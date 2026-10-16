Les testeurs qui retrouvent l’ancienne application Santé après iOS 27.2 bêta 4 n’ont pas simplement raté un réglage. La version diffusée le 13 octobre retire la refonte présente dans les essais précédents. Un message maintient son arrivée plus tard dans l’année, sans lui attribuer de version précise.

L’ancienne interface revient à la place de la refonte

Le changement est documenté par 9to5Mac, qui rapporte le retour de l’ancienne application et reproduit le message présenté dans la bêta. La section consacrée à la longévité cède notamment sa place à la précédente section de partage.

Le message reproduit indique que les données ajoutées pendant la bêta sont conservées sur l’appareil et restent consultables dans Réglages. Le retrait porte donc sur la présentation expérimentale, sans annonce d’effacement de cet historique.

Les premiers essais avaient pourtant intégré Santé

La refonte était apparue dans les premières versions développeurs d’iOS 27.2, puis dans des bêtas publiques. Son retrait illustre une limite habituelle du programme de test : la présence d’une fonction dans une compilation ne garantit pas qu’elle figurera dans la prochaine mise à jour stable.

Pour ceux qui utilisent la version stable d’iOS, cette marche arrière ne supprime pas une interface nouvelle déjà déployée sur tous les iPhone. Elle concerne le programme de test. Notre dossier iOS 27 permet de replacer ces essais dans le suivi général du système.

Le retour avec iOS 27.3 reste une hypothèse

Selon le relevé d’iSpazio, l’avis conservé dans la bêta évoque une arrivée avant la fin de l’année. Il n’attribue pas cette sortie à iOS 27.3. L’idée d’un retour dans une prochaine série de tests est une anticipation de la presse, pas une date annoncée par Apple.

Pour les testeurs, la continuité concerne donc d’abord les données conservées. Pour les utilisateurs de la version stable, la refonte de Santé reste une fonction à venir, dont le calendrier précis n’est pas établi par cette bêta.