à jour, numérotée 24B115. Elle s’adresse encore aux participants aux tests : les utilisateurs du canal stable ne reçoivent pas tous iOS 27.2 avec cette publication. Les notes confirment par ailleurs que la nouvelle application Santé reste absente.

Une RC est une version candidate à la publication finale. Elle peut devenir la version distribuée au grand public si aucun problème ne nécessite une nouvelle compilation. Son arrivée rapproche l’échéance, sans fournir à elle seule une date ferme de lancement.

La nouvelle application Santé reste absente de cette RC

Le registre officiel des versions Apple permet de vérifier le numéro de cette compilation. Pour savoir ce qu’elle contient réellement, il faut aussi regarder les notes d’iOS 27.2, qui conservent une précision importante : l’application Santé remaniée n’est pas incluse dans cette version de test.

Apple précise que les données issues de l’essai précédent restent sur l’appareil et peuvent être consultées dans les réglages. Le retour de la nouvelle interface est annoncé pour une prochaine bêta, sans que cette mention permette de la dater. Menow avait déjà détaillé le retrait de l’application Santé lors de la bêta 4 : le passage en RC n’annule pas cette situation.

Apple documente une demande de suivi différente en France

Les notes de version documentent également une évolution d’App Tracking Transparency, le mécanisme par lequel une application demande l’autorisation de suivre l’utilisateur. Une demande élargie et la possibilité d’une nouvelle sollicitation annuelle sont prévues pour les utilisateurs européens. Apple cite la France parmi les pays où cette interface alternative est requise.

Ce point appartient au contenu documenté d’iOS 27.2 ; il ne faut pas le confondre avec une nouveauté découverte uniquement dans la RC. Il concerne la présentation et le traitement d’une autorisation, pas une activation générale du suivi.

Pour les testeurs, 24B115 est le repère à comparer à la version installée. Pour les autres, l’échéance utile reste la publication sur le canal public, sans inscription au programme de test.