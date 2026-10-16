Android : les alertes séismes passent à plus de 200 pays et régions

Android étend ses alertes de séisme de 98 à plus de 200 pays et régions. Google prépare aussi un avertissement plus détaillé, avec une carte et une magnitude estimée. L’extension est annoncée dès maintenant ; le nouvel affichage doit arriver dans les prochains mois.

Une couverture doublée, sans nouveau départ annoncé pour la France

L’extension annoncée le 15 octobre inclut notamment le Panama et le Guatemala. Google indique avoir déjà envoyé plus d’un milliard d’alertes depuis le lancement du système en 2021. Ce total compte les notifications distribuées, pas un milliard de tremblements de terre distincts.

La France figure dans la liste des territoires pris en charge par l’aide Android consultée. L’annonce du jour ne permet pas d’affirmer que le service y débute maintenant : elle décrit une extension mondiale, sans donner la date d’activation de chaque pays.

« Be Ready » donnera une image plus précise des secousses

Google conserve trois niveaux d’avertissement. « Be Aware » signale des secousses faibles ; « Be Ready » demande de se préparer à des mouvements plus sensibles ; « Take Action » attire immédiatement l’attention en cas de secousses importantes. L’affichage varie donc selon l’intensité attendue à l’endroit où se trouve l’utilisateur.

C’est le niveau « Be Ready » que Google enrichit. Dans les prochains mois, il doit présenter une carte de la zone où les vibrations ont été détectées, une estimation de la magnitude, des indications sur les actions à entreprendre et un accès aux informations qui arrivent sur l’événement. Cette interface détaillée n’est donc pas annoncée comme disponible partout dès ce soir.

Des téléphones qui détectent les vibrations, pas qui prédisent les séismes

Dans une grande partie des territoires couverts, les accéléromètres des téléphones servent à repérer des vibrations suspectes. Un signal accompagné d’une localisation approximative est envoyé aux serveurs de Google, qui confrontent les informations de nombreux appareils pour identifier un possible séisme. En Californie, dans l’Oregon et dans l’État de Washington, Android distribue les avertissements provenant du réseau spécialisé ShakeAlert.

L’objectif est d’envoyer une information pendant que le séisme se propage. Le principe, détaillé dans notre explication des alertes sismiques sur téléphone, repose sur la rapidité de détection et de transmission, pas sur une prédiction plusieurs heures à l’avance.

Où retrouver les alertes sur votre téléphone

L’aide officielle indique que les alertes de tremblement de terre sont activées par défaut dans les zones compatibles. Pour contrôler le réglage, ouvrez les paramètres, puis « Sécurité et urgences » et la rubrique des alertes de séisme. Sur certains appareils, le chemin passe par « Localisation », puis « Paramètres avancés ».

La réception nécessite que le Wi-Fi ou les données mobiles soient activés. Le système peut manquer un événement ou fournir une estimation imparfaite de sa magnitude et de son intensité. Une notification peut aussi arriver avant, pendant ou après le début des secousses : aucun délai d’avance identique ne peut être promis à tous les utilisateurs.

Sources : annonce Google du 15 octobre, fonctionnement du réseau Android et réglages et territoires compatibles.