L’iPhone Duo trouve déjà sa place dans les notes de version de Sonos. Publiée le 15 octobre, Sonos 27.2 sur iOS adapte l’interface au téléphone pliable d’Apple. Cette petite mise à jour prépare le contrôle de la musique à un format d’écran différent.

Sonos 27.2 porte le numéro 90.01.10

Les notes de version officielles mentionnent le numéro 90.01.10 et une seule nouveauté pour cette publication : l’adaptation de l’interface à l’iPhone Duo. L’équipe Sonos a également confirmé la disponibilité de l’application dans l’App Store, via une courte annonce sur son espace Reddit.

Pour les futurs utilisateurs du pliable, l’enjeu se situe dans l’affichage des commandes musicales lorsque la surface disponible change. 9to5Mac rapporte une prise en charge des configurations pliée et dépliée. Sonos confirme officiellement l’adaptation de l’interface, sans publier de détail sur chaque écran de navigation.

Cette adaptation vient de l’application Sonos. Elle se distingue donc des nouveautés du système d’Apple, regroupées dans notre dossier sur iOS 27. Avoir le bon système et disposer d’une application mise à jour sont deux éléments complémentaires de l’expérience.

Android reste sur une autre version

Le tableau de suivi Sonos affiche encore Sonos 27.1 pour Android, avec la référence 90.00.43 datée du 6 octobre. Le message de l’équipe précise qu’aucune nouveauté Android n’accompagne cette annonce. Il n’y a donc pas lieu de chercher une version 27.2 sur tous les téléphones.

Sonos rappelle par ailleurs que ses mises à jour et leurs fonctions peuvent être distribuées sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Sur iPhone, la vérification se fait dans l’App Store : c’est la version de l’application qui est concernée ici, et non l’achat d’un nouvel équipement audio.

Le journal s’en tient à cette adaptation visuelle. Les propriétaires d’autres iPhone n’y trouveront donc pas l’annonce d’un changement sonore ou d’une nouvelle fonction musicale. Pour ceux qui attendent le Duo, c’est surtout un signe concret de préparation des applications qu’ils utilisent déjà.

Sources : notes de version Sonos et annonce de l’équipe Sonos.